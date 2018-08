E-lectric! Jaguar classic neemt elektrische e-type in productie

De overweldigende reacties op het concept van ‘de mooiste elektrisch aangedreven auto ter wereld’ gaven de doorslag: Jaguar Classic heeft besloten om de volledig elektrische E-type op de markt te brengen. Het besluit vloeit voort uit het succesvolle debuut van de conceptversie tijdens het Jaguar Land Rover Tech Fest in september 2017.

Jaguar Classic gaat originele E-types op aanvraag ombouwen en voorzien van elektrische aandrijving. Het is maatwerk waarin expertise met restauratie van klassieke modellen en toonaangevende technologie van de prijswinnende Jaguar I-PACE samenkomen. De bouw vindt plaats bij Classic Works in Coventry, fameus om de buitengewoon fraaie E-type Reborn-restoraties.

Eigenaren van een E-type kunnen ook hun eigen auto laten voorzien van elektrische aandrijving. Zonder verlies van het authentieke karakter van het origineel, want het is altijd mogelijk om de auto weer te voorzien van zijn oorspronkelijke aandrijflijn met verbrandingsmotor.

Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director: “We’ve been overwhelmed by the positive reaction to the Jaguar E-type Zero concept. Future-proofing the enjoyment of classic car ownership is a major stepping stone for Jaguar Classic. E-type Zero showcases the incredible heritage of the E-type, and the expertise and craftsmanship at Classic Works, while demonstrating Jaguar Land Rover’s dedication to creating zero emission vehicles across every part of the business, including Jaguar Classic.”

Technische specificaties en prijzen worden later bekendgemaakt. Jaguar Classic wil eerst de belangstelling van potentiële E-type Zero-kopers polsen. Naar verwachting worden de eerste exemplaren medio 2020 in productie genomen.

Jaguar E-type Zero concept

De Jaguar E-type Zero concept oogt en rijdt als een E-type. De prestaties zijn buitengewoon hoog, met een snellere acceleratie dan de E-type Series I.

Jaguar Classic mikt op een actieradius van 170 kilometer met een volle batterij. Het lage gewicht van de auto en zijn geringe luchtweerstand zijn daarbij een voordeel. Het concept heeft een batterij van 40 kWh, die in zes tot zeven uur weer volledig is op te laden.

Los van de voorbeeldige elektrische aandrijflijn, het aangepaste instrumentarium en het dashboard met de laatste snufjes op het vlak van touchscreen infotainment (optioneel) is de E-type Zero concept nagenoeg geheel origineel. Efficiënte led-koplampen vullen het iconische design van de E-type Series I perfect aan.

De elektrische aandrijflijn met een vaste, directe overbrenging naar de achteras is speciaal ontwikkeld voor de E-type, met gebruikmaking van diverse Jaguar I-PACE-componenten. De lithium-ion-batterij heeft dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht als de originele zescilinder-in-lijn XK-motor en ligt op exact dezelfde plaats in de auto.

De elektromotor ligt direct achter de batterij, op de plek van de oorspronkelijke versnellingsbak. Een nieuwe aandrijfas loodst de kracht naar het originele differentieel en de eindoverbrenging.

Doordat de elektrische aandrijflijn dezelfde afmetingen en gewicht heeft als de benzinemotor en versnellingsbak, konden de structuur, wielophanging en remmen van het origineel ongewijzigd blijven. Dat maakt de conversie makkelijker en de auto behoudt zijn oorspronkelijke rijeigenschappen. Hij rijdt, stuurt en remt als de originele E-type met een onveranderde gewichtsverdeling.

De jongste versie van de E-type Zero concept, uitgevoerd in een speciale bronskleurige lak, debuteert in de Verenigde Staten op het klassiekerevenement The Quail: A Motorsports Gathering, op vrijdag 24 augustus a.s.