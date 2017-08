Een beach-proof buik? Ga er nu voor!

Je bent – oké, wìj zijn – nog op tijd om iets te doen aan die extra ‘bagage’ die we te danken hebben aan het voortschrijden van de jaren, een verkeerd voedingspatroon (wel lekker!), een zittend leven en teveel bier… Enfin, je begrijpt vast wat we bedoelen.

We hebben het over de buik, de taille, ons middel, over zwembandjes en lovehandles. Zolang het nog winter is en je dik aangekleed over straat gaat, valt het allemaal nog wel te verbergen, maar eenmaal op het strand neem jij je buurman (of die blonde Scandinavische buurmeisjes) echt niet meer in de maling. Dan moet je met de harde feiten op tafel komen. Met de billen – of beter: buik – bloot. En dan is er maar één manier om géén buik te hebben: afvallen.

Wat kun je doen? Hoe krijg je een platte buik? We gaan het je uitleggen en je zult ontdekken dat het zo moeilijk nog niet is als je maar doorzet, de moed niet opgeeft en gemotiveerd blijft. En een klein beetje opofferingsgezind bent.

1. Het eerste en meteen het belangrijkste punt is om te begrijpen op welk principe afvallen nu eigenlijk gebaseerd is.

Wat je effectief kunt doen om af te vallen. Het is heel simpel. Aan de ene kant gaat het erom om de inname van calorieën te beperken (dus je moet zorgen voor een uitgebalanceerd en gezond voedingspatroon en opletten op wat je eet) en aan de andere kant gaat het om calorieën verbranden. Hier ontkom je gewoon niet aan. Dit is de basis van het afvallen. Tot de wetenschap met iets nieuws komt… maar daar lijkt het nu nog niet op.

2. Let op je voeding (we zeiden het al).

Weg met zoetigheden, weg met suiker en vetten. Weg met suikerhoudende en/of koolzuurhoudende drankjes. Weg met snacks tussen de maaltijden door. Ga voor vezelrijke voedingsmiddelen, voor fruit en groenten, voor mager vlees en peulvruchten.

3. Ga voor kleinere porties.

Soms eten we gewoon te grote porties. Denk maar eens aan de porties die je in een restaurant geserveerd krijgt en houd die thuis aan.

4. Sla geen maaltijden over.

Maaltijden overslaan is niet goed en je legt de basis voor ongecontroleerde eetbuien. Verdeel je maaltijden goed over de dag. Vooral voor een stevig en gezond ontbijt is belangrijk. Houd de lunch en diner licht.

5. Lichaamsbeweging. Heel belangrijk.

Lichaamsbeweging moet deel uitmaken van je nieuwe levensstijl. Lichaamsbeweging in je dagelijkse leven en gerichte lichaamsbeweging in de sportschool. Wandel, pak de fiets, trek de bossen in, maak een strandwandeling, werk in de tuin, doe alles wat je kunt doen om maar te bewegen. Een half uurtje per dag bewegen, zonder te rennen, zonder te zweten, zonder jezelf af te matten. Beweeg en geniet van het fijne gevoel dat gezonde fysieke activiteit teweeg brengt. En dan is daar ook de sportschool. Daar ga je gericht te werk (en natuurlijk train je je buikspieren). Lukt het je niet om je in te schrijven of de sportschool regelmatig te bezoeken, doe je buikspieroefeningen dan thuis (we verwijzen naar de vele artikelen in onze fitnessrubriek over het trainen van je buikspieren).

6. Trainen in de sportschool.

Als je in de sportschool traint, begin je training dan (na de warming-up) altijd met een paar oefeningen met gewichten, daarna doe je je buikspierenoefeningen en je sluit de sessie af met 20 minuten cardio training (altijd onder toezicht van een gekwalificeerde trainer).

7. Thuis trainen.

Train drie à vier keer per week je buikspieren ongeveer 20 minuten lang. Doe dit ’s morgens, of ’s avonds voor het slapen gaan. Stap eens een sportzaak binnen en informeer naar de accessoires die je kunnen helpen bij het trainen van je buikspieren (een matje of een of ander apparaat als het budget en de ruimte thuis het toelaten).

8. Meet de omvang van je taille regelmatig en houd de resultaten bij.

9. Weeg jezelf en controleer regelmatig of je vorderingen maakt.

10. Houd altijd je doel voor ogen.

Denk aan het strand, zie jezelf omringd door mooie vrouwen voor je… Je lichamelijke vorm doet ertoe, en hoe (tenzij je aan boord van een Maserati je entree op de boulevard maakt).

