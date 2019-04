Een nieuwe look voor de lente. Het is er nù het moment voor!

Uiterlijk is niet belangrijk… Wie gelooft dit nog? In de huidige maatschappij draait alles om image, look. Dus doet het er wel degelijk toe hoe je eruit ziet. Zeker op het eerste gezicht. We zeggen niet dat karakter niet belangrijk is. Naarmate een relatie (of die nu zakelijk is of privé) zich verdiept, zullen andere kwaliteiten en aspecten van de persoonlijkheid steeds belangrijker worden en uiteindelijk zelfs doorslaggevend blijken. Maar bij een eerste, oppervlakkig contact gaat men toch vooral op uiterlijk, op iemands look af.

Tijd dus om eens bij je eigen look stil te staan. Niet alleen omdat je met een nieuwe en ‘gemoderniseerde’ look in het dagelijkse leven ‘beter zou kunnen scoren’, maar vooral ook omdat een nieuwe look heel verfrissend kan werken en je veel energie kan geven.

Met name de seizoenswisseling is een goed moment voor een nieuwe look, maar er zijn tal van andere geschikte momenten om je een nieuwe look aan te meten: het einde van een relatie, een nieuwe baan, een verhuizing… of zomaar, omdat je gewoon zin hebt in iets anders.

Het aanmeten van een nieuwe look kost tijd. Maak die tijd er dan ook voor. Uiteindelijk zul je er veel profijt van hebben.

Een nieuwe look kiezen, is niet gemakkelijk

Luister naar de mening van anderen (kapper. personeel van kledingzaken, vrienden en vriendinnen), documenteer jezelf, kijk rond en bepaal dan welke stijl jij het beste bij je vindt passen. Soms kan het helpen om iemand als voorbeeld te nemen. Een collega die er goed uitziet, een vriend, maar ook een bekende filmster of andere beroemdheid. Bekijk ‘je inspiratiebron’ eens goed en vraag je af waaruit hun ‘stijl’ bestaat (welk kapsel hebben zij, hoe kleden zij zich?). Let op: we hebben het over inspireren. Wat je ook doet, het moet bij je persoonlijkheid passen.

Een nieuw kapsel

Het ligt voor de hand dat je begint met je haar. Wees eens eerlijk: als je naar de kapper gaat, laat je je haar dan knippen of stylen? Met andere woorden, ga je naar de kapper om je haar te laten knippen omdat het anders simpelweg te lang wordt of laat je er een model in knippen dat je zorgvuldig met samen met je kapper uitzoekt. Is het eerste geval op jou van toepassing, dan zul je aan het werk moeten.

Zoek zoveel mogelijk foto’s met kapsels die je aanstaan. Sla ze in je mobieltje op en laat ze aan je kapper zien zodat deze een goed beeld krijgt van wat jij mooi vindt. Kies een trendy kapper die op de hoogte is van de laatste trends en die behalve goed knippen je ook goed kan adviseren.

Houd bij de keuze van je nieuwe kapsel met verschillende aspecten rekening. Ten eerste natuurlijk met de vorm van je gezicht. Een kapsel kan heel mooi zijn bij iemand met een mager gezicht maar niet passen bij een rond gezicht. Houd er dus rekening mee dat je met een bepaald kapsel bepaalde gelaatstrekken kunt accentueren of camoufleren (een grote neus, een uitstekende kin enzovoorts). Bespreek dit zonder schroom met je kapper zodat jullie bij de keuze van het kapsel daarmee rekening kunnen houden.

Vraag jezelf ook af of het kapsel dat je kiest past bij de omgeving waarin je leeft en werkt, en bij de kleding die je van plan bent te gaan kopen. Doe je dat niet, dan zou je nieuwe look zelfs tegen je kunnen werken.

Informeer je over de nieuwste haartrends, bij je kapper, via internet, via tijdschriften en televisie. Volg ze niet blindelings, maar pik er die dingen uit die je aanstaan.

Voor een nieuwe look heb je een beetje lef nodig. Wil je het op safe spelen, laat je nieuwe kapsel dan vlak voor een vakantie knippen. Je hebt dan tijdens de vakantie alle tijd om er zelf aan te wennen en bevalt het niet, dan is het model bij je terugkomst tenminste al veel minder scherp dan toen het net geknipt was.

Een goede lichaamsverzorging

Een goede lichaamsverzorging is niet iets typisch vrouwelijks maar hoort ook bij de man hoog in het vaandel te staan. Laat dus eens een manicure/pedicure doen (stop met nagelbijten!) of neem een zonnebankje. En pak die lichaamsbeharing aan! Vrouwen krijgen graag tegen een verzorgde man aan.

Een nieuwe garderobe

Bij een nieuwe look past een nieuwe garderobe. Dit betekent niet dat je alles wat je op dit moment in je klerenkast hebt hangen aan de Derde Wereld cadeau moet doen. Maar een beetje opruimen kan geen kwaad. Stel een criterium voor jezelf vast en houd je daaraan. Een veel gebruikt criterium voor het opruimen van garderobekasten is: doe ieder kledingstuk dat je langer dan één jaar niet hebt gedragen weg. Doe verder ook al die kledingstukken waarvan je weet dat ze ‘niet meer kunnen’ (afgetrapte schoenen maar ze lopen zo lekker, overhemden met versleten boordjes die je steeds weer aantrekt, een trui met een gat of haal waar je maar naar blijft grijpen) weg. Hiermee voorkom je dat je ze keer op keer weer draagt. Vraag desnoods of een vriend of vriendin je bij de ‘grote schoonmaak’ helpt. Buitenstaanders hebben er vaak een objectievere kijk op.

Net zoals bij het kiezen van een nieuw kapsel moet je ook de tijd nemen voor creëren van een nieuwe garderobe. Vraag je af in welke kleding je je goed voelt, maar vergeet daarbij niet naar de nieuwste trends te informeren.

Koop niet alles in de eerste de beste winkel, maar kijk rond. Laat je adviseren en pas zoveel mogelijk zodat je je een goed beeld kunt vormen van het huidige modebeeld en van wat jij mooi vindt. Neem iemand mee die jou goed kent, zodat die je ook bij je keuze kan helpen.

Maak een duidelijk onderscheid tussen werkkleding en vrije tijd en beperk je in eerste instantie tot de aankoop van basiskledingstukken: een broek, een overhemd, een blazer. Daar heb je het meeste aan. Een meer uitgesproken kledingstuk kun je altijd nog kopen.

Vind je het vervelend om helemaal in het nieuw op je werk te verschijnen, combineer dan een nieuw kledingstuk met iets wat je al hebt. Zo kan je omgeving langzaam aan je nieuwe stijl wennen.

Een nieuwe houding

Bij een nieuwe look hoort een goede houding. Neem complimenten en kritiek voor wat ze zijn. Accepteer een compliment met een vriendelijk ‘Dank je’ zonder uitleg te geven en ga niet in op kritiek. Als jij maar tevreden bent met je nieuwe look en je er goed bij voelt… Daar gaat het om.

In samenwerking met www.trendystyle.net