Een perfecte huid is een must

Dagelijks (meerdere malen) hydrateren houdt de huid mooi en jong. Als je als man in het leven wilt scoren, heb je maar een paar dingen nodig. Met een goed kapsel en een verzorgde huid kom je al een heel eind. Op gebied van kapsels en haartrends heeft de man de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het is nu de huidverzorging die de aandacht vergt.

Een mooie huid vergt tijd en aandacht

Denk niet dat een mannenhuid geen aandacht nodig heeft. De mannenhuid mag dan sterker en vaak minder gevoelig zijn dan die van de vrouw, adequate huidverzorging is en blijft een must. En dat geldt vooral als je je huid in de loop van de tijd mooi wilt houden. Ook mannen doen tegenwoordig aan ‘anti-aging’!

Huid beschermen tegen de zon

Als je jong bent dan lijkt het vaak wel of je huid ‘niet stuk’ kan. Wie heeft er zin om de hele dag met zonnebrandcrèmes in de weer te zijn? Je brengt uren in het water of op de surfplank door. Een rode gloed neem je ’s avonds op de koop toe. Toch is het goed om erbij stil te staan dat je huid het geheugen heeft van een olifant.

Elke keer dat je huid verbrandt, blijft dat erin ‘gegrift’ staan. Daarom is het zo belangrijk om je huid al van kinds af aan goed tegen de zon te beschermen. Maak er een gewoonte van om altijd een crème met een UV-filter (UVA en UVB) te gebruiken. Breng de crème tijdens zonnige dagen in de buitenlucht om de paar uur aan.

Hydrateren!

Een ander punt dat heel belangrijk is, is: hydrateren. In je tienerjaren is je huid misschien wat vet en denk je er niet aan om je huid regelmatig met een vochtinbrengende crème te behandelen maar toch is het belangrijk om ook aan dit aspect aandacht te besteden. Dat geldt vooral naarmate de jaren vorderen. De huid wordt droger en minder elastisch en zal steeds meer behoefte aan een hydraterende crème hebben. Eigenlijk kun je niet genoeg smeren.

Houd je huid soepel en mooi door er tijdig aandacht aan te besteden. Je hoeft echt niet de duurste crèmes te kiezen. Beter een product van de supermarkt dan helemaal geen crème. Masseer de crème niet alleen in op de gezichtshuid maar op je hele lichaam (zeker na een douche of bad).

Charlotte Mesman