Een V-Shape in drie stappen

Wist je dat de zogenaamde ‘V-Shape’ het meest aantrekkelijke, mannelijke figuur is dat er bestaat? De V-Shape staat namelijk garant voor een slanke taille, brede schouders en massa’s spieren op de juiste plaats!

Dat is allemaal heel fijn om te weten, maar wat als je door moeder Natuur allerminst bent gezegend met een ge-V-Shaped lijf? Geen paniek, er is nog hoop·

Want met een intensief trainingsprogramma kun jij in korte tijd een aantal verrassende resultaten boeken. In dit artikel zullen we niet stilstaan bij de verschillende technieken en bij het aantal repetities of de rustpauze tussen de verschillende oefeningen, maar geven we je de hoofdlijnen die je kunnen helpen bij het invullen van je training in de sportschool.

We zeiden het al, voor de klassieke V-shape is vooral de schouderpartij erg belangrijk.

De schouderpartij

Omdat brede schouders een must zijn voor een smashing body, zul je het accent van de total-body-training op dit gedeelte van je lichaam moeten leggen. Begin de training dus altijd met schouderoefeningen, want dan ben je nog fris en energiek. Spiermassa ontwikkel je vooral door de volgende oefeningen: basisoefeningen met losse gewichten en bar bell (behind the neck presses, lateral raises, upfront rows) met relatief zware gewichten. Op deze manier ontwikkel je een solide en brede schouderpartij en krijgt je lichaam in zijn totaliteit direct een bredere en stevigere aanblik.

Les 2: De spiermassa, waarbij vooral een gespierde rug veel bewondering bij de andere sexe afdwingt·

De meest geschikte en tegelijkertijd ook meest lastige oefening om de rug te trainen, is die van de pull ups (houd je handen wijd op de stang en trek jezelf langzaam omhoog). Het allereerste begin is lastig, maar als je stug volhoudt, zul je zien dat deze oefening je steeds makkelijker en efficiënter afgaat. Bepaal hoeveel tijd je voor elke pull-up nodig hebt en breid langzaam het aantal pull ups uit. Zorg ervoor dat het gewicht zoveel mogelijk tussen de beide schouders wordt verdeeld en zo min mogelijk op de armen terechtkomt. Dit ondermijnt de efficiëntie van de oefening.

Les 3: De slanke taille

Als derde en laatste onderdeel van de V-shape noemen we de taille. Om een optimaal resultaat ten aanzien van dit lichaamsdeel te bereiken, ben je afhankelijk van twee componenten: diëten en training. Let goed op hetgeen je eet en drinkt, want met alleen oefening red je het niet.Wat heb je aan een stel afgetrainde spieren, dat keurig verstopt zit onder een laagje vet? De beste oefening om je taillespieren te trainen, is de zogenaamde twist (link)

Even herhalen·Wanneer je een V-shaped body nastreeft, dan zul je regelmatig moeten trainen en eet je met mate. Geef jezelf een maand de tijd en check vervolgens of je vooruitgang hebt geboekt. Je zult versteld staan.

