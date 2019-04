Eerste afspraakje… jij vindt haar niet leuk. Wat nu?

Gisteren kwam mijn vriendin Tanja eten. En dat betekent: een complete update van haar drukke dating-leven. ‘Vandaag heb ik toch iets meegemaakt…,’ begint ze. Ik ben meteen een en al oor.

Om het kort te houden: Tanja had via een datingapp afgesproken bij Starbucks. Ze had het de avond daarvoor laat gemaakt en zat slaperig, met een katerhoofd en haar gebruikelijke ochtend-Frappuccino, aan een tafeltje op hem te wachten. Toen hij zich op het afgesproken tijdstip aandiende, mompelde ze: ‘Sorry, ik heb al koffie gehaald. Haal jij even voor jezelf?’ Conclusie: het heerschap is niet meer teruggekomen. Na tien minuutjes ontving ze een berichtje: ‘Ik zag in je ogen dat je me niet leuk vond. Ik ben maar weggegaan. Het leek me het beste.’

‘Ik vond hem inderdaad helemaal niks. Misschien heb ik mijn gezicht niet goed in de plooi gehouden,’ geeft Tanja toe.

‘Vast en zeker, jou kennende, maar misschien vond hij jou ook niks. Je zat er tenslotte hartstikke chagrijnig bij. Ik vind eigenlijk wel dat hij het goed heeft opgelost.’

Je date zomaar laten zitten is – afgezien van bepaalde omstandigheden, zoals (misschien) die van Tanja’s date – niet stijlvol, en lang niet altijd de oplossing. Maar hoe pak je het dan wel aan? Ik heb eens mijn gedachten over laten gaan. Misschien dat het jullie interessant hoe vrouwen ertegen aan kijken. Hieronder een paar overwegingen. De bottom line is: blijf altijd een gentleman.

Schep geen valse verwachtingen

Is ze aardig maar (zo) niet jouw type, wees dan aardig terug maar schep geen valse verwachtingen. Dat doe je met name door niet, nooit, te refereren aan de toekomst. Vermijd opmerkingen als ‘De volgende keer dat we elkaar zien…’ en ‘Ik zal je dat museum laten zien’, enzovoorts. Let ook op je lichaamstaal (raak haar niet aan) en praat niet met al teveel enthousiasme, snijd geen intieme onderwerpen aan, blijf niet ongewoon lang zitten en neem haar niet mee naar een ander lokaal voor een drankje na het diner of iets dergelijks. Kortom: blijf lang genoeg om het beleefd te houden. Geef signalen af dat er geen follow-up zal zijn.

Doe geen beloftes die je niet wilt nakomen

Hoe moeilijk het misschien ook is, wees eerlijk. Vraagt ze je ronduit of je haar leuk vindt en haar weer wilt zien (en jij wilt dat niet), dan zal er waarschijnlijk niets anders opzitten om haar de waarheid te zeggen. Houd het kort en breng het zacht. Ook zij weet bij het aangaan van een blind date dat het er dik inzit, dat er geen vervolg komt.

Maak het netjes af

In het geval je haar aardig vond, maar meer niet, kun je best beleefd nog even met haar appen (je hoeft niet in het luchtledige te verdwijnen), maar ook hier zonder valse verwachtingen te scheppen. Wees beleefd maar houd afstand.

Blijf aardig tenzij…

Is zij ronduit vervelend, onaardig, antipathiek en onverdraagzaam, dan mag je haar dat best – rustig en zonder haar te beledigen – zeggen en hoef je de date niet uit te zitten. Hoe eerder je weg bent, hoe beter!

Ga niet met haar naar bed

Ga niet met haar naar bed als je niets met haar wilt, tenzij het voor jullie allebei duidelijk, maar dan ook echt duidelijk is dat het om een ‘one night stand’ gaat.

Charlotte Mesman (in samenwerking met ons ‘zusje’ Trendystyle)