Eerste hulp voor uitgebluste relaties

Soms voel je gewoon dat het in je relatie niet helemaal goed gaat. In het begin probeer je die gevoelens te negeren, maar er komt een punt waarop je er niet langer meer omheen kunt. Misschien omdat je vrienden die je al die tijd al stille hints probeerden te geven, eindelijk de stoute schoenen aantrekken en je ogen openen (door je de keiharde waarheid te vertellen).

Of misschien omdat je zelf op een gegeven moment beseft dat je niet genoeg in je relatie hebt geïnvesteerd en dat het nu tijd is om alle zeilen bij te zetten om je relatie te redden, om het enthousiasme en de passie van het begin weer terug te vinden.

Het is altijd gemakkelijk om je partner de schuld te geven als het niet goed gaat. Maar voordat je dat doet (het kan best de ander ook blaam treft) is het zaak om bij jezelf te rade te gaan en te begrijpen waar jouw verantwoordelijkheden liggen.

Heb jij ook het idee dat jouw relatie zich op een dood spoor bevindt, en weet je niet waar je moet beginnen om de relatie nieuw leven in te blazen, lees dan eens de punten hieronder. Het is een kort lijstje met een aantal adviezen (die je aanzetten om over jouw rol binnen de relatie na te denken) die je misschien kunnen helpen om een relatie die in het slop is geraakt weer op de rails te krijgen.

Als jullie seksleven niet meer is wat het eens was, dan kan dat ook wel eens (voor een deel) aan jou liggen. Probeer om je te laten gaan, om niet te blokkeren, om je partners wensen te begrijpen.

Als je in de loop van de tijd minder aan je uiterlijk of lichamelijke vorm bent gaan doen, ga er dan meer aandoen. Er goed uitzien heeft een positief effect op jezelf, op je partner en op de mensen om je heen. Het geeft je de zekerheid die je misschien de laatste tijd ontbreekt.

Als je teveel tijd aan vrienden, familie of werk hebt besteed en je partner hebt verwaarloosd, dan is het hoog tijd om daar verandering in te brengen. Besteed meer aandacht en tijd aan je wederhelft. Laat haar merken dat zij de belangrijkste persoon in je leven is. De rest komt vanzelf.

Als je het idee hebt dat je partner teveel tijd buitenshuis doorbrengt zonder dat daar een echte reden voor is, probeer er dan met haar over te praten. Probeer te begrijpen waar zij heen gaat, wat zij doet. Zonder haar te beschuldigen. Het gaat er alleen om dat je begrijpt wat de reden van haar gedrag is. Heeft zij behoefte aan aandacht van haar vriendinnen, van anderen omdat zij die van jou niet voldoende krijgt.

Praat erover met je vrienden. Wees niet bang om je twijfels en angsten op tafel te leggen. Een echte vriend zal naar je luisteren, je begrijpen en je het juiste advies kunnen geven om je relatie weer nieuw leven in te blazen.

Heb jij ook nog een nuttig advies?

Als reactie op het verhaal hieronder;

Ik vind het slecht dat je er een relatie naast hebt. Je partner heeft zo geen keuze om het uit te maken omdat je overspel pleegd. Jij bent misschien wel gelukkig zo, maar je partner leeft in een leugen. Dit kun je toch niet voor altijd volhouden?

Na 32 jaar is de koek echt op geen passie meer in de relatie. Dit begon ongeveer 4 jaar geleden en in het verleden had ik vaker een relatie er naast gehad alleen voor de seks maar nu was er meer aan de hand . alles stond tegen en toen ik een leuke collega tegen het lijf liep hebben we besloten het een aanvullende relatie te noemen. Gemiddeld 1x per maand boeken we een dagkamer in een hotel en hebben een heerlijke dag samen.We hebben bewust gekozen onze partners niet te verlaten en hebben hier beide veel plezier aan.De vonken vliegen er van af en thuis is ook een ieder gelukkig op zijn manier.Goede afspraken zijn wel noodzakelijk en de gelijkwaardigheid is ook belangrijk. dwz beide een vaste relatie en dit als aanvullend.

kleine verassingen werken vaak goed als opfrisser! Bloemen, ijsje same ete, uit ete enz.. als iets spontaan is zal het diegene op vaak een goede manier verassen en er blijer mee maken.. van blijheid komt… naja je snapt um wel.. vaak werkt t ook om anders naar je geliefde te kijken. Normaal zal je wel merken at je een beetje automatische piloot blik op hem gericht bent maar als je is goed kijkt en kijkt hoe leuk die eigenlijk nog is dan ga je hem ook anders behandelen! Mijn relatie is weer goed! (Op het veranderen van mijn en mijn vriends school na dan.. Ik zie hem nu minder) Maar we gaan goed met elkaar om!