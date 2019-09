Eet je mooi!

We weten allemaal dat we gezond moeten eten. De schijf van vijf, een appel per dag, een glas melk bij de lunch… Ieder kind groeit ermee op. Allemaal uiterst gezonde, maar vaak o zo saaie regeltjes. Want wat gezond is, is vaak niet het allerlekkerste wat we ons kunnen wensen. Maar toch is gezond eten belangrijk, niet alleen voor je gezondheid maar ook voor je uiterlijk.

Wie gezond eet, heeft een mooiere huid, mooier (een meer!) haar, mooiere nagels… Misschien dat deze argumenten kunnen helpen om toch zo gezond mogelijk te eten. Laten we eens kijken waar we het allemaal voor doen! We geven je maar een paar voorbeeldjes, alleen maar om er een idee van te krijgen hoe mooi je je kunt eten!

Een mooie huid

Vitamine A heeft de kracht van het duurste schoonheidsmiddeltje (en is daarom veel in crèmes te vinden). Het is een sterke antioxidant die de huid verstevigt en rimpels zo veel mogelijk tegengaat. Vitamine A is te vinden in alle gekleurde groenten (paprika’s, tomaten, wortels, bietjes) en in vruchten als sinaasappels, kiwi’s en papaja’s.

Een wonderbaarlijk schoonheidsdrankje voor je huid: wortelsap (van verse wortels natuurlijk) of een glas verse sinaasappelsap, liefst van rode sinaasappels.

Een goede gewoonte: iedere morgen een glas verse sinaasappelsap drinken. Investeer daartoe in de gemakkelijkst te bedienen (elektrische) sinaasappelpers, anders houd je het niet lang vol!

Voorkom haaruitval

Wist jij dat volkoren producten, peulvruchten en vis haaruitval kunnen voorkomen of beperken? Gebleken is dat haaruitval veel voorkomt bij mensen die een tekort aan vitamine B hebben. Voedingsmiddelen als volkoren producten, peulvruchten en vis bevatten vitamine B. Is je haar je lief, zorg dan dat je voldoende van deze voedingsmiddelen binnenkrijgt (niet voor niets zijn ze in de schijf van vijf te vinden).

Mooie nagels

Je nagels zijn net zoals je haar opgebouwd uit keratine. Het zal je daarom niet verbazen als we je voor mooie nagels – net zoals voor mooi haar – vitamine B ‘voorschrijven’. Vitamine B maakt je nagels sterker en zorgt ervoor dat ze harder groeien (iets dat mannen misschien niet, maar vrouwen zeker op prijs stellen). Verder is het voor gezonde nagels van belang dat je voldoende kalk binnenkrijgt. Dus dan toch maar dat glas melk bij de lunch…

Een platte buik

Vezels natuurlijk! Een goede stoelgang zorgt voor een plattere buik en dat willen we allemaal, zeker in de zomer aan het strand!

Voorkom couperose

Iedereen kent het verschijnsel van een netwerk van rode adertjes (gesprongen haarvaatjes) op het gezicht wel. Heb je daar last van, ga je dan te buiten aan bosbessen. Bosbessen zijn rijk aan bioflavonoiden die de conditie van de haarvaatjes verbeteren.

Een slanker lijf

Er zijn gezonde voedingsmiddelen die het metabolisme versnellen en zorgen voor een snellere vetverbranding. Een treffend voorbeeld daarvan is de ananas. Ananas bevat enzymen die het metabolisme versnellen. Daarom is een portie verse ananas een gezond dessert dat ook nog eens een positieve invloed heeft op je slanke lijn.

Een frisse adem

De natuur heeft ons zelfs een ingrediënt gegeven dat voor een frisse adem zorgt. Vanzelfsprekend denk je hierbij direct aan munt, maar een kant-en-klare oplossing is peterselie. De peterselieplant bevat veel chlorofyl, een natuurlijke ‘deodorant’. Door op de blaadjes van deze plant te kauwen, krijgt je een frisse adem.

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden van ‘cosmetisch voedsel’, voedingsmiddelen die niet alleen gezond zijn maar die er ook voor zorgen dat we (nog) mooier worden.

