Eiwitten en krachttraining. Hoeveel proteïnen voor een optimale spieropbouw?

De hoeveelheid eiwitten die je dagelijks moet innemen om de spierbouw in de sportschool te ondersteunen is en blijft een punt van discussie. Hoeveel gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht? Welke type eiwitten? En wanneer moet je ze innemen? En hoe…? En…

Oké, je begrijpt het al. Het aantal vragen over eiwitten als voedingssupplement voor de spieropbouw of simpelweg ook over eiwitten in het voedingspatroon van iemand die krachttraining doet, is groot, en steeds weer horen we dezelfde vragen. Jonge sportievelingen die hun eerste stappen in de sportschool zetten, zoeken naarstig naar ‘trucjes’ om hun inspanningen in de sportschool zo snel mogelijk om te zetten in spiermassa. En eiwitten – daar hebben ze gelijk in – vormen inderdaad de bouwstenen voor onze spieren dus met hun vragen zitten ze op de goede weg.

Laten we proberen antwoord te geven op de meest gehoorde vraag van al diegenen die net met krachttraining zijn begonnen: hoeveel eiwitten moet ik per dag innemen?

Het antwoord is eenvoudig. Als je een gezond persoon bent en je regelmatig en serieus aan krachttraining doet, dan is de aanbevolen hoeveelheid: 1 tot 1,5 gram eiwitten per dag per kilo lichaamsgewicht.

Een voorbeeld: je weegt 80 kilo. Dan is de aanbevolen hoeveelheid 80 kg x 1,5 en dat is – daar bestaat waarschijnlijk geen twijfel over – 120 gram eiwitten per dag, te consumeren verdeeld over de verschillende maaltijden en snacks per dag.

Laten we ervan uitgaan dat je dag in totaal vijf eetmomenten (maaltijden en snacks) telt. Dan zul je ongeveer 26 gram eiwitten per eetmoment tot je moeten nemen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is bijna niet te doen om vijf keer per dag eiwitten – een goede biefstuk, een stuk zalm, een portie peulvruchten – op tafel te zetten.

Gelukkig bestaan er ook eiwitten in de vorm van voedingssupplementen, namelijk eiwitten in poedervorm, die gemakkelijk klaar te maken zijn (ze zijn goed oplosbaar), lekker smaken en goed verteerbaar zijn. Proteïnepoeder helpt je om je dagelijkse hoeveelheid eiwitten (die eiwitten die je uit je voeding haalt) aan te vullen tot het gewenste niveau.

Moraal van het verhaal? Moraal van het verhaal is dat ook jij als nieuwkomer in de sportschool, net zoals de voorgaande generaties krachttrainers, uiteindelijk met zo’n grote bus met proteïnepoeder op de proppen zult komen om kort na je training en vlak voor het slapengaan nog even eiwitten ‘bij te tanken’.

ADVERSUS