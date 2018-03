Elektrische Jaguar I-Pace: 400 Pk En Actieradius Van 480 Km (Wltp)

De Jaguar I-PACE is schoon, slim en safe. De elektrisch aangedreven auto is duurzaam, levert sportieve prestaties en biedt AI-technologie (artificial intelligence) van de volgende generatie. Het is tegelijk een praktische SUV met vijf zitplaatsen. Jaguar plaatst zich met deze auto meteen in de frontlinie van de EV-revolutie.

Zeer groot bereik

Dankzij een geavanceerde 90 kWh lithium-ion-batterij met 432 cellen heeft de Jaguar I-PACE een grote actieradius van 480 km WLTP (543 km NEDC). Opladen van 0 tot 80 % kan in 40 minuten bij een 100 kW DC-snellaadstation. Thuis via een AC-wallbox (7 kW) duurt het opladen zo’n 10 uur en dus is het mogelijk de batterij in de nacht op te laden. Bij het laden verhoogt (of verlaagt) de I-PACE automatisch de temperatuur van de batterij om het laadproces te optimaliseren en in zo kort mogelijke tijd een maximaal rijbereik te krijgen.

Hoog prestatieniveau

Twee door Jaguar ontwikkelde elektromotoren – direct met de aandrijfassen verbonden – drijven de voor- en de achterwielen aan. Samen zijn ze goed voor een topvermogen van 294 kW (400 pk) en een koppel van 696 Nm. Deze waarden staan garant voor sportautoachtige prestaties met een acceleratie van 0-100 km/uur in slechts 4,8 seconden. De prestaties gaan samen met exceptioneel comfort en rijdynamiek.

De van aluminium geconstrueerde body is op maat gemaakt voor de elektrische aandrijflijn. Dankzij de meest geavanceerde klink- en lastechnologie is een extreem hoge stijfheid bereikt van 36 kNm/graad – de hoogste waarde ooit in een Jaguar gemeten. De batterij is centraal en zo laag mogelijk in de carrosserie geplaatst, in eigen gesloten behuizing onder de vloer. Deze positie maakt een perfecte gewichtsverdeling van 50:50 en een laag zwaartepunt mogelijk. Het onderstel is zeer verfijnd, met dubbele triangels voor de voorwielophanging en een Integral Link-achterwielophanging met (optioneel) luchtvering en het instelbare Adaptive Dynamics-systeem voor perfecte handling en rijcomfort.

Design

De nieuwe Jaguar I-PACE kent geen gelijke. Hij is ontworpen als elektrisch aangedreven auto, om optimaal te kunnen gebruikmaken van de slimme aandrijflijn en maximale praktische gebruiksmogelijkheden te bieden. Voor het ranke, coupéachtige silhouet stond Jaguars concept voor een supercar, de C-X75, model, met zijn korte, lage motorkap, gestroomlijnde dak en gebogen achterruit. Dit cab-forward design contrasteert fraai met de hoekige achterzijde, die bijdraagt aan de lage luchtweerstand van 0,29 Cw. Actieve luchtinlaatkleppen in de grille openen voor koeling van de aandrijflijn, maar als dat niet nodig is, zijn ze gesloten voor minder luchtweerstand.

Het interieur valt op door de ruimte voor inzittenden en door het gebruik van geavanceerde materialen, zoals de optionele Kvadrat-bekleding van premium stof en door de buitengewone aandacht voor kenmerkende Jaguar-details. De binnenruimte kan de vergelijking aan met die van grotere SUV’s. Achter bijvoorbeeld meet de beenruimte 890 mm en door het ontbreken van een transmissietunnel biedt de centrale bergruimte een royale inhoud van 10,5 liter. Onder de zitplaatsen achterin is plek voor het opbergen van een tablet en/of laptop. De kofferbak heeft een inhoud van 656 liter en 1.453 liter als de achterbank volledig is neergeklapt.

Connectiviteitstechnologie

De I-PACE heeft een Touch Pro Duo infotainmentsysteem, dat is te bedienen via touchscreens met capacitieve sensoren en via gebaren. Touch Pro Duo is intuïtief te gebruiken. Een nieuw EV-gericht navigatiesysteem maakt gebruik van topografische gegevens, informatie van vorige ritten en de rijstijl om een sterk gepersonaliseerde routegeleiding en een accurate actieradius te calculeren.

Het geavanceerde systeem maakt gebruik van ‘Smart Settings’-technologie – aangestuurd door AI-algoritmen – om de voorkeuren van de rijder te herkennen en de instellingen van de systemen van de I-PACE daarop af te stemmen.

De Jaguar I-PACE introduceert ook Amazon Alexa Skill. Hiermee kan de berijder via de Jaguar Incontrol Remote-app informatie over de auto opvragen met een mobiel apparaat dat Alexa ondersteunt. Bijvoorbeeld vragen als ‘staat mijn auto op slot?’, ‘Hoe vol is de batterij?’, ‘Heb ik genoeg bereik om naar mijn werk te rijden?’

De I-PACE is ook de eerste Jaguar die berijders online altijd toegang biedt tot de nieuwste infotainment-, telematica- en batterij-energiecontrolesoftware. Updaten gaat daarmee naadloos.

Nu al te kopen

Bestellen van de nieuwe I-PACE kan per 1 maart 2018. Er is keuze uit de uitvoeringen S, SE en HSE, én een speciale First Edition. De belangstelling van zakelijk gebruikers is groot, mede dankzij de slechts 4 % bijtelling voor privégebruik en door het duurzame karakter van de elektrische aandrijving.

Jaguar Land Rover investeert flink in een schonere toekomst en heeft plannen om de levensduur van de batterijen van zijn elektrische auto’s te verlengen door nieuwe recycling-partnerschappen en het gebruik van oudere batterijen in proeven met de opslag van groene energie in lokale netwerken.

