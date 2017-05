Elsa Hosk. Onbereikbare, blonde modepop die iedere man wel zou willen daten

Als je van blonde, lange en ietwat koel ogende vrouwen houdt, dan staat (top?)model Elsa Hosk vast op je ‘women-to-date’-verlanglijstje (dat verlanglijstje van vrouwen die je zou willen daten maar die je nooit zult kunnen hebben, bedoelen we dan).



Elsa Anna Sofie Hosk komt uit Zweden en behoort op dit moment – we weten niet voor hoe lang – tot die (inmiddels vrij grote) groep modellen met miljoenen followers (een vies woord) op internet, Instagram en Snapchat. En vanzelfsprekend zijn al deze followers geïnteresseerd in haar mening over de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten en in de goudkoers in relatie tot de groei van de Aziatische beurzen… juist ja. Het heeft natuurlijk allemaal niets te maken met de selfies in slipje en push-up beha die we op haar Instagram pagina zien 🙂

Oké, nu zijn we misschien een beetje te ironisch. Die arme Elsa kan er ook niets aan doen dat ook klassieke fashionmodellen zich tegenwoordig via de sociale media moet promoten. Willen ze een beetje interessante opdrachten in de wachten slepen, dan is een enorme fan base die je afwisselend trakteert op sexy foto’s en de producten van de brands waarvoor je werkt een pré, zo niet een must, want productpromotie via de social media valt tegenwoordig steeds vaker onder het vak ‘topmodel’. Heb je niet tenminste een paar miljoen followers op Instagram, dan ben je helemaal niets (Echt niet?! Ndr).

Dat Elsa die (miljoenen followers) heeft, daar hoeven we ons niet over te verbazen. Dit blonde en sensuele model zou haar doorbraak per slot van rekening te danken hebben aan Victoria’s Secret, een brand dat het bij uitstek moet hebben van promotie via selfies, waarbij productselfies worden afgewisseld met zelfportretten in schaarse lingerie in vijfsterrenhotels en close-ups van opgeblazen lippen. We leven nu eenmaal in het tijdperk van de ‘influencers’, de deur-aan-deur-verkoopsters van de 21ste eeuw. In plaats van aan je deur te bellen, presenteren ze zich als een sensuele verschijning op je display…

Maar genoeg over de social media. Na deze sociologische beschouwingen is het hoog tijd om het model dat we deze week in de schijnwerpers willen zetten nader te introduceren.

De carrière van Elsa Hosk kent twee hoogtepunten die haar bekend hebben gemaakt: de reclamecampagnes van Guess met topfotograaf Ellen von Unwerth en vooral ook het feit dat deze schone Zweedse het heeft geschopt tot officiële Angel van Victoria’s Secret (zie hierboven).

Elsa Hosk (1988) begon met modellenwerk toen ze 14 was en nog op school zat. Na haar eindexamen koos ze voor een carrière als professioneel basketbalspeelster in het Zweedse damesteam (dat verklaart meteen haar strakke lichaam) maar het modellenwerk bleef trekken en uiteindelijk verruilde Elsa haar sportieve carrière voor een loopbaan in de modewereld.

Daarnaast legt Elsa Hosk zich tegenwoordig ook toe op het acteren. Ze verscheen in verschillende (tot nu toe vrij onbekende) films maar wie weet, zien we haar naam binnenkort prijken op de filmposter van een één of andere kaskraker. Tot de rode loper van het Film Festival in Cannes heeft de hoogblonde Zweedse het – zij het als model en socialite – in ieder geval wél al geschopt. De weg weet ze te vinden. Verder is het afwachten.