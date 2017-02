En als we Valentijnsdag nu eens zouden boycotten?

Valentijnsdag is één van meest commerciële dagen van het jaar. Kerstmis en Sinterklaas mogen het qua omzetten wellicht van de Dag van de Liefde winnen, maar de commercie rond Valentijnsdag is genadeloos. Het is een gelegenheid waarvoor we via de media en reclames vriendelijk doch dringend worden verzocht om onze besparingen aan te tasten. Zomaar, op commando. Er moet uitgegeven worden. En de commercie vertelt je meteen ook hoe.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Voor Valentijnsdag spendeer je je geld aan de traditionele bos rode rozen, aan een doos chocolaatjes, aan een etentje in een restaurant (met een speciaal Valentijnsmenu) waar je letterlijk financieel wordt uitgekleed.

En waarom zou je je beperken tot een dineetje bij kaarslicht als je van de romantische gelegenheid gebruik kunt maken om je liefde te verklaren en die te bezegelen met een huwelijksaanzoek en dan toch wel tenminste een ring? Een ring met een briljant wel te verstaan. Want een ring is for ever (zelfs in het geval van een scheiding zie je ‘m niet terug). Overigens is het volgens de media ook toegestaan om – in geval van een beperkter budget – je huwelijksaanzoek aan te kleden met romantisch teddybeertjes.

Maar laten we Valentijnsdag eens beter bekijken. Heb je opgemerkt dat het een éénrichtingsfeest is? Dat de commercie zich vooral tot HEM richt. Die ring die moet hij kopen en haar cadeau doen. Hij moet het etentje aanbieden. En hij moet zijn liefde verklaren. Hij moet die sexy lingerie kopen (in de hoop dat ze zich niet te dik voelt voor dat ragfijne setje want anders zou de avond wel eens een desastreuze wending kunnen nemen). Kortom, Valentijnsdag betekent vooral dat hij haar moet verleiden, vieren, verwennen….

En wat zit er voor hem in? Niets. Valentijnsdag is zoiets als 8 maart, nog zo’n Dag van de Vrouw. Tenminste, zo is het tot nu toe altijd geweest. Maar daar zit verandering in te komen. De kritiek op dit commerciële feest is de afgelopen jaren toegenomen. Steeds meer mannen weigeren openlijk om de Dag van de Liefde te vieren. Vooral in Amerika, waar de MGTOW beweging (MGTOW, wat is dat? Zoek het op op Google) steeds meer aanhangers krijgt, zijn protesten te horen. Deze nieuwe manier om de relatie man-vrouw te zien begint ook in Europa voet aan de grond te krijgen.

En nu jij. Wat doe jij op 14 februari? Een romantisch avond met cadeau? Een liefdesverklaring? Een ring voor haar, zo’n exemplaar dat haar vriendinnen ultrajaloers maakt? Weet je het zeker? Denk er nog maar eens over na, misschien verander je van idee, dit jaar.

ADVERSUS