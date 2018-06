Ermenegildo Zegna zomer 2019. Schitterend maar waar zijn de pakken?

‘Het creatieve proces begint voor mij altijd met een technische uitdaging. In deze collectie presenteer ik volumineuze silhouetten die tegelijkertijd heel licht zijn vanwege de combinatie van mesh (een net-stof met kleine gaatjes), wol en zijde’, vertelt Alessandro Sartori, Artistiek Directeur van Zegna.

Het Italiaanse merk Ermenegildo Zegna opende de Milan Fashion Week Uomo 2019 en deed dat op een spectaculaire wijze. De collectie voor zomer 2019 werd gepresenteerd op het terrein van het indrukwekkende hoofdkantoor van uitgeverij Mondadori, ontworpen door architect Oscar Niemeyer. Aan de catwalk, met aan weerszijden water, leek geen einde te komen. En op die catwalk showden outfits die volumineus maar ook, zoals Sartori al zei, superlicht waren.

De collectie is een combinatie van sportswear en Italiaans vakmanschap van het allerhoogste niveau. Alles is tot in de details uitgewerkt en doordacht. Het silhouet is wijd maar bijna transparant, de combinaties zijn gewaagd. De overhemden en jasjes zijn oversize en hebben innovatieve kragen en dubbele mouwen. Bomber jacks en anoraks worden geshowd op scherp gesneden broeken met hoge taille en dubbele pinces. De parka’s zijn vederlicht, als overhemden. De sneakers en sandalen kenmerken zich door technische details en bewerkingen in gaasstof zoals we die uit de sportswear kennen.

Het kleurenpalet bevat een regenboog van azuurblauwe tinten, roze, saliegroen en olijfgroen, zonnebloemgeel, mokka en frambozenrood. De materialen zijn technologisch geavanceerd maar dan wel een touch van de vakmanschap.

Al met al is het een schitterende collectie, modern, geraffineerd en geavanceerd. Maar… wij vragen ons af waar de echte Zegna pakken zijn gebleven. Want in deze kleren kunnen we niet echt naar kantoor 🙂