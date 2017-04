Erotische fantasieën met je partner delen of niet?

Seksuele fantasieën worden wel gedefinieerd als het vermogen om zichzelf mentaal te ‘erotiseren’. Een seksuele fantasie bestaat uit een samenstel van mentale beelden of voorstellingen die min of meer expliciete seksuele elementen bevatten. Erotische fantasieën kunnen bewust worden gebruikt om erotische opwinding teweeg te brengen maar kunnen ook spontaan en onverwacht opborrelen. Het zijn expressies van onze seksualiteit. Door middel van onze verbeelding bevrijden we ons van sociale conditionering, van persoonlijke conflicten en van onze eigen remmingen.



Zo, dat is gezegd. We dachten dit artikel over seksuele fantasieën maar eens op een vrij wetenschappelijke manier te beginnen. Want het onderwerp mag dan frivool lijken, het speelt best een belangrijke rol in ons leven. En het is zeker niet iets om je voor te schamen. Bijna ieder mens heeft zo zijn (of haar) eigen erotische fantasieën en er zijn maar weinig fantasieën die statisch gezien ‘zeldzaam’ of ‘ongewoon’ zijn.

Natuurlijk verschillen de fantasieën van persoon tot persoon. Ze worden bepaald door herinneringen uit je kindertijd of door situaties uit je huidige leven. Ondanks het feit dat het iets heel persoonlijks is, blijkt uit onderzoeken wel dat ze voor de meeste mensen dezelfde functie hebben: ze stimuleren de creativiteit, ze compenseren onrealiseerbare verlangens, ze helpen om je eigen intieme seksualiteit te verkennen en ze verbeteren en ondersteunen je liefdesleven tussen de lakens omdat ze helpen om opgewonden te raken, maar ook om de opwinding te vergroten en de climax te bereiken.

Verschillen tussen man en vrouw

Uit onderzoeken blijkt dat de erotische fantasieën tussen mannen en vrouwen behoorlijk verschillen.

Allereerst blijken mannen in de regel vaker te fantaseren dan vrouwen. Hun fantasieën zijn voornamelijk visueel. Ze kunnen over onbekende (wildvreemde) personen gaan en zijn vaak ‘to the point’, snel en op de daad gericht. Een andere typisch mannelijke fantasie is seks met twee of meerdere partners tegelijkertijd. Ook het bespieden van een persoon of een koppel in intieme situaties kan een voor mannen opwindende fantasie zijn. Verder zijn de fantasieën van mannen vaker sadistisch/agressief getint dan die van vrouwen.

De fantasieën van vrouwen hebben een grotere emotionele lading dan die van hun wederhelft. Hun fantasieën gaan vaker over mensen die ze kennen. Ook zijn hun voorstellingen rijk aan details en niet altijd uitgesproken seksueel. Romantiek speelt een belangrijkere rol. Vrouwen fantaseren ook graag over seks of intimiteit met andere vrouwen, over exhibitionisme en over gedomineerd worden.

Een interessant verschil is verder dat het merendeel van de heren heel graag zou zien dat hun fantasieën werkelijkheid zouden worden, terwijl veel vrouwen nooit zouden willen dat hun erotische dromen zouden uitkomen.

Fantasieën met je partner delen of niet?

Veel mensen vragen zich af of het een goed idee is om hun eigen erotische fantasieën te delen met hun partner of niet. Het antwoord hierop is niet eenvoudig. Aan de ene kant kan het de seksualiteit en intimiteit met de partner verbeteren, maar aan de andere kant kan het delen van de fantasieën met je partner verwachtingen creëren en dat kan tot teleurstellingen leiden waardoor de fantasieën hun ‘magische’ kracht zouden kunnen verliezen.

En dus besluiten sommige mensen om hun fantasieën strikt ‘privé’ te houden, terwijl anderen ertoe overgaan om ze met hun partner te delen en dat misschien wel te zien als de inleiding om ze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Intrigeert het je om je erotische fantasieën met je partner te delen, dan kan het een goed idee zijn om ze geleidelijk te onthullen. Houd er rekening mee dat jij of je partner, vooral in het begin, wat verbaasd of in verlegenheid gebracht kunnen zijn, maar dat hoeft je niet te ontmoedigen. Let op goed op de reacties van je partner en beoordeel dan of je een stap verder wilt zetten of het hierbij wilt laten…