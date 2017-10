Fake of real? De waarheid...

Ik fake omdat… Faken in bed is een veel besproken onderwerp. Niet in het minst omdat de vrouwen hier in het ‘voordeel’ (of het een voordeel is, valt nog te bezien) zijn. Vrouwen kunnen gemakkelijk doen alsof, maar voor de mannen liggen de dingen niet zo simpel.

We zullen niet zeggen dat 100% van de vrouwen eens een orgasme heeft gefaakt, maar veel zal het niet schelen…

Af en toe ontvangen we een mail die over dit onderwerp gaat. Soms wordt ons gevraagd wat we ervan vinden. Andere keren wordt in de mails uitgelegd hoe een vrouw ertoe komt te faken. De laatste tijd (misschien brengen we meer tijd in bed door nu de temperaturen zakken?) Krijgen we steeds meer mails die over faken gaan. Over faken, maar vooral ook waarom we soms faken. Hoog tijd dus om een artikeltje te wijden aan de vraag: waarom faken vrouwen in sommige situaties?

Waarom faken vrouwen in sommige situaties

Het blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom een vrouw ervoor kiest in bed te doen alsof. Hieronder vind je enkele van de meest voorkomende redenen: Omdat ik wil dat hij snel klaar is (komt). Ik ben moe en gestresst. Ik heb hard gewerkt en wil maar één ding: slapen. Waarom zou ik mijn laatste restje energie stoppen in seks en klaarkomen? Ik kan maar beter faken dan heb ik eindelijk rust.

Omdat het ons toch niet lukt om gelijktijdig klaar te komen. En omdat ik gemerkt heb dat hij heel onzeker wordt als ik niet klaarkom als we seks hebben. Ik vind het fijn met hem en doe actief mee, maar als ik merk dat hij klaarkomt, doe ik alsof. Hij heeft het nooit gemerkt en is heel trots op zijn prestaties in bed. Ik kan het hem niet zeggen. Ik wil hem niet teleurstellen.

Omdat ik de dingen die hij in bed wil doen, niet fijn vind. Ik houd van knuffelen, van zoenen en strelen, maar zodra het erop aankomt, vind ik het niet prettig meer. En mijn opwinding is dan op slag weg. En als hij in slaap gevallen is, bevredig ik mezelf.

Omdat ik moeilijk klaarkom en bang ben, dat hij denkt dat het zijn schuld is. En verder ben ik ook bang dat hij mij frigide vindt. Dat hij denkt dat ik er niets van kan. Dus doe ik al jaren alsof en hij heeft het nooit gemerkt.

Omdat hij nogal snel is. Ik pas me aan hem aan. Dan is het in ieder geval alsof er nog iets van intimiteit tussen ons is. Ook al kom ik niet echt klaar. Jammer genoeg verschillen man en vrouw nu eenmaal van elkaar en hebben we andere ritmes.

Als je moet faken tussen de lakens, is er dan niet wat mis? Zowel mijn vriendin

als ik houden van seks maar af en toe ben je gewoon echt te moe (ik moet soms

tot 22.00 uur werken en de volgende dag weer om 6.30 uur weg) Dan kunnen we dat

tegen elkaar zeggen.

En mannen kunnen nu eenmaal over het algemeen wat vlotter klaarkomen. Ik geef

gewoon aan dat het niet lang meer duurt en dan doen we het even wat rustiger.

En ja, er zijn momenten dat of mijn vriendin of ik om welke reden dan ook geen

orgasme kan krijgen. Dat maakt niet uit, zolang het maar lekker is. Volgende keer

beter.

Alleen als je moet faken zit er volgens mij echt iets scheef. Als er zaken tussen

de lakens zijn die je niet bevallen, kun je er beter over praten. En ja, dat kan

de eerste keren heel genant zijn.

En voor fakende vrouwen die hun mannelijke partner geen slecht ego willen geven,

niet doen. Het is veel erger als ze er later achterkomen. Wij mannen zijn niet

perfect en iedereen moet seks leren. En zodra mannen ons ego opzij schuiven en

met onze vrouwelijke bedpartner gaan praten, leren we meer dan dat je elk weekend

een andere bedpartner hebt.

Ik ben zo’n man waarvan de meeste mannen zullen walgen en als ik dit artikel lees,

de meeste vrouwen blijkbaar ook, hoewel ik een vriendin heb die het erg waardeerd.

Als je partner niet kan klaarkomen, of zich ertegen verzet, praat erover! Mijn

god, ik weet dat de meeste mensen in deze wereld egoïstisch en steeds minder

intiem zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat dat de beste manier is om met elkaar

om te gaan! Mijn vriendin deed het in het begin ook, faken. En vrouwen denken

dat mannen het niet merken? Let eens op haar ogen, als je van je partner houdt,

dan weet je het echt wel. We zeggen het niet altijd, omdat het blijkbaar een gevoelig

onderwerp is, anders werd er toch niet ‘stilzwijgend’ gefaked? Zelfs nadat ik

er met mijn vriendin over had gepraat en haar had laten weten dat ik er echt niet

trots op was dat ik mijn vriendin kon laten faken, heeft ze het nog een aantal

keer gedaan. Ook hierover heb ik op een gegeven moment weer met haar gepraat.

Je komt zo een stuk meer over elkaar te weten en ja, ze doet het ook voor zichzelf,

maar vooral om jou, haar partner, niet teleur te stellen en om geen commentaar

te krijgen of gezeur aan haar kop: “waarom kun je niet klaarkomen?”

Nee, alles is makkelijker door gewoon ff te doen alsof. Nogmaals, ik weet dat

er een boel botte lu**en rondlopen die de waarheid niet kunnen accepteren en als

dat het geval is, dan is dat toch zijn probleem? Liegen vind ik in elk geval heel

erg en faken is net zo goed oneerlijk zijn. Ik persoonlijk heb liever dat ik heerlijk

met mijn vriendin kan vrijen, wetend dat zij niet gaat klaarkomen en dat ik het

bijvoorbeeld soms ook niet hoef te proberen, dan dat haar observerende oogjes

checken of ik wel klaarkom en dat ze dan ineens doet alsof. Vrijen is iets moois,

als we een beetje nep gaan doen, is het geen vrijen meer, maar een ander onpersoonlijk

woord dat vast niet op deze site geplaatst mag worden.

Dus vrijen is uit liefde, en als het om liefde gaat, wie wil er dan liegen tegen

zijn partner? Dus als ik iedereen een tip mag geven, wees eerlijk tegen elkaar!

Weten dat de ander niet klaar komt, is een stuk fijner dan wanneer er gedaan wordt

alsof, vooral als je er later achter komt, dan is het zelfs pijnlijk. Dus, hou

van elkaar, praat met elkaar en lieg nergens over! Eerlijkheid duurt het langst!

even een korte reactie op alle mensen die heftig reageren op mensen die faken.

tuurlijk hebben de meeste van jullie gelijk in wat jullie zeggen over vertrouwen

in een relatie, maar het ligt niet altijd zo makkelijk.

probeer maar eens rustig de tijd te vinden om te vertellen hoe je het graag zou

hebben, zonder je vriend/vriendin voor het hoofd te stoten.

dat is een vak apart…

ik weet uit ervaring dat zowel mannen als vrouwen faken.

ik heb al ruim 4 jr een relatie en nog nooit gefaked (ik kom ook niet klaar, maar

dat is een ander verhaal)

ik geniet van sex, ook zonder het klaarkomen.

mijn partner heeft alle respect voor mij en ik voor hem.

lieve groetjes

een vis

Faken is het stomste wat je kan doen. Als jij faked zal HIJ nooit iets veranderen.

je kan beter tegen hem zeggen hoe het dan wel moet. wat jij wel fijn vind en waar

je wel van klaarkomt.

Dat is even hart voor hem. maar jij kon toch ook niet van nature schrijven? een

man moet die dingen gewoon leren.

Kortom wees even hard en je ziet dat je dr veel voor terug krijgt

Ik kan niet eens klaarkomen van penetratie! Nooit heb ik dat gekund! Het frustreerd

mij wel heel erg. ’t Lukt aleen wnr m’n partner me vingert (bij de clitoris) of

me beft (dus m’n clitoris likt).

Ik vraag me af hoeveel vrouwen dit ook hebben, want ik voel me erg eenzaam op

dit gebied. En eerlijk gezegd heb ik hier nooit iemand over horen praten/schrijven

in de geschiedenis van SEX!

Help me out!

Ik ben al 3 jaar samen met mijn vriend

maar ik kom nooit klaar.. ik doe altijd voor de nep maar ik durf het niet te zeggen,

na al zo’n lange tijd..Hij is heel goed in bed en ik geniet er ook wel van..maar

ik kom nooit tot het uiterste..en dat vind ik best vervelend..

ik heb verschillende partners gehad, maar nog nooit gefaket.

Ik kom heus niet snel ofzo, en soms ook niet, het zij zo.

Bij mij is een orgasme voornamelijk psychisch, als de man zich geil gedraagd kom

ik snel, als er geen communicatie is kom ik bijna nooit.

Een orgasme kun je per definitie niet faken!!!

Valse seks kan wel, maar dan ben je de relatie aan het bedonderen met de hele

mikmak erbij

ik ben van mening dat een vrouw die moet faken om een orgasme voor te wenden

a:zichzelf niet genoeg openstelt voor haar partner.

B: geen echte verbondenheid heeft met haar partner

en waar gaat het stoppen .

ga je nog verder om je partner tevreden te stellen(hoe ver ga je echt om je partner

tevreden te stellen) ik bedoel blijft het beperkt tot de sexsituatie of begint

het in het dagelijks leven ook met je partner tevreden te stellen door maar te

doen of je het leuk vindt om hem meer zelfvertrouwen te geven.

Mannen die een vrouw hebben die moet faken staan vaak niet genoeg open voor de

gevoelens van hun partner.

Vaak zijn zij alleen op zichzelf gericht en dat is vaak geen goede basis voor

een relatie.

praat erover met je partner en zeg wat je lekker vind.

in het begin zal het ongemakkelijk zijn maar ga eens experimenteren om erachter

te komen wat jullie samen lekker vinden .

een hele gemakkelijke manier om meer open te staan voor je partner is te beginnen

in je dagelijks leven en overleg wat je gaat eten sávonds en breid het

langzaam uit naar de andere vlakken in de relatie.

ik schrijf dit omdat ik dus wel de ervaring heb dat het begon tussen de lakens

en het “faken” van beide kanten overging in het dagelijkse leven en

ik en mijn partner langs mekaar heen begonnen te leven.

Vraag eens toestemming aan elkaar voordat je een actie onderneemt.

zeg niet dat je moet “overwerken” maar vraag eens of zij/hij er bezwaar

tegen heeft dat je gaat overwerken of deze dag/week/maand extra werk gaat doen

om extra inkomen te hebben( voor iets leuks/noodzakelijks) begin daar eens mee

.

overleg en het praten zal ook aan de pas komen .

overleg en praten zijn de middelen om acties te verduidelijken en te verklaren.

dit zal jullie vertrouwen in elkaar en in jezelf ten goede komen.

na verloop van tijd zal ook de liefdessituatie aan de beurt komen en wees dan

ook eerlijk tegen elkaar en wees open . dit werk echter maar een keer heren want

zie je het als grap dan zal het vertrouwen van een vrouw voor altijd beschadigd

zijn en hoe goed je daarna ook je best doet ze zal het altijd in gedachten bij

haar hebben dat je de keer daarvoor het ook niet serieus hebt genomen dus waarom

nu wel.

Wordt het toch een tweede keer proberen dan zal je heel hard moeten “werken”om

jezelf te bewijzen.

Maar 3 op de 10 vrouwen kan klaarkomen door penetratie, en das tuurlijk ni altijd

prettig. Maar dat neemt ni we dat r geen andere manier is om lekker te seksen

^^

Als hij eerder klaarkomt kan je toch zorgen dat je al “heated” bent

voor hij begint? En als je gewoon zegt wat je lekker vindt kan je beiden klaarkomen.

K snap best dat dames faken maar het is ni nodig. T is allemaal veel leuker als

je beiden kan komen 🙂 K heb mijn vriend ook verteld “how to push the buttons”

haha 😛 En als het ni lukt blijven oefenen, das alleen maar leuk 😛

ik fake nooit bij mijn vriend.. bij mijn ex deed ik dat wel maar ik had (vreemd

genoeg) bij hem ook nooit de behoefte aan sex, terwijl ik het heerlijk vind!

mijn vriend weet dat ik kan faken maar weet ook dat ik het bij hem nooit doe.

dat vertrouwen wil ik niet schaden, dus als ik kom, kom ik ECHT en anders liever

niet!

Pff, Jongens, Zoals meerdere zeiden:

Als een vrouw faked dan wil dat nie zeggen da ze t niet lekker vind, anders

had ik geen seks gehad. (eerlijk is eerlijk), maar toch begin ik me nu wel schuldig

te voelen. EN hij word onzeker, EN ik voel me schuldig, dan is dat gewoon een

mooi moment om te faken, en ik ben daar goed in. >=P

doe effe normaal en stop met fake, ik vind dit dus precies het zelfde als liegen,

en waarom zou je erover liegen? ik heb liever dat een meisje een ECHT orgasme

krijgt dan dat ze maar doet als of om mij zogezegt te vreden te stellen! Nou dames

die fake, pas maar op want er zijn steeds meer mannnen die merken als je faked;)

Faken dat is wel het stomste wat je bed in kan doen. Als je erachter bent gekomen

dat je man te snel komt. Dan moeten misschien proberen om elkaar wat meer op je

gemak te stellen. Of een drankje doen vantevoren. Waardoor je je remmingen wat

meer kwijt raakt. Jointje roken helpt meestal ook de man wat meer op z`n gemak

te voelen. Het is bij zeker wel is voorgekomen dat ik te vroeg klaar kwam. Maar

als man moet je ervoor zorgen dat de vrouw ook aan haar trekken komt. Want wat

had het anders voor zin om sex te hebben met elkaar, one happy the other not.

That`s not done!! Half werk is geen werk!! zeggen ze toch!!

Ik vind het niet erg dat ik bijna altijd fake, ik geniet echt wel van de seks

en heel de beleving eromheen. Het duurt bij mij altijd wat lang dus dat vind ik

zo sneu om als hij uitgeput is door te laten gaan met mij!

ik fake nooit, niet bij deze jongen.

vorige vriend was zoooo slecht, en ging door tot ik “kwam”dus ik fakte

bij hem bijna altijd..heel slecht maar waar..

mijn nieuwe vriend is geweldig, ik hoop dat jullie allemaal zo een geluk hebben

als ik

het is onzin om te zeggen dat je niet geniet als je niet klaarkomt.

ik geef eerlijk toe dat ik wel eens gefaked heb, dat was omdat ik wel genoten

had maar mijn (toendertijd) vriend mij graag klaar wou laten komen tegelijk met

hem en ik vond het zielig als hem dat niet zou lukken.

9 van de 10 vrouwen heeft nou eenmaal wel eens gefaked maar toch raad ik aan om

gewoon met elkaar te praten, en voel je geen slechte bedpartner als je vriend(in)

je aanwijzingen geeft want sex is per persoon verschillend dus niet iedereen vind

hetzelfde lekker;)

Faken kan ook bevorderlijk werken voor je eigen beleving in seks, het faken kan

uiteindeljik leiden tot ene orgasme

Ik snap dat als je moe bent dat je dan gaat faken om je rust te krijgen. Maar

als je moeilijk klaarkomt praat je er niet over?? Jij hebt toch ook rechten en

als je er niet over gaat praten komt er nooit een verandering. Het is niet zijn

schuld. Ik kom helemaal niet met een man en 25% van de vrouwen hebben hetzelfde

“probleem” Wij zitten inderdaad anders in elkaar. Wij hebben er gewoon

soms meer moeite mee. Daar hoeft zich niemand voor te schamen. Hij niet en zij

al helemaal niet. Praat erover en informeer je hoe je het misschien kan veranderen.

Maar maak er geen strijd van. Seks is een van de heerlijkste dinge die er zijn.

Ik geniet er volop van ook kom ik niet. De weg is belangrijker dan het doel.

ik ben zelf een man… mijn vriendin zegt dat ze niet zal faken, omdat ze er voor

haar idee niks aan heeft.we komen soms wel tegelijk klaar… moet ik nu mezelf

gaan afvragen of ze faked?

wat een onzin om te zeggen dat je niet genieten kan als je niet klaar komt…

want dat is wat sommige zeggen: niet doen als je niet wilt. je kan toch een man

een goed gevoel geven door `te doen alsof` en ondertussen wel gewoon genieten

van de sex? sommige vrouwen komen nu eenmaal niet makkelijk klaar?

Hoezo (bijna) 100% faket? Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik nog nóóit

gefaked heb! Sterker nog, ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat ooit zal doen,

want wie heeft daar nou iets aan? Ikzelf in ieder geval niet, want dan zou ik

me mijn eigen hoogtepunt onthouden en m’n partner weet de volgende keer nog niet

wat hij moet doen om me wél naar de top te brengen. En dan nog… Je komt

toch niet klaar als beloning voor je partner?

Als je een one night stand hebt en je kent elkaars lichaam niet zo goed, lukt

het vaak niet eens. Nou en? Je wil je toch gewoon met z’n tweeen genieten? Vrouwen

komen nou eenmaal vaak minder snel klaar. Als je jezelf gaat focussen op een

orgasme ‘omdat de ander dat verwacht’, wordt het nog veel moeilijker om je te

laten gaan. Goede sex is voor mij niet inherent aan een orgasme, maar aan aandacht

en intensiteit. Ik zeg ook gewoon dat ik het helemaal niet erg vind om te vrijen

zonder zelf klaar te komen (ik vind het minstens zo opwindend om de ander van

mij te zien genieten). En omdat mijn partner en ik die prestatiedruk niet voelen,

lukt het uiteindelijk veel vaker en gemakkelijker…

wat is de oorzaak van niet klaar kunnen komen dan?

Nou er is al een soort boek geschreven, maar toch nog een reactie.

1. Ik krijg de indruk dat voor veel mensen (mannen en vrouwen) het doel van sex

is om klaar te komen. Ik dat geval kun je inderdaad na 5 minuten bevredigd – maar

toch onbevredigd – gaan slapen

2. Vrouwen die faken – stop er mee. Je doet jezelf en je partner er geen plezier

mee en doet jezelf en alkaar tekort. Praat erover, vertel hem wat hij anders moet

doen, neem de tijd! Ik persoonlijk voel me geen slechte minaar als een vrouw mij

aanwijzingen geeft. Sex kun je niet leren uit een boekje, maar alleen met elkaar.

Dus dat wil zeggen dat je elkaar ook moet vertellen wat je lekker vindt (en wat

niet)

3. Sex is geen 5 minuten ding. als je elkaar wilt bevredigen (en bevredigen is

voor mij iets anders dan klaarkomen alleen), kan dat niet in vijf minuten. Neem

ruim de tijd. Focus jezelf niet op klaarkomen, maar op het genot van je partner.

Ik heb zelf vaak genoeg sex zonder dat ik klaarkom (ik ben een man dus kan moeilijk

faken), maar dat wil niet zeggen dat ik geen bevredigende sex heb!!! Ik kan enorm

genieten van mijn partner die oprecht geniet van mijn handelingen.

4. Als praten en aanwijzingen niet helpen, kijk dan eens naar haar hoe ze zichzelf

bevredigd. Is niet alleen geil om te zien maar ook heel leerzaam.

5. Vergeet boekjes wijsheid. Boekjes vertellen wel de principes (en zijn ook zeker

nuttig) maar iedere vrouw is anders. Praat…. praat …. probeer… praat

6. Vergeet je ego als je sex hebt. Het gaat niet om jou maar om de ander (is een

nadenker…). En… het gaat niet om wat je de ander laat geloven, maar om wat

echt is!!

7. Vergeet je angsten… sommige vrouwen zijn bang om bv. vaginaal klaar te komen.

Praat er over, leg er een handdoek onder en experimenteer 🙂

Henk

of ze faken of niet ik lig er niet waker van moeten ze zelf weten je doet gewoon

je zelf te kort als je niet wil ZEG HET DAN GEWOON slapen vind ik ook heerlijk

hoor doe ik net zo lief:P maar ja wat ik al zei lig er niet wakker van

Ik heb oprecht te doen met vrouwen die faken! Vooral met de vrouwen die zeggen

“Ik fake so what!”

Zoals iemand eerder heeft aangegeven, het begint bij jezelf! Jezelf en je eigen

lichaam leren kennen en ook blij zijn met je eigen vrouw zijn.

Ik ben vroeg begonnen met mastruberen en weet derhalve ook wat ik lekker vind.

Door de ervaringen met m’n relaties weet ik ook redelijk goed wat een man lekker

vind.

En wat ik merk bij de mannen, is dat ze het heerlijk vinden als de vrouw oprecht

geniet

en ook oprecht klaarkomt.

liefde/sex is een spel tussen 2 mensen en je bent echt 100% verantwoordelijk

voor jouw deel.

Begrijp eigenlijk überhaupt niet waarom je iets doet, waar je niet van

kan genieten! (of je moet echt zwaar genieten van het faken hahahaha, dat kan

natuurlijk ook?

dames veel plezier, genot en (echte)orgasmes

grtz

Niet faken, maar praten!

Ik heb mijn partner uitgelegd dat ik niet makkelijk klaarkom door penetratie.

Hij vroeg na de seks vaak of ik klaar was gekomen. Nu vraagt hij of ik het fijn

vond. 😉

Je hoeft toch niet te faken je moet er gewoon goed over praten dat helpt echt

super veel om elkaar te begrijpen! ik ben 18 jaar en zelfs ik kan praten over

sex!!!

als je het als vrouw in mijn geval meisje moeilijk vind om klaar te komen kan

je het best faken vind ik. zelf weet je wat lekker is maar om een man hetzelfde

te kunnen laten doen lukt niet zo vaak. dan maar faken ze hebben tog niks door

en als je er zelf niet mee zit hoef je hem er ook niet mee te belasten lijkt mij

Ik vind dat je helemaal niet hoeft te faken, en al helemaal niet om de redenen

die hier staan.

Als je een relatie hebt met iemand dan hoort diegene je te begrijpen. En het goed

met jou te kunnen vinden. Als je het dan nodig vindt om te faken vind ik dat echt

niet aanslaan, je moet gewoon gaan práten met je partner. Ook al is dat

moeilijk. Als je niet kunt praten met diegene, dan hoef je er ook niet een relatie

mee te hebben want als je niet eens kunt praten is er geen normale basis, of echt

inhoud.

Het is trouwens ook lullig voor jouw vent want dan heeft hij het gevoel dat hij

iets goed doet terwijl jij hem een leugentje voor eigen bestwil geeft.. Erg lullig

voor hem dan eigenlijk.

Heb zelf ook één keer gefaked, maar dat was omdat ik me gewoon niet

meer zo voelde als dat ik me hoor te voelen bij die persoon, het was gewoon niet

goed. Ik snap daarom ook dat je vanuit deze punten zegt te moeten faken, maar

als je faket in een relatie is er iets niet goed in de relatie.

Daar moet je over gaan nadenken.

Ik sluit me aan bij de andere meningen tégen het faken, maar sja als

je gewoon nooit komt..

Maar misschien moet je gewoon met iemand gaan praten erover.. Nouja als het

dan nog steeds niet lukt, dan is dat maar gewoon zo.. Dan kun je misschien wel

gewoon een afspraak maken met je partner..

Maar als je opgewonden raakt komt dat toch door invloed van buitenaf?

Door bijvoorbeeld iets waar je aan denkt, of als je ergens aangeraakt wordt

of zelfs als je iets ruikt ..

Misschien moet je gewoon eens goed gaan zoeken naar wat jou beïnvloed.

Nouja veel succes dan maar,

Groetjes ..

als het nooit lukt en hij wordt alleen maar geirriteerd of onzeker er van..

Dat is in mijn geval zo.

Nou ik zie geen andere oplossing. Vind het ook helemaal niet erg dat ik nooit

kom

Onzin , ik ben 22 jaar getrouwd en mijnvrouw heeft nooit gefaked. We heben het

daar al vaak over gehad. Je doet het voor de volle 100 % of je doet het niet.

Je hebt sex als je het beiden wil.

erg jammer voor al die vrouwen die faken en niet weten hoe het is om een echt

orgasme te krijgen… het is het mooiste wat er is en voor je partner een genot

om mee te maken! dus stop dat gefake en geef je helemaal over… als je het een

keer echt ervaren hebt wil je nooit meer zonder!!!!!!!!!

groetjes een niet fakende vrouw

Diep triest dat je moet faken.Zo beleef je helemaal geen plezier aan sex.Praat

er met je partner over.Als die het serieus neemt kun je samen aan een oplossing

werken.Anders kun je altijd nog professionele hulp inschakelen.Ga zo niet verder,dan

word je zin in sex alleen maar minder.

Ik geloof dat elke vrouw klaar kan komen, zowel vaginaal als clitoraal als ..

Sommigen zijn dan weliswaar bang voor het “plasgevoel”, maar ík

denk dat het toch mogelijk is..

Vrouwen die nog nooit zijn klaargekomen hebben gewoon de juiste persoon niet

gevonden die hen “over the edge” kan helpen.

Als je partner je niet satisfied heb je een paar opties:

– Neem het stuur over.

– Neem een ander Chauffeur.

– Haal een paar extra onderdelen voor je transport, zodat je transportprobleem

binnen de kortste keren wordt opgelost..

En dames,

Stop met de schuld aan je man/partner te geven, als jullie vinden dat hij het

niet goed doet geef hem dan geen verwarrende signalen, want als een man denkt

dat hij het goed doet zal hij op dezelfde “goede wijze” doorgaan.

mvg,

CkI

ik kan me in alle voorbeelden verplaatsen. maar het probleem wordt dat je jezelf

te kort doet op dit gebied. het wordt ook steeds moeilijker om hindernissen en

onprettigheden bespreekbaar te maken met je partner. je beleeft er geen plezier

aan en dat hou je niet je leven lang vol en als je partner er dan achter komt,

dat je misschien al maanden of jaren faked, heb je heel wat onzekerheden bij je

partner en bij jezelf te doen herstellen. als je een keer te moe bent of omdat

het een relatie is voor korte duur…okay, maar als je je leven met iemand wil

delen is het geen goed plan.

Ik zou het elke vrouw afraden om te faken. Er zijn mannen (zoals ik) die daar

een extra zintuig voor hebben en het direct door hebben. Als ik merk dat een vrouw

faket is voor mij alle zin weg. Een enkele keer heb ik het daarna zelf ook maar

gefaket om er zo snel mogelijk van af te zijn zonder het helemaal opeens af te

kappen. Nooit faken dus want doorgaans gaat een man zodra hij het weet opzoek

naar een vrouw die wel haarzelf bij hem kan zijn en niet hoeft te faken.

Ik kon een tyd geleden ook niet klaarkomen, het lukte me gewoon niet by m’n vriendjes,

dus fakete ik wel eens. Nu ben ik al een tydje single, en ben ik heel erg met

mezelf gaan experimenteren, en DAMN, ik ben echt al regelmatig zeer heftig klaargekomen.

Een tydje geleden had ik weer sex, en ik voelde me sexy en zeker over mezelf,

en ik ben toen zelfs byna vaginaal klaargekomen.

ik voelde me sexy en zeker over mezelf, dat is echt een must als een vrouw klaar

wil komen, ze moet niet alleen op jou geilen maar ook op zichzelf. Maar ik moet

zeggen dat de jongen waarmee ik was wel ook echt een verschil heeft gemaakt, hy

gaf complimentjes en behandelde me alsof ik het mooiste meisje op aarde was. Dus

mannen, doe daar wat mee, ze moet ook wel helemaal ‘opgewarmt’ beginnen by sex,

10 minuten sex is afentoe wel lekker, maar als een vrouw moeilyk klaarkomt zal

ze daar echt niet van klaarkomen. neem de tyd, ook voor het voorspel.

oh en als laaste, laat jezelf ook gaan, jongens die (een béétje)

kreunen vinden de meeste meiden geweldig, maar ’t moet natuurlyk ook niet zo zyn

dat je in het bed een imitatie van een brullende ijsbeer doet, dat is echt een

harde turn off.

nouja, hopelyk hebben jullie wat aan de mening van dit beginnertje!

faken is egt niet nodig dames geef eraan toe,laat je gaan zeg hem gewoon wat je

lekker vind en laat hem maar wat harder zn best doen,zodat je ook eens klaarkomt

ik heb egt medelijden met vrouwen die doen alsof soms lukt t gewoon niet dat wil

niet zeggen dat je niet heb genotem?!

Ik fake… so what!

===============

jammer dat deze vrouwen faken en niet praten, of anders gewoon seks hebben en

niet klaarkomen, dan is er nog een soort van intimiteit maar dit is iemand belazeren

met zijn/jullie intimiteit!!

Hoe waardevol is je relatie dan??

mannen maak er geen probleem van als je vriendin niet klaarkomt!!!!!!!! Dan komt

ze nooit meer. Mijn vriend werd er heeel gefrustreerd, zelfs een keer boos om.

Dat ik beter moet uitleggen hoe hij het moet doen.. Omdat ik merk hoe verschrikkelijk

onzeker en gefrustreerd hij ervan wordt als ik niet kom, fake ik al zolang hij

mijn vriend is (3,5 jaar). In die tijd heb ik een paar keer opgebiecht dat ik

nog nooit echt ben gekomen, maar omdat het toen elke keer weer geforseerd en vervelend

werd, ging ik steeds weer faken. Ik zit er verder niet mee hoor. De sex is super.

Het komt niet door hem dat ik niet kom.

Ik heb niet zo heel veel ervaring op seks-gebied maar heb wel gemerkt dat het

bij de man veel makkelijker is om klaar te komen.

Tijdens de seks worden de gevoelige delen van de vrouw namelijk veel minder geprikkeld

dan die van de man. Bij vrouwen is vooral de clitoris gevoelig en is het voor

klaarkomen belangrijk dat zij of de man daar aanzit (afhankelijk van hoe gevoelig

de clitoris is natuurlijk kan ook het gebied om de clitoris aangeraakt worden).

Tijdens de seks ben ik tot nu toe nog niet klaargekomen. Dat gaat bij mij veel

makkelijker als hij mij met zijn handen prikkelt. En dat is helemaal niet raar,

maar bij veel vrouwen zo.

Bij veel stellen is dit moeilijk om te bespreken, maar als je elkaars voorkeuren

wel bespreekt wordt het veel makkelijker om samen te genieten van de seks en

misschien niet tegelijkertijd klaar te komen maar wel allebei ervan genoten

te hebben.

Zelf heb ik altijd veel problemen met klaarkomen gehad in het bijzijn van mijn

vriend. En fakete ik dus. Op een gegeven moment was ik het zat en heb ik hem opgebiecht

dat ik nog nooit echt was klaargekomen bij hem. Dit was zo’n opluchting voor mij,

dat ons seksleven er beter op werd. Door de druk van mezelf af te halen en er

open over te praten bepaal ik nu wanneer hij mij klaar laat komen. Lukt het niet,

dan lukt het niet. Lukt het wel, dan is dat mooi meegenomen!

Haha, ik heb ook wel eens gefaked.

En ik ben een man…

Ik had toen spier-ontspanners meegekregen uit ’t ziekenhuis.

En dan kan je een ‘droog orgasme’ krijgen.

Mijn vriendin wilde op ’n avond vrijen, maar alles deed pijn.

Dus had ik na een paar minuten gefaked om mezelf te ontzien…

Dus als mannen zouden kunnen, zouden ze ook faken!

Faken? waarom doen vrouwen dit.

Zowel bij mijn vrouw als bij mijn vroegere relaties altijd openheid, dat het

liefdesspel voor beide fijn moet zijn. Dit houdt ook in dat mijn relaties eveneens

klaar moeten komen. Heb dan ook wel nachten dat mijn vrouw het middelpunt is

van het sexspel en dat ik mijn uiterste best doe dat zij klaar komt en dat gebeurt

echt niet bij alleen maar penetratie.

Heren ook u dient moeite te doen als u echt wilt genieten van uw liefdesrelatie.

Erop, erin, eruit en eraf is echt alleen maar egoisme.

Als u meer moeite doet in het sexspel wordt u hiervoor ten zeerste beloond

door u partner.

ik kan me helemaal indenken in het geval van “het moeilijk” klaarkomen.

heb ik precies hetzelfde. het is maar zelden dat het wel gebeurt namelijk want

daar is bij mij nogal n concentratie van beide kanten voor nodig.

En als je dan tegn sommige mannen zegt dat je er niet bent, dan zijn ze gekwetst

of gepikeert.

Mn ex wist dat het voor mij wat moeilijker lag en deed ook vaker wat meer zn

best maar sex gewoon is toch ook lekker?? daar heb ik zeker ook mn ervaringen

mee.. ik blijf alleen niet zo lang na gloeien 😉

Groetjes Angela

zal ik jullie eens iets vertellen? al 2 keer onder de douche heeft mijn vriend

zelfs GEVRAAGD of ik wat meer herrie wou maken.. laat ik het zo zeggen :P. niet

dat ik het niet lekker vond hoor, ik was gewoon aan het genieten. xD maar hij

had kennelijk wat extra aanmoediging nodig. nu doe ik het voortaan standaard in

de douche.

verder vind ik dat als je ”de dingen die hij in bed wil doen, vind ik niet

fijn” opgeeft als reden, er iets niet 100% in je relatie zit. dat moet je gewoon

tegen hem kunnen zeggen en dan er samen iets op vinden. heb ik bij die van mij

ook 1 keer moeten doen.. jezus christus!!! daarna kwam ik 3x achter elkaar!!

je zult het ook wel merken, zult er zelf voordeel van hebben, op meerdere manieren.

🙂 xxx

Ik zelf heb nog nooit gefaked. Als mijn zin opslag verdwenen is of als het minder

geworden is vertel ik dit eerlijk aan mijn vriend.

Ik zie echt het nut van faken niet. Waarom zou je faken als je ook net zo goed

eerlijk tegen mekaar kunt zijn? Het is toch je vriend? Die moet je dit soort dingen

toch kunnen vertellen?

Muhaha, mijn vriend weet dat ik niet kan klaarkomen, ‘ neukend ‘

dus zodra hij is klaargekomen, gaan we gelijk aan de slag met speeltjes.

Dan lukt het mij wel.

Jammer om te lezen dat er zoveel vrouwen zijn die faken, en nog veel erger dat

ze het voor zich moeten houden. Zou toch denken dat je niet de juiste partner

hebt, ik vind dat je er als man voor behoort te zorgen dat de vrouw ook aan haar

trekken komt en niet alleen maar aan zichzelf moet denken. Een vluggertje is wel

eens lekker op zijn tijd maar moet echt niet iedere dag een vluggertje zijn.

Een man die niet alleen aan zichzelf denkt.

whahahha ik raak opgewonden van mijn zelf als ik fake….maar soms moet ik op

mijn tanden bijten om niet inlachen uit te barsten

Hallo Vrouw…

Wat win je er zelf mee als je faket?

Kom voor jezelf op en laat zien wat je zelf prettig vind. Doe het hem voor, zorg

voor verandering, leg het hem uit, wacht niet af, maar begin er vandaag over.

Je doet je zelf tekort.

Je krijgt het toch ook voor elkaar dat hij je fietsband plakt? Waarom krijg je

het dan niet voor elkaar dat hij je op de voor jouw prettige mannier klaar krijgt,

ook al is het soms een vluggertje, als het maar wel lekker is.

Herken bovengenoemde verhalen uit mijn huwlijk. Sex was vaak eenrichtingsverkeer

waarbij ik fakete zodat het voorbij was en daarna mezelf kon bevredigen als hij

lag te snurken.

Dacht dat het vooral aan mij lag dat ik bijna nooit klaarkwam, hij was mijn eerste

vriendje. Gelukkig inmiddels ervaren dat het ook anders kan.

Heb een intense, gelijkwaardige relatie. We knuffelen en vrijen spontaan, veelvuldig

en intiutief. De ene keer een snelle heftige vrijpartij,de andere keer urenlang

met meerdere orgasmes.

Heb in alle opzichten mijn soulmate gevonden

Ik heb zelf ondervonden dat als een relatie niet goed gaat,dat er dan ge-faked

wordt….het is namelijk zo dat als een vrouw zich sexueel niet meer aangetrokken

voelt tot haar partner zij alles tussen de lakens zo snel mogelijk achter de rug

wil hebben……een vrouw een orgasme laten krijgen is moeilijk (i’know) maar

ik vind zelf dat als de sex zo belabberd is,je er beter een punt achter kunt zetten,als

dit tenminste constant het geval is,dan wel….een keer is geen ramp maar maak

er geen gewoonte van,je houdt niet alleen je partner,maar ook jezelf voor de gek

Dom Dom Dom. Ik wist tot kort nooit wat klaarkomen was, omdat ik er niet voor

openstond. Mijn ex vriend vond het allemaal wel goed, dus was het een groter verrassing

dat mijn huidige vriend het bleef proberen. Op een gegeven moment was ik het zat

en vroeg hem op te houden.. En toch wou hij het nog een keer proberen. Dus glaasje

wijn erbij, rustig muziekje, en veel knuffelen en strelen. Toen ik voor de eerste

keer klaar kwam, zag ik, dat het helemaal niet zo moeilijk was. Nu kan ik sneller

klaarkomen dan mijn vriend, omdat ik mijn “hoogtepunt momenten” weet

en langer vast hou! Dus dames, maak het je zelf makkelijk, hij blijft toch willen,

dus wees hem een stapje voor!!

Wat maakt het nou uit klaar of niet klaar komen..

sex moet je van genieten en natuurlijk is je hoogtepunt ook geweldig maar ik kan

gewoon sex hebben en dáár van genieten zonder klaar te komen..

Faken is gewoon fake vind ik..

faken ? voor mij geen faken

dat is echt het aller aller aller stomste wat je maar kunt doen! Natuurlijk

voor jezelf, want hij denkt dat hij een 10 is in bed terwijl dat eigenlijk niet

zo is, maar ook voor hem is het niet leuk. Oke, hij weet het niet, maar dan

nog het is je partner! Daar moet je toch alles mee kunnen delen? Ik zou me in

ieder geval heel erg verraden voelen.

ik fake seks nooit, maar mond&handwerk wel. gewoon omdat ik niet kan klaarkomen.

Als je een 1 night stand hebt, kan ik begrijpen dat je faket als het gewoon niet

klikt en er van af wilt (letterlijk ). Met zo’n gozer heb je toch geen band en

geen gevoel.

Met je partner moet je dat gewoon niet doen.

Ten eerste kent hij je heus wel een beetje (mag ik hopen) en grote kans dat

hij aan je merkt dat je faket. Op z’n minst is hij er onzeker over (“zit

ze nou te faken of…?”) Hij zal dat niet tegen je zeggen, dat is nogal

confronterend…

Ten tweede, waarom zou je faken? Als het een keertje niet lukt, jammer dan…desnoods

help je jezelf een handje, vindt ie heus niet erg hoor!

Ten derde: waarom leef je in de veronderstelling dat hij per se wil dat je

klaarkomt? Net of de hele dag voor hem is verpest als het een keertje niet lukt.

Geniet gewoon van elkaars lichaam.

Ten vierde: opmerkingen als “hij is zoooo lief, maar gewoon geen sexgod”

zijn echt stierenpoep. Als hij echt zo lief voor je is en van je houdt, moet

je het zeker zeggen, want anders misbruik je hem gewoon, terwijl jullie niet

goed bij elkaar passen. Want in een relatie is geestelijk als fysiek even belangrijk!

Tenslotte, hij heeft alle recht om te weten of zijn handelingen gewaardeerd

worden, maar ga dat niet overdrijven door te faken!

ik heb wel gefaked, moet ik eerlijk toegeven, omdat ik moeite heb met klaarkomen.

maar dat beviel me niet.. dan moet je dat blijven doen

nu kies ik ervoor om het mijn nieuwe partners te vertellen, nadat we de eerste

keren seks hebben gehad, meestal.

ik wil niet dat hij denkt dat hij er niets van kan en omdat ik het zelf ongemakkelijk

vind als hij mij lang verwend en ik maar niet tot mijn hoogtepunt kom.

Ik kan wel klaarkomen, maar dat duurt erg lang, echt heel lang.

als ik het idee heb dat ik klaar moet komen zodat ik hem niet teleur stel, dan

lukt het helemaal niet.

erg lastig

ik wil even reageren op die meneer die al 39 jaar gehuwd is, de meeste vrouwen

komen niet klaar bij de…. “normale” ? daad. dat is normaal, de clitoris

is gevoelig.

hoe kan het dat mannen dat niet weten??

===============

ik heb nu alle reacties gelezen en vaak word er gefaked voor de man, of omdat

de man het niet kan.

de mannen die ik heb gehad konden het meestal wel goed.. maar ik kan gewoon niet

(snel) klaarkomen.

er worden tips gegeven zoals praten of oefenen. nee.. als het niet (makkelijk)

lukt, dan helpen die (goed bedoelde) tips niet.

heeft iemand alsjeblieft een goede tip??

Hmm

Heb ik weleens gedaan

Met mijn huidige partner alleen nooit

Ik voel mij zo zeker bij hem dat het niet nodig is ..

Elk persoon is anders dus of het echt te merken is bij iemand of die nou wel

of niet faket, weet ik niet zeker ..

Bij mij heeft hij nou al wel goed door als ik klaarkom

En vertel het hem natuurlijk ook gewoon eerlijk als het niet gelukt is, al is

dat nog niet gebeurd ..

Het is maar zo dat je niet perse klaar hoef te komen om ervan te hebben genoten

.. heb ik dan althans ..

Er zijn ook nog steeds veel mannen die gewoon niet weten dat de vrouw ook klaar

kan komen en hoe, dus is het ook makkelijk te faken.Of vrouwen die dit zelf niet

weten. Onze moeders konden het ons meestal niet leren, daar dit voor hen nog een

taboe was,plezier in sex.

@ fakers,

vertel je man/vriend/scharrel en zo kan ik wel doorgaan, wat je wel en niet

lekker vind. faken is alleen maar lastig voor jezelf. je partner zal denken

dat je het lekker vindt en het alleen maar vaker doen omdat hij je wilt laten

komen.

als jij of jullie samen erachter komen wat je echt lekker vindt, wordt het

pas echt leuk. niet meer met je ogen rollen in het donker en doen alsof je komt.

@ dames die niet klaar kunnen komen door sex. experimenteer!! ik dacht jaren

lang dat ik niet klaar kon komen door sex. ik ben echter van mening veranderd

sinds ik tegenwoordig vaak klaarkom tijdens sex. soms ook niet, maar niet getreurd.

morgen is er weer een dag!

En natuurlijk zijn er genoeg andere manieren om klaar te komen! 😉

x, een leeuwin

LL,

Fake, waarom faken??? Waarom neem je je partner in de maling, lekker zijn jullie

allemaal… Zo zielig…

En wat nou met jullie “nooit kunnen klaarkomen”, dat is de grootste

onzin die er bestaat… Die vrouwen die dat niet kunnen, moeten zich eens helemaal

laten opgaan in het “liefdebedrijven” (zo zou ieder1 het moeten zien

en niet als SEX, NEUKEN enz.), probeer andere standjes, zoek met z’n 2en naar

de G-spot, jullie voelen het immers beste aan wat jullie lekker vinden… “Zoekt

en Gij zult vinden” zei ’n ooit wijze man… Maar zeg dat dan ook, dat

ie “goed zit” of geef ’n soort van seintje… Het is ook voor jullie

eigen bestwil sgatjes… Ik hoop dat ik ieder liefdesleven hiermee een dienst

heb gedaan… Dus mannen, trek er desnoods ’n halve dag voor uit… Iedere vrouw

kan klaarkomen, anders liegen ze…

GENTLEMEN

Faken bestaat slechts bij de gratie van onwetendheid. Als je beseft wat de lichamelijke

kenmerken van een orgasme zijn en hoe je die kan zien en kan voelen, dan bestaat

faken niet meer.

Heren, laat u niet foppen door pornofilms of andere-mannen-verhalen. Bij een

orgasme: verwijden de pupillen, vergrootten de tepels, krampt de baarmoeder

ritmisch samen, etc etc.

De vrouw die u kan foppen met een oh en een ah, door haar wil u simpelweg gefopt

worden….

ik hoef nooit te faken…..

klink mischien raar en ik krijg eigelijk altijd een orgasme zelfs meerdere keren

dat geluk heb ik want je hoor hier en daar dat het niet de gewoonste zaak van

de wereld is….toch vind ik het niet het belangrijkste het genieten van elkaar

maar is voor mij mischien makkelijk praten omdat ik er totaal geen moeite om een

orgasme te krijgen …ik weet wel dat ik ook een lieve man heb die gewoon altijd

rekening met me hou en totaal geen stres bij heb ……en dat we wat de sex betrefd

voor elkaar gemaakt zijn dus ja op ieder potje past een deksel

xxxx

faken,

ja ik heb in het verleden wel eens gefaked. Maar, ik kan na een orgasme wel

zo goed als direct door… Ik heb wel een ietwat gevoeligere vagina maar vind

het totaal niet vervelend als we nadat ik ben uitgehijgt weer verder gaan. Ik

kan het zo zelf merdere keren achter elkaar volhouden. Alleen kan mijn partner

dat vaak niet:P Ook dat vind ik trouwens geen enkel probleem maar, een groot

compliment!

Alle vrouwen faken is onzin ! Dat veel vrouwen misschien faken niet.

En het is uitermate simpel om er achter te komen of een vrouw faked of niet.

Wanneer een vrouw net een orgasme heeft gehad vindt ze het, in de overgrote

meerderheid is dit het geval dan, absoluut niet prettig dat je nog doorlikt

aan haar clitoris. Die is dan gewoon even te gevoelig. Je merkt direct aan haar

lichaamsreactie dat je onmiddelijk even moet stoppen, het is dan gewoon even

teveel. Maar dat is dan bij het orale werk, natuurlijk is er nog de penetratie………die

is helemaal simpel, daarvan komt de overgrote meerderheid van de vrouwen gewoonweg

niet van klaar, dus als er al gefaked wordt dan is het daarbij wel.

Ik heb een relatie van 20 jaar achter de rug en die ex is slechts een paar

keer, helemaal op het eind van de relatie, klaargekomen. Ik kon doen wat ik

wilde en geloof me, ik ben een doorzetter, maar ze kwam gewoonweg niet klaar.

Het lukte haar zelf amper. Slechts met de douchekop er op lukte het wel eens.

Ik heb dat altijd erg jammer gevonden en vooral voor haar erg lullig. Toch heeft

ze er nooit een probleem van gemaakt. Pas ver in de 30 begon het haar eindelijk

eens te lukken, hallelujah……..en ook dat is geen uitzondering, veel vrouwen

komen pas wat los na hun 30e, geen idee waarom. Wrang dat onze relatie daarna

strandde, hahahaha….achteraf kan ik er om lachen, maar ik wens niemand een

scheiding toe, dat is niet grappig, maar voor mij liep het allemaal prima af,

dus uiteindelijk allemaal beter.

En toen kwam ik na een aantal maanden weer iemand tegen, waarmee het eng goed

klikte en samenwonen is alweer bijna zover, leventje komt weer op de rit. En

de sex is werelds, veel beter dan voorheen. Ze komt heerlijk klaar en inderdaad,

het lukt ook wel eens niet. Dat vind ze dan niet leuk, maar vooral omdat het

niet lukt, niet omdat ik niet mijn best doe. Het is nu eenmaal zo dat het bij

vrouwen toch meer tussen de oortjes zit, voor ons mannen is een orgasme zo simpel

als wat, compleet fysieke aangelegenheid. Vrouwen liggen na te denken terwijl

je bezig bent……zometeen komt de kleine binnen…….ik kom te laat op mijn

werk……..en noem het maar op. Wanneer dit het geval is zal het meestal niet

gaan lukken. En soms heeft ze gewoon haar dag even niet of jij hebt je dag niet

en weet haar niet zo te stimuleren als anders, dat kan. Mijn geweldige vriendin

vindt dat geen probleem, het gebeurt ook niet vaak. En ze vindt het zelfs geen

probleem om mij gewoon even snel te “help!

en” als ik ’s ochtends wakker word met een odol (en wat vinden wij mannen

het toch lekker zo in de ochtend, nietwaar heren?). Ik voel me dan eerder bezwaard

omdat ik haar ook wil verwennen, maar dat slaat ze dan steevast af omdat ze

weet dat ze er dan toch niet helemaal voor kan gaan.

Ze zegt ook elke keer sorry als het een keer moeilijk gaat voor haar en ik me

wezenloos aan het likken ben…..wat nou sorry, dan ben ik maar langer bezig,

boeit mij dat nou. Het is echt een schatje.

haha, ik kom keer op keer! heb in het verleden wel eens gefaked maar mag nu niet

klagen. het gaat overigens makkelijker als je er niet zo op gefocussed bent.

Ik heb ook de neiging gehad tot faken, aangezien ik het niet voor elkaar krijg

(of hij) op welke manier dan ook klaar te komen. Toch besloot ik erover te praten.

Dit heeft ons seksleven al wel verbeterd, maar NOG kan ik niet klaarkomen! Grommmm….

===============

vertel je partner gewoon wat je lekker vindt, en als hij het goed doet(!!!!) hoef

je niet te faken

maar als hij maar aan blijft rommelen ja dan wordt het nooit wat. geen zin?? dat

kan je toch hoop ik ook gewoon zeggen, zo niet dan zit er volgens mij al iets

niet goed. en een keer geen orgasme krijgen niks mis mee, als je verder genoten

hebt.

nooit faken vrouwen!

Je partner moet gewoon echte liefde tonen en op je leren wachten. Geen zin

in sex? gewoon zeggen! Ik fake nooit en mijn man is een geweldige minnaar die

altijd weer opnieuw mij weet te verrassen tijdens ons liefdebedrijving. Hij

is zeer geduldig en let op wat ik lekker vind. Zo doe ik dan ook bij hem. En

onze sex is zalig! Eis geduld van je partner vrouwen, ga ervoor en geniet! Je

mist echt heel veel als je dit facet sex niet meemaakt.

nou ik feak dagelijks wel een orgasme waarom? omdat mijn partner erop kikt asl

ik meerdere orgasmes kan krijgen en vaak lukt dit me echt niet!! dus feak ik het

en ik kom altyd wel 2 a 3 keer aan een echt orgaseme doordat ik die andere 2 bv

feak want dan krijgt mijn partner nog meer zin om mij te verwennen!!!! goed of

slecht? denk goed want wij hebben werkelijk iedere dag heerlijke sex!! groetjes

Ik weet niet of je wat ik doe faken kunt noemen. Ik maak soms bevredigende geluiden.

Niet dat ik het dan niet lekker vindt, maar ik dik het een beetje aan, voornamelijk

om mezelf opgewonden te krijgen. Schijnt ook dat dat werkt.

Faken is dus helemaal niet zo slecht.

Ik ben nog nooit klaargekomen door de seks. Maar echt faken vind ik maar moeilijk.

Ik maak vaak geluiden die een orgasme impliceren. Maar ik kan niet liegen, dus

als hij vraagt of ik een orgasme heb gehad zeg ik het eerlijk. Ik zeg wel dat

ik het heel lekker vond en dat is ook vaak zo. Maar ik weet niet of hij weet dat

ik nog nooit gekomen ben tijdens de seks.

O ja, ik ben, bij hem voor het eerst, wel klaargekomen door vingeren en ik

heb het gevoel dat het ook bij de seks gaat gebeuren.

Dus voor alle meiden die denken, er is voor mij toch geen hoop. Heb geduld en

zorg (net als ik nu heb) voor een geduldige partner en dan komt het allemaal

goed. Bij mij komt het voornamelijk neer op me kunnen ontspannen.

Ik fake niet!!!

Ik ga niet met hem naar bed om alleen hem te plezieren maar, ook voor mezelf..dus

vertel ik altijd gewoon wat en hoe ik ’t wil, en vraag hem ook wat hij lekker

vind of niet…veel experimenteren en naar elkaars wensen luisteren, go with the

flow!! Het hoeft niet altijd romantisch te zijn, lekker los gaan is ook leuk en

lekker…

Greetzzz, Lil’ A.

Wat een gemeenspraken hier! “Alle vrouwen faken, en als ze zeggen van niet,

liegen ze”? “Als een vrouw klaargekomen is, is de vagina zodanig gevoelig

dat penetratrie ondraaglijk wordt? Dit weet ik omdat ik een vrouw ben”?!

Je zegt nogal wat! Gelukkig zijn we allemaal uniek. De ene vrouw komt gemakkelijk

klaar, een ander heeft daar moeite mee. De een doet misschien alsof, de ander

niet. Sommige vrouwen hebben intimiteit nodig, voor anderen gaat er niks boven

stevige sex. De een praat makkelijk over sex, de ander klapt dicht als een oester.

Tussen zwart en wit bevinden zich vele grijstinten. We zijn geen van allen hetzelfde.

Onze lichamen verschillen evenveel van elkaar als onze hersenen en onze gevoelens.

Iedereen beleeft sex en intimiteit op haar (of zijn) eigen manier. Dat maakt het

wellicht niet altijd eenvoudig, maar houdt het wel lekker spannend! Er met je

partner over spreken is niet voor iedereen mogelijk, maar kan veel misverstanden

uit de weg ruimen. Voor mij persoonlijk doe je jezelf tekort als je doet alsof

je klaarkomt, maar ik kan goed begrijpen dat er vrouwen zijn die het de beste

oplossing vinden.

Waarom zou ik faken? Als het niet lukt (door hem of mij) dan zeg ik dat gewoon

hoor.. Nou en, als ik zijn ego krenk, het ligt dan gewoon aan mij of hij kan nog

iets leren. Daar is niks raars aan, maar gewoon heel menselijk. Overigens komt

het trouwens niet vaak voor.

Nu real,

In het begin heb ik vaak gefaked, omdat ik niet stom over wilde komen bij mijn

vriendje… wat moet hij wel niet denken, doet hij zo zijn best en lukt het niet

pfff. Maar ik denk wel dat hij het merkte en later gaf ik het ook wel toe dat

het gewoon moeilijk is bij mij. Na een tijdje kocht hij een kleine vibrator voor

me en toen hoefde ik niet meer te faken! Hij weet nu dat ik vrijwel alleen kan

komen met “mijn vriendje” zo noemen we hem. Op vakantie, in de tent,

ben ik wel een keer echt zonder hulpmiddel gekomen en in bad kan ik ook komen,

we hebben een jetstraal, dan ga ik er goed voor liggen en dat is echt heerlijk.

Ik ben tevree zo. Ik denk dat ik goed kan faken, maar echt komen is voor jezelf

veel lekkerder en sex hebben zonder te komen kan ook lekker zijn. Ik hou veel

van knuffelen, strelen enzo daar word ik wel erg nat en opgewonden van, maar komen

zonder ‘mijn vriendje’ is heel erg moeilijk. Hoe kan je zien of een vrouw echt

komt of niet?

1. de vagina en klit zijn heel erg gevoelig, je kan/mag er dan niet aankomen,

ik moet wel een paar minuutjes bijkomen voor we verder gaan.

2. je wordt veel natter, is niet altijd waar trouwens, het is niet zo dat het

eruit spuit.

3. je klit zwolt een beetje op en je trilt, krijgt samentrekkingen, maar dat voelt

een man soms moeilijk, maar soms ook niet.

4. Bij mij kan je het zien in mijn ogen hoor ik hihi.

Ps. zou het echt zo erg zijn om er een hulpmiddel bij te gebruiken? Ik kan niet

meer zonder! Mijn vriend is er ook gelukkig mee zo. Hij is zowiezo overal heel

makkelijk in.

XXX

Ik kan begrijpen dat er vrouwen zijn die weleens faken. Zelf fake ik nooit. Als

ik niet kom, dan kom ik niet en mijn partner mag dat best weten. Met goede seks

vind ik het niet altijd nodig om klaar te komen. Ik geniet alleen al van die momenten

en als je dan klaar kan komen is dat alleen maar een over heerlijk extratje

Mannen voelen zich klote als ze hun ‘meisie’ niet kunne laten klaarkomen.

mijn ex twijfelde daar zo erg aan toen ik verteldde dat ik had gefaked.

sinds dien fake ik.. om ruzies te voorkomen of minderwaardigheids gevoelens. 🙂

xx S’je 😉

ik fake altijd en ja ik ben een vrouw mannen zeggen dan wel dat ze onderscheid

kunnen maken maar of ze zin zelf goed in het syndroom”bord voor mijn kop”of

ze geloven echt alles…ik ben gek op mannen maar vaak valt het zo tegen mijn

klit is bijvoorbeeld GEEN deurbel of een ander huishoudelijk apparaat je moet

daar zorgzaam mee omgaan. wel mannen denk ff na voor dat je je groter voordoet

dan ben je bent….

===============

klaarkomen is natuurlijk zalig, heb er over het algemeen ook geen moeite mee,

maar gewoon lekker vrijen zonder klaarkomen is ook zalig, gewoon lekker genieten

van elkaar en niet in de stress schieten als je niet klaarkomt:( zonde!

Mijn vrouw faket niet maar ze komt nooit klaar met de normale daad, ik moet haar

altijd met mijn vingers klaar laten komen, we zijn al 39 jaar gehuwd dus we weten

wat we aan elkaar hebben. Buiten mijn vrouw heb ik geen ervaring dus weet ik niet

hoe het bij anderen is, alleen van onze vriendenstel weet ik dat het daar ook

zo is.

en dan vragen vrouwen zich af waarom mannen vreemdgaan, als een vrouw bezig is

met faken dan word jullie vagina koud (bij wijze van spreken) en word het voor

een man ook minder lekker. dus gaan ze naar andere vrouwen opzoek die het wel

lekker vinden

bij iedereen is het anders als deze klaarkomt, je kunt niet zeggen als dit of

dat niet gebeurt dan faked ze.

Bij mij is het juist extra lekker als je me na een orgasme aanraakt tussen me

benen, clitoris, maakt niet uit. Dan kom ik soms nog een keer.

Het aankijken van de persoon in questie dat zou ik best kunnen als ik klaarkom

en dan feak ik niet.

Als ik klaarkom wordt het niet altijd heel vochtig, de ene keer wat meer dna de

andere keer.

Het trekt wel samen daarbinnen, maar dat is de ene keer ook wat meer dan de andere

keer.

Ik denk dat het voor de man toch moeilijk blijft te weten of een vrouw feaked.

Vooral als de vrouw altijd al heeft gefeaked (geen vergelijkingsmateriaal dus)

of stug volhoud dat het wel echt is.

Ik snap dat vrouwen wel eens of vaak feaken. Alleen vind ik het niet goed,

van de man niet als hij niet kan geloven dat hij niet goed is als het niet lukt

en van de vrouw niet als ze er snel vanaf wil zijn.

Het is, vind ik, fijner om eerlijk te zijn. Soms als het lang duurt voor ik

kom denk ik er wel eens aan, maar ik doe het niet. Het is dan alsnog heel lekker

en zeg ik gewoon dat het dit keer niet lukt, en niet dat het aan mijn vriend

ligt, dat is ook niet zo. En hij begrijpt het, 9 van de 10 keer kom ik wel klaar

dus hij hoeft zich helemaal niet onzeker te voelen en dat doet hij ook niet.

Klaar komen is het niet belangrijkste, ik vind de seks zelf ook geweldig. Het

is uiteraard wel leuk:)Plezier tijdens de seks en echt weten wat ieder leuk

vind is het leukste, en als je weet dat je kan komen dan gebeurt dat toch wel..

Hello:)

Ik wou even zeggen..

ik heb nog nooit gefaked!

Nog noooit! Dus het hoeft ook niet zo te zijn dat een meisje telkens faked.. ik

vind het leuker als het echt is.. en als het niet lukt of je moet er lang op wachten

zeg het dan, het is eerlijker en toch uiteindelijk fijner voor je partner dan

te faken!

soms zou ik wel eens willen faken, het lukt hem dan ook soms niet om te zorgen

dat ik ook kom en als dat dan ook niet gebeurt dan voelt hij zich erg schuldig..

hoe fake je het beste? want vind het toch best wel eens zielig voor me man terwijl

hij er niks aan kan doen

Als een man zich afvraagt hoe een vrouw kan faken ……kijk dan nog maar eens

naar de film;When Harry met Sally. Toevallig werd deze scène op donderdag

6 maart uitgezonden in DWDD.

Subliem!!!

Of denken de heren werkelijk dat b.v. de dames in de pornoindustrie zo gemakkelijk

klaar kunnen komen? Ik heb zelf het vermoeden dat daar de misvatting vandaan komt

dat vrouwen na een beetje penetratie ook tot een hoogtepunt kunnen komen.Helaas

is dat slechts voor een enkeling weggelegd.

Ik raad de dames aan om Tantra te beoefenen hoef je het heikele onderwerp ook

niet meer ter sprake te brengen ; )

Een vrouw (die weigert te faken)

Ha ha mijn mening hierover is dat geen enkele man bij mij weet of ik deed alsof

of dat het echt was.Soms moet je als vrouw een man het idee geven dat het allemaal

wel goed zit toch.En ik ben der goed in alleen het word soms een gewoonte he je

gaat het steeds vaker doen.Maar als het spannend blijft is het nergens voor nodig

dan kom ik altijd wel.

Er worden hier wel lekker conclusies getrokken zeg. bij ieder mens is het weer

anders, dat dat nogsteeds niet duidelijk is. de ene komt gillend de ander is zo

stil als een muis. en dat ze je hand weg duwt tijdens een orgasme en zo niet dat

ze faked is onzin spreek ik uit ervaring.

Trek alsjeblieft geen conclusies, wees gewoon open naar elkaar toe en geniet!!

Ik denk dat als vrouwen niet klaar kunnen komen dat ze het inderdaad gewoon moeten

zeggen. Mannen vinden het meestal alleen maar leuk om een beetje een uitdaging

te hebben(ik teminste). Dus aan de vrouwen; probeer het gewoon zo aardig mogelijk

te zeggen dan komt het vast wel goed.

en voor de vrouwen die niet klaarkomen, meschien werkt het als je zelf probeert

wat je echt lekker vindt en het te zeggen.

Waarom zou je als vrouw je partner voor de gek houden door t faken??? Of eigenlijk

jezelf?? Want als jou partner “je gelooft” zul je wrs nooit tot een

echt orgasme komen, want dan denkt hij dat je al elke keer klaar komt.

Ik vraag me trouwens af hoe je dat zou moeten faken, beetje kreunen maakt nog

geen orgasme. Die hele lichamelijke reactie kun je niet faken. Door alle reacties

te lezen, zie ik ook dat iedere vrouw blijkbaar verschillend is. Als ik een orgasme

heb gehad, dan ben ik ook super gevoelig, maar vind t dan heerlijk op verder te

vrijen en kom dan keer op keer klaar alleen door penetratie. Das pas heerlijk

genieten samen ook voor je partner.

Waarom zou je faken??? Je houdt jezelf en je partner voor de gek en je mist daardoor

heel veel plezier in bed.

Dus wees gewoon eerlijk tegen elkaar en praat erover zo leer je elkaars lichaam

t beste kennen en wordt de sex alleen maar beter.

xxx

… en ook ZIJ valt dan meteen het liefst als een blok in slaap 🙂 als ze echt

gekomen is…

ik fake nooit.. voelt niet goed.. beter eerlijk zijn als het even niet lukt

ik heb eigenlijk altijd gefaked. ik dacht vaak dat ik een verkeerde partner had

waardoor de relatie vaak verkeerd afliep. nu bleek dat ik gewoon heel onzeker

was over mezelf.

ik heb nu een hele lieve partner die de tijd voor me neemt, en heb voor het eerst

niet gefaked. het is een kwestie van elkaar de tijd gunnen en niet onzeker over

jezelf zijn.

Lieve mannen,

Vrouwen komen makkelijker klaar als er niet zo een druk op word gelegd door

jullie. Dat hele klaarkom gebeuren is zodat jullie je goed kunnen voelen over

jezelf en daardoor het zelf fijner vinden. Vrouwen ‘pleasen’ nou eenmaal. Ikzelf

kan eigenlijk pas echt een ultiem orgasme krijgen als ik weet dat ik me volkomen

mag ontspannen, het niet uitmaakt hoe lang het duurt en het ook helemaaal niets

uitmaakt als ik geen orgasme krijg maar gewoon geniet! En meestal duurt het

dan helemaal niet zo lang. Als een man zo graag wilt dat je klaarkomt voordat

hij kan/wil komen…dan krijg je dat vrouwen idd gaan faken om ervanaf te zijn

of om het fijner te laten zijn voor jullie. Zeg tegen je liefje dat het niets

uitmaakt en dat je alle tijd hebt en dat ze jou alles mag leren wat zij fijn

vind en niet HOEFT klaar te komen!

Veel plezier!

hoi ik fake soms omdat ik krijg moeilijk een orgasme en sommige mannen voelen

zich niet prettig bij of hebben geen begrip voor. sommige vriendjes die ik had

, dachten dat ik niks voor hun voelde of dat ik het sex niet goed vond . ik heb

mijn manier om met volle teugen van de sex ta genieten al krijg ik geen orgasme

. maar het blijft een moeilijk onderwrp om met sommige mannen over te hebben .

Oow, mensen toch. Haha. Ik lach me stuk. Faken is niet nodig als de basis van

je relatie goed is. Mijn vriendin faked nooit, omdat de seks gewoon heel intiem

is. Omdat mijn vriendin zich helemaal kan laten gaan, komt ze net zo makkelijk

als ik. Dus faken? Dat staat niet in mijn seks-vocabulair…

ik vind het gwoon zwak en scheinheilig

ik bedoel, kom op .. je hebt een relatie met elkaar, dan moet je de dingen juist

uitspreken en zeggen wat er is.

Niet met een glimlach op je gezicht verdergaan terwijl je je van binnen heel anders

voelt.

Als je niet wilt doe het dan ook niet

Maarja .. in plaats daarvan gaan ze liggen en doen alsof ze het lekker vinden

…

Echt ergg..

Enja, mijn vriendin zal wel niet faken want zij is degene die mij er elke keer

toe inzet, en het duurt echt geen kwartiertje of half uurtje ofzo hehe wat denk

je..

Ik fake nooit, waarom zou ik? Hij doet zijn best maar. Doet hij dat niet dan ga

ik ook niet doen alsof ik het zo fijn heb, nee hoor. Als hij lol heeft, mag ik

ook lol hebben.

Het zijn geraffineerde schepsels die vrouwen, toch denk en hoop ik wel fake van

echt te kunnen onderscheiden. Echt is heeeeeeeftig

Niet verkeerd opvatten dames!

neem de tijd en de rest volgt vanzelf en communiceer met elkaar dan weet je ook

”de” plekjes van elkaar .

groetjes Peter

Ja ,ja…….

Praten en communiceren en vooral niet faken.

Vervolgens tegen een gezicht aankijken wat zwaar beledigd is en jou in het vervolg

benadert als een arts die een inwendig onderzoek uitvoert.

Want mannen en seksprestaties dat ligt wel heel gevoelig. Want als je als vrouw

niet klaarkomt denkt hij dat hij niet gewonnen heeft /geslaagd is en de vrijpartij

niet af is. Ik heb ook gepraat en kreeg vervolgens standaard te horen dat eerdere

partners daar geen enkele moeite mee hadden bij hem. Duh!

Aan de dames die nog nooit een orgasme ervaren hebben ….koop een dildo en

leer zelf eerst wat je prettig vindt en als je geluk hebt kan je het een partner

leren of nog beter in het bijzijn van je partner doen.

Alhoewel ik je kan voorspellen dat een man het niet altijd geil vind als je

alweer je surrogaatpenis tevoorschijn haalt.

Ik heb toch wel verscheidene partners ervaren en mannen die ware virtuozen zijn

in bed zijn helaas op amper één hand te tellen.

Ik fake nooit!! Omdat me vriend me heel goed kan bevredigen! Ik kan tijdens voorspel

komen en zelfs met de sex dan nog:P Ik vind het heerlijk en heb niks te klagen!

ik heb bij al mn bedpartners altijd moeten faken!!

maar nu heb ik een nieuwe vriend en hij neemt z’n tijd bij me… ik moet me gewoon

meer ontspannen en soms beetje fantaseren nog.

Hij is de eerste jongen die me kan laten klaarkomen en ik ben echt zo blij dat

ik niet meer hoef te faken. Ik kan nu echt meer genieten van sex.

xx

dat van dat klaarkomen vragen is juist handig.. dalijk is die persoon niet gekomen

en dan voldoe je niet echt aan die persoons verlangens.. meestal bij langere relaties

weet je vriend bijv. wel dat je komt of niet.. en dat lange voorspel.. kort kan

ook hoor.. bij iedereen duurt het richting klaarkomen anders.. bij mij juist heel

snel bij de sex en wat langzamer bij voorspel.. maare.. dat van dat duwe naar

je penis.. nee idd.. dat is echt een nono.. een vrouw doet het wanneer ze er zin

in heeft.. doet ze het niet dan niet..

grtz.. 16 jarige!

ik fake volgus mij egt nooit.. misschien ooit is gedaan omdat ik egt niet so sin

had.. vroeger kon ik haast niet komen door sex maar door te oefenen met me vriend

die ik nu nog heb na een jaar en 8 maanden hebben we 1 standje waarbij we allebij

verzekerd zijn van klaarkomen.. en dan doen we die in combi met andere:O!

vrouwen die faken, zetten enkel zichzelf voor aap omdat het eigenlijk wel hun

eigen plezier en genot afneemt…ze zouden beter zeggen wat het probleem is en

er dan ook van kunnen genieten.

niet dat ik altijd klaarkom, maar dat is ook niet nodig als het verder wel prettig

is!!

en ik denk dat mannen dat veel beter kunnen appreciëren dan te faken…maar

er is maar één manier, je volledig overlaten aan de moment!!

zeker doen vrouwen!! en als het niet klikt op gebied van seks, kan je niks forceren!!

dan pas je niet bijeen…

Ik mesije (bijna veertig)heb als ik dit alles zo lees,inderdaad de mazzel dat

ik in 90% van de vrijpartijen heerlijk klaarkom,en vaak nog eerder als de man

waarmee ik ben! Natuurlijk ben ik hier heel blij mee,en snap dat het voor meiden

waar het anders bij gaat,soms balens is.

Toch denk ik dat zoals iemand al schreef,praten,praten en nog eens praten met

elkaar heeel belangrijk is!. Als je op je gemak b ent en jezelf helemaal kunt

laten gaan is dat naar mijn mening het belangrijkste punt om klaar te komen. Ben

je geremd in van alles,verwachtingspatroon,seksuele handelingen,onervarenheid

zelf,en noem maar op dan remt dit altijd.

Ik heb veel one-night stands gedaan(en soms nog)en ook dan kom ik altijd klaar

ook als is de man niet zo ‘bedreven’ zullen we maar zeggen,maar ik fake nooit!,het

is altijd toch lekker?,ook al kom je niet klaar!

In de praktijk blijkt ook gewoon dat niet klaarkomen bijna altijd tussen de ‘oren’

zit.

Opvoeding,levenswijze cq zienswijze t.a.v seks,verwachtingspatroon,verlegenheid,schaamte

voor je lichaam,kortom er zijn tientallen redenen die het feestje kunnen verpesten.

Wees jezelf,voel je goed,wees trots op je lijf,en ga ervoor!

Vroeger toen ik nog maar weinig ervaring had fakete ik wel (en soms zelfs vaak),

want anders zou mijn vriend niet weten dat ik klaar kwam en dat hoorde toch zo?

ik wou niet de preutse trees zijn die er niets van kende. Nu is het helemaal anders,

want mijn huidige vriend kent mij door en door en hij weet juist wat te doen.

Hij zou het meteen doorhebben als ik nu fakete maar dat is ook niet meer nodig.

Blijkbaar is praten over wat je graag hebt niet zo angstaanjagend als ik vroeger

wel eens dacht. Tijdens ‘de daad’ zelf kwam ik echter niet klaar. dat hebben mijn

vriend en ik nu verholpen door er want handwerk of enkele speeltjes bij te halen

en nu heb ik écht niets meer om over te klagen!

ik als vrouw zal even een openbaring doen:

IEDERE VROUW FAKED

liefs, namens ons allen

Ik heb wel eens gedaan ( na mijn scheiding bleek een grote misser te zijn) Ik

nam meestal het initatief en ook al deed hij het. Ik wil waar ik recht op heb.

Je moet vanaf het begin nemen waar je recht op heb. Op dat moment kijk ik alleen

uit naar dat ene moment en ga ervoor, hoe langer je het rekt hoe beter het genot

en hoe vaker achter elkaar hoe intenser het hoogtepunt is. Wij vrouwen kunnen

dat maak er dan ook gebruik van. Het is geven en nemen. Ik vind het leuk om het

te verwennen ( heerlijk toch om hem hoogtes te laten bereiken dank zij jou)en

laat hem jou ook verwennen. Als je zo bezig bent denkt nlemand meer na en voel

je alleen. Je wordt totaal door je gevoelens gestuurd. Durf meiden. Het is spannender

en wordt zeker op prijs gesteld.

De meeste mannen denken dat ze prima presteren in bed.

En wij laten ze in die waan door te faken.

ik heb nog nooit gefaked. mijn mening is, je moet er zelf ook van genieten (niet

alleen hij) en zo niet dan moet je het helemaal niet doen, wat je partner ook

wil.

als er problemen zijn moet je er over kunnen praten.

en als ik wel seks heb met mijn vriend en ik kom niet klaar, vind ik het ook niet

erg, ik krijg moeilijk een orgasme, maar bij seks hoort niet alleen het klaarkomen

en als ik echt heel erg opgewonden ben, nou dan help ik hem toch een handje. het

is de liefde tussen 2 mensen en ik vind, maar dat is mijn mening het orgasme niet

het belangrijkste.

Als ik met mijn partner bezig ben, laat hij me eerst klaarkomen met het nodige

hand- en tongwerk. Als we daarna aan het “echte werk” beginnen, is het

altijd een beetje hetzelfde ritueeltje. Dezelfde standjes etc. Om eerlijk te zijn

ben ik nog nooit tijdens de daad zelf klaargekomen. Mijn huidige partner is trouwens

ook mijn eerste partner. Hebben jullie nog tips die mij kunnen helpen met dit

probleem?

Als je maar één ding wilt en dat is slapen waarom neuk je dan?

Lief hoor niet teleurstellen, misschien stel je hem juist teleur als je faked??

wat als hij er ooit achter komt. etc etc

Misschien is het handiger om gewoon te praten met je partner, het is misschien

voor een heleboel mensen eng maar faken is niet leuk heb t ook 1 x gedaan bij

m’n ex maar voelde me er niet prettig bij (was trouwens wel zodat hij zou stoppen)

Ook vind ik het een soort van liegen, voor sommigen misscien een leugentje om

bestwil maar toch. Als je van elkaar houdt moet je toch eigenlijk daarover kunnen

praten, zeg wat je lekker vindt, laat zien hoe je wel klaarkomt. Het zal niet

de eerstvolgende keer meteen goed zijn of juist wel.

Sex is niet het belangrijkste??? Waarom dan faken als het toch niet belangrijk

is.

Voor mij is het trouwens wel belangrijk, als dat niet goed zou zitten zou mijn

relatie op de klippen lopen denk ik en je hoeft niet altijd klaar te komen om

heerlijke sex te hebben.

P.

Ik vind het echt vrijwel allemaal belachelijke redenen. Als die vrouwen eens gewoon

de waarheid spraken en het onderwerp aansnijden (vanaf het begin, is het na zoveel

jaar al te laat voor).. Het is duidelijk dat hier gewoon een gebrek aan communicatie

speelt, als je alles met elkaar kunt bespreken, kun je er samen uitkomen.. Dat

weet ik zeker…

Omdat ik eigenlijk nog nooit klaar ben gekomen en ik heb ook geen idee hoe het

voelt, maar als hij dan bijna komt, vind ik het lullig als ik na de tijd zeg van:

“maar ik ben nog niet gekomen”.

Ik heb nog nooit gefaket omdat ik het niet nodig heb, ik kom namelijk altijd klaar

! En als ik niet klaar kom (miss 1/10) dan is het dan maar zo

op dat gebied ben ik precies een vent, ik neuk, kom klaar en val in slaap en mijn

vriend vindt het natuurlijk niet erg want hij kan mij altijd bevredigen !

wat een onzin zeg! ik fake nooit!

ik zou niet weten waarom je dat zou doen, dan is er toch iets niet goed in je

relatie

Mijn vriendin vertelde me laatst dat ze wel eens een orgasme gefaked heeft. Ze

vertelde me daar ook bij dat ze gewoon af en toe geen zin heeft, maar als ze dan

ziet hoeveel zin ik heb, dat ze het dan het liefste zo snel mogelijk wil laten

gebeuren, om mij een plezier te doen. Hoewel ik eerlijk moet toegeven dat ik even

schrok, ben ik nu blijer dan voordat ik het wist. Ik weet nu dat het een probleem

is (wat in het geval van een relatie meestal van twee kanten komt). Nu kunnen

we eraan werken om het op te lossen.

Nou dit is wel het raarste wat ik ooit gelezen heb

dames waar maken jullie je druk om ik en mijn vriend besprken alles heel eerlijk

elke man zou moeten weten dat 1 op de 100 vrouwens nooit tijdens de sexs komt

dat betekend niet dat er bij voorspel of naspel dat niet kan gebeuren maar het

is volkomen normaal..

Mannen hebben een bepaalde fictie mee gekrgen die niet bestaat mijn vriend dacht

dat elke vrouw altijd hoort te komen wat hier al boven staat maar ik heb hem dat

snel duidelijk gemaakt dat dat dus absoluut niet zo is… Vrouwen hoeven niet

presee te komen en kunnen al te vrede zijn met de trance van goeie geile sexs…en

als een vrouw komt is dat alleen speciaal en mooi mee genomen… echt geloof mij

maar als een man dat denkt is die wel heel dom en ik denk ombewuste dat ze dat

huis wel weten..

mijn vriend doet dat ook,

als ie er nou wat van zou leren ok,maar bij mij in bed bakt ie er niks van…

hoe kan dat mannen?

Ik heb het nog nooit gefaked. Laatst was ik bij een jongen en die vroeg dit dus

ook aan mij, toen ben ik gewoon eerlijk geweest tegen hem!

Mannen doen net alsof dat ze niet klaar zijn gekomen en vrouwen andersom. Wat

een wereld he.

ik heb er ook wel regelmatig last van dat ik best snel kom maar daarom zorg ik

er ook eigenlijk altijd wel voor dat ik eerst haar met mijn vingers of tong tot

een hoogtepunt breng voordat we verder gaan en ik (veel te) snel klaar ben..

haha ik moet zeggen dat ik nog nooit gefaked heb hoewel ik soms wel de neiging

heb ja. maar wat heb je eraan?als het niet lukt lukt het niet toch?of de jongen

moet gewoon beter zijn best doen;)

Bij vrouwen duurt het vaak wat langer, en ben dan bang dat mannen zullen denken

wat duurt het lang en je hoort ze dan zuchten. Niet elke vrouw kan tijdens het

vrijen zelf klaarkomen. Misschien een idee, mijn man vind het geweldig als ik

hem een handje help. En dan gaat het allemaal een stukje sneller.

Ik dacht dat seks bedoeld was voor het plezier.

Is er geen mogelijkheid om via een normaal gesprek tussen 2 personen te komen

tot een verhoging van het lichamelijk genot ? Spreken jullie misschien niet dezelfde

taal ?

Wat is trouwens het plezier van acteren in dit geval ? Ondanks een teleurstellend

seksleven alles doen om te voorkomen dat het voortduren van de relatie in gevaar

komt, uit angst voor de eenzaamheid ? Zoiets maakt je geen slecht mens. Maar het

kan beter.

Accepteer dat perfectie niet meer is dan een idee, en geen alledaagse realiteit

is, voor sommigen toch.

Oefening wordt beloond met kunst, de meer de beter. Durf te leren, vrouwen ook.

Ik wens iedereen heel veel echte en intense orgasmes toe, op eigen initiatief

bewerkstelligd of door middel van een constructieve bijdrage door een ander

ik fake nooit en heb het ook nog nooit gedaan en ik vind het absurd als je niet

eerlijk tegen je partner bent over sex Ik vind sex erg belangrijk in een relatie

en het gaat niet om orgasmes maar om intimiteit en genot wat je samen hebt. En

als je dat niet met je partner kan delen, en er niet eerlijk over kan zijn vind

ik dat raar. Als jij je gevoelens tijdens de sex moet faken om hem een tevreden

gevoel te geven, en dit moet gaan faken zal je toch eens na moeten gaan denken

of je niet je hele relatie aan eht faken bent! Ikv ind het oneerlijk tegenover

je partner en jezelf.

Omdat ie superlief is, maar geen sexster in bed!

hoi, ik heb nog nooit gefaked whatsoever, maar misschien is het een idee om minder

over je partners klaarkomen te denken en haar te helpen daarbij. mannen komen

meestal zo klaar dus voor hem is het denk ik geen groot verlies om eens even aandacht

voor de vrouw te hebben, denk ik. en natuurlijk, daar gaan we weer, praten. praten

is toch het beste. een relatie zonder goede communicatie mislukt heel vaak. er

zijn natuurlijk uitzonderingen, maar dat lijkt me niet leuk, een relatie zonder

praten enzo. saai…

dus praten en meer aandacht voor je partner om haar ook klaar te laten komen lijkt

mij het beste. >

omdat ik nooit in mijn sex leven ben klaar gekomen of ik ben niet normaal of alle

vrouwen faken.

het maakt toch niet uit als je niet tegelijk klaarkomt of zelfs niet klaarkomt

als je er allebij maar van geniet.

Heb sinds 6,5jr relatie,in die tijd nog nooit gefakt. Hij weet het,vindt het niet

echt tof,maar

laat me komen na een heerlijke vrijpartij. Hij geniet dan ook van mij,zoals ik

klaarkom! Faken vind ik echt vals!!!

Omdat het vaak om hem gaat en niet om ONS!!

Omdat hij zeg maar een erg hoog libido heeft en er gewoon constant mee bezig is

hij weet ook alles van a t/m z , en praat er ook veel over , soms krijg ik er

gewoon de kriebels van,Dan zegt ie weleens wat ie graag wil uitproberen ( na dat

ie weer zo,n extreme pornofilm heeft gezien of iets op het internet,En is alltijd

alleen metzichzelf bezig, geen intimiteit dus waardoor ik dus geen zin meer heb

aan sex ,Zoja !! dan fake ik vaak en hoop dat het weer snel voorbij is.Was een

keer zo kwaad dat ik heb gezegd van het maakt volgensmij helemaal niet uit wie

er onder je ligt als je je ding maar kan doen. Daar was ie wel even stil van…

dus ik hoop dat hem dat aan het denken heeft gezet.

Dames, jullie doen jezelf tekort door een orgasme te faken. Ook ik heb het in

het verleden gedaan, maar klaar komen is zo ontzettend lekker en je voelt je daarna

zo relaxed, mijn man moet maar wat extra moeite doen hoor, maar het is zo dat

je man er eigenlijk heel opgewonden van raakt als je een écht orgasme hebt

en dat tegelijkertijd klaarkomen: bullshit, als het een keer gebeurd is dat meegenomen

maar 99 van de 100 keer is dat niet het geval en ik moet zeggen dat ik het fijn

vind om naar mijn man te kijken als hij zijn orgasme heeft en andersom is dat

ook zo en als we tegelijkertijd klaarkomen gaan we zo op in onszelf dat we echt

geen aandacht -kunnen- hebben voor de ander.

FUCK DAT HOOR

wees gewoon eerlijk en vertel hem dan oe je het liever wel hebt :S

Faken is zielig

en als je te moe ben zeg dan dat je geen zin hebt ofzo :S

Beste dames

Na het lezen van deze reacties op het onderwerp faken of niet rest mij nog

maar 1 vraag

Als je dan zou moeten faken om wwat voor reden dan ook kan je je dan niet beter

afvragen of hij wel de ware voor je is.

want smoesjes zoals wij vrouwen hebben nu eenmaal een ander ritme of ik kom,

moeilijk klaar ( dan doet hij maar beter ze best voor je )is natuurlijk geen

rede.

ik bedoel dit niet als kritiek maar als een vraag hierop.

m.vr.gr.

een man

PS. Als je dan toch moer of gestresd bent zeg dat dan gewoon tegen je mannetje.

als hij echt veel an je houd hpoeft hij niet persee die dag sex met je (teminste

ik heb respect voor de dames) Graag zou ik hierop wel reacties willen zien

Zelf heb ik geen problemen met mezelf te bevredigen!Maar als ik het aan een man

moet over laten dan vinden ze op een van de een manier toch niet dat dakkapelletje

om me te laten komen wel dat ik bijna kom maar nooit dat ik echt kom!

ik vertel ook wat ik lekker vind en wat hij moet doen maar als het vaak na de

10 de keer niet lukt ga ik ma fake om hem een plezier te doen!

Ik geloof dat iedereen wel eens doet als of.Ben zelf er het levende bewijs van

.Na een hoop jaren getrouwd te zijn. Is het niet iederedag meer een feest dus

ook de sex niet.Doen als of scheelt een half uurtje slaap en mijn man weer de

macho,en allebij lekker slapen.

faken is goed om een relatie in stand te houden

jammer genoeg weet mijn man het ook niet van mij hij voelt zn eigen altijd de

beste man , hij heeft een mooi gespierd lichaam en doet altijd erg zijn best maar

het lukt me gewoon niet om met hem klaar te komen, met de man die ik voor hem

had ook niet,

En ik voel me eigen gewoon op mn gemak en heb mijn plezier.

enkel op mijn eigen manier lukt het wel wat al lang duurd.

verschijnlijk een moeilijk lichaam waar ik eigelijk ontzettend van baal maar wat

doe ik eraan???

En leg je man dat maar eens uit die zal op zijn minst denken dat het aan hem ligt

en blijven dan toch vooral proberen en proberen..

ja soms fake ik en de reden is dat ik wil dat hij klaarkomt, en omdat ik hem niet

wil teleurstellen. Ik ben bijna nog nooit echt klaargekomen bij hem. maar ik durft

het echt niet tegen hem eerlijk te vertellen!

Ik lees jullie artikel of faken. zelf ben ik een man van 27….het leuke is dat

het altijd over vrouwen. Een klein geheimpje, IK heb ook weleens gefaked. Dan

heb ik wel een harde, maar dat klaarkom gevoel komt maar niet. als ik dan een

kwartier bezig is, doet zij ook super haar best om zo geil mogelijk te kreunen

alsof ze hoopt dat ik dan kom. Op zo’n moment denk…hoe ga ik haar in godsnaam

vertellen dat ik niet het gevoel heb een orgasme van haar te krijgen…en als

ze dan ook niet goed kan pijpen…dan wordt het ECHT een ‘slappe’ hap. ik heb

voldoende sex ervaring met verschillende meiden gehad, soms denik ik ook wel…hmmm…ligt

het aan mij?? nee want, als ze daarna weggaat maak ik het meestal af bij mezelf…..vraag

me af of andere mannen hier ook weleens mee te maken hebben gehad

gr C.

ik doe het ook, af en toe. Gewoon omdat hij zo’n laag zelfbeeld heeft, ontzettend

zijn best doet in bed en de liefste minnaar is die ik ooit gehad heb. Ik wil niet

dat zijn zelfvertrouwen, dat momenteel een grote deuk heeft door moeilijkheden,

nog lager wordt. Hij is heel attent en kent alle truukjes, maar ik kom gewoon

heel moeilijk klaar. Bij mezelf lukt het enkel met een vibrator of de douchestraal,

niet met de hand.

Soms heb ik het gevoel dat hij het wel vermoedt. Hij blijft me namelijk nog steeds

vragen wat ik fijn vindt, wat ik wil dat hij doet.

En hij blijft nieuwe technieken uitproberen.

Soms lukt het wel, maar dat is niet vaak. Dat heeft vooral te maken met mezelf,

of ik ontspannen ben. Een beetje tipsy zijn, kan al helpen..

Ik vind sex in ieder geval heerlijk, heb een erg hoog libido en geniet van elke

vrijpartij met mijn geliefde met volle teugen! Klaarkomen hoeft voor mij niet

persé, ik vind de intimiteit, de opwinding, het genieten van elkaars lichaam

al fantastisch.

(anoniem)

als ik de redenen van faken lees,zit daar vooral veel onzekerheid bij. zowel bij

de man als de vrouw. mij lijkt dat als sex de onzekere factor is in je relatie

dat dat wel de nodige spanningen met zich mee brengt. vanzelfsprekend hangt het

er wel vanaf hoe vaak er gefaked wordt, 1x per jaar vs 3x per week is nogal een

verschil

faken,

tsja ik doe het altijd, gewoon omdat ik niet kan klaar komen! dat wil trouwens

niet zeggen dat ik sex niet lekker vind, juist wel! ik hou denk ik meer van sex

dan mijn vriend, terwijl hij wel altijd komt. Ik fake dus omdat hij anders denkt

dat ik het niet lekker vind. Wel heb ik een aantal keer gezegd dat als ik een

keer ‘niet kom'( niet fake) ik het ook erg lekker vind, maar dat gelooft hij niet

want klaarkomen is het lekkerst, dus eigenlijk om zijn ego een beetje te strelen

fake ik het, om te laten merken dat ik het wel echt heel lekker vind.Ik vind het

zelf ook helemaal niet vervelend om te faken, gewoon als ik het genoeg vind, fake

ik het. Of als ik voel dat hij snel komt omdat hij dan veel meer geniet van de

sex als ik ook ‘klaarkom’: oftewel ik vind faken niet erg, in ieder geval niet

als je faked om te laten zien dat je het wel lekker vind maar ( een keer)niet

komt. faken kan het sexleven( in mijn geval) verbeteren, zo geniet hij meer, beter

naspel en voor mij is het geen moeite. Maar als je geen zin hebt in sex moet je

dat gewoon zeggen!

dus faken is niet altijd slecht toch?!

xx

faken,

Ik fake nooit, maar ik ben ook nog nooit van mijn leven klaargekomen tijdens

sex,

zelfs niet door andere dingen tijdens sex, ben denk 2x klaargekomen bij mijn

ex, en dat was met HEEEEL veeel moeite, (3 jaar een relatie gehad). Bij mijn

nieuwe vriend ben ik 1x klaar gekomen, met de douchekop, dus ook geen hulp van

hem, ik kan gewoon niet klaarkomen met iemand anders, en fake nooit, mijn vriend

weet het gewoon..

Ik vind het erg jammer, ben blij voor alle meiden/vrouwen die het wel kunnen..

maar ik vind het echt heel vervelend.

Hallo lezers/lezeressen.

In mijn vorige relatie heb ik altijd gefaket. Waarom.. Omdat ik het niet lekker

vond en dacht nja als ik fake dan zijn we eerder klaar. Nu heb ik een andere relatie

en het ging meteen goed. Snap er niks van de eerste keer was al raak ik hoefde

niet te faken. En me vriend merkt het wel gewoon als ik een orgasme krijg hoor.

Maar dat zal per vrouw wel verschillend zijn.

1 tip!! Fake niet!! Geniet gewoon want als je faket mis je heel wat;)..

Veel succes..

xxx

Faken? Klaarkomen is voor mij gelukkig helemaal geen probleem. Ik heb een fantastische

vriend waar die heel lekker kan vrijen. Ik kom achter elkaar klaar tijdens het

vrijen. Ik zou het niet kunnen faken. Mijn vriend voelt het als ik klaar kom,

die pulserende beweging zou ik niet kunnen faken. Maar bij ons is het een wisselwerking,

mijn vriend weet mij ook zeer goed te verwennen en ik hem. We maken ons niet druk

of we wel klaarkomen, we geieten van elkaar en verwennen elkaar, dan komt de rest

vanzelf. Vervelend voor die vrouwen waarbij het niet vanzelf gaat.

XXX

Ja, inderdaad, ik heb wel eens gefaked. Reden: soms duurt het lang om klaar te

komen, reden onbekend, en ben je bang dat het te lang duurt en dat je partner

er genoeg van zal krijgen om te proberen jou dat orgasme te bezorgen…………..

Maar dat is een noodgreep……..in het algemeen kost het namelijk geen moeite

om meerdere orgasmes te krijgen…

Beste Lezers,

Alle vrouwen faken!! en als ze zeggen van niet liegen ze. Wij doen dit omdat

we er dan geen zin in hebben of soms zijn jullie al een aantal minuten daar

beneden bezig en denken wij zoiets van nou dit gaat toch niet meer lukken laten

we helpen. Het is voor een man best moeilijk om een vrouw klaar te laten komen

vind ik. Uit mijn eigen ervaringen is dat het nooit het zelfde is om klaar te

komen, de ene keer wat sneller, de andere keer rustig enz enz. en dat is voor

een man best moeilijk in te schatten. Als man zou ik denken de intieme dingen

die we met elkaar hebben op dat moment vind ik belangrijker dan het klaarkomen.

ik zou als man zijnde niet wakker liggen of ze nou wel of niet is klaar gekomen.

Voor een vrouw geld ook de intieme momenten zijn belangrijker dan het klaarkomen.

Daarom als we geen zin hebben faken we het.

Dus mannen niet teveel bij na denken!!

Ik wil reageren op het stuk ‘Fake of real? De waarheid..’ waarin de vraag wordt

gesteld: hoe komen we erachter of onze partner een orgasme faked? het antwoord

daarop is zo simpel. mannen, denk na! als een man klaarkomt is zijn lid gevoelig,

toch? misschien zelf overgevoelig. als een vrouw je daarna heel enthousiast gaat

af trekken, zal dat in de meeste gevallen niet erg prettig zijn, lijkt me. Zo

werkt het voor vrouwen ook. Als een vrouw is klaargekomen is de vagina zodanig

gevoelig dat penetratie vaak ondraaglijk wordt, in ieder geval voor even. Dit

weet ik omdat ik een vrouw ben. na het klaarkomen moet ik even pauze nemen en

wil ik liever niet dat mn vagina aangeraakt wordt. Ik heb zelf ook een aantal

keer orgasmes gefaked terwijl ik daarna nog vrolijk een uur doorging. Dat is praktisch

gezien onmogelijk en als mn partner het bovenstaande toen had geweten was ik verschikkelijk

door de mand gevallen.

zo moeilijk is het dus niet.

Ik heb nog nooit in mijn leven een orgasme gefaked. Dat vind ik zo’n onzin en

een sneue bedoening. Wie houdt wie voor de gek, vraag je je af. Dan liever geen

sex of hem een plezier doen en gewoon toegeven dat je zelf niet klaar kan komen

en dat jouw orgasme op een ander moment wel komt (is mij eigenlijk ook nooit overkomen

dat ik niet klaar kon komen).

Mijn vriend vertelde dat zijn ex altijd in no time kon klaarkomen – zonder enige

stimulatie vooraf of zonder zelf “bij te klussen” wat veel vrouwen gewoon

nodig hebben – en dat ze hem soms niet eens de kans gaf het zelf “af te maken”.

Persoonlijk vermoedt hij dat zij hierbij gefaked heeft. Dit ging altijd zo. Andere

sexuele standjes of mogelijkheden vond zij maar niets. Hij weet niet zeker of

ze überhaupt wel in staat was om klaar te komen. Er werd niet over gecommuniceerd.

Ze hadden gedurende hun relatie een slecht sexleven. Op het laatst was er zelfs

geen sprake meer van sex, omdat zij dat niet nodig vond. Dat was de dood in de

pot in die relatie, die na twee jaar nagenoeg volledige afwezigheid van intimiteit

dan ook op de klippen liep.

Ons sexleven is nu al bijna twee jaar continu goed. We zijn nog steeds zo gek

op elkaar als dag 1 en hebben gemiddeld 1 tot 2x sex per dag. We bespreken alles

wat we fijn vinden of hoe het eventueel nog fijner kan. Geen variatie is ons te

gortig. Hij zegt nu dat hij precies weet en kan voelen dat ik ga komen. Aan de

binnenkant van mijn vagina wordt één plek extra opgezwollen en voelt

de huid of het weefsel daar heel glad aan, ongeveer ter hoogte van de G-plek.

Vervolgens knijpt de vagina in pulserende bewegingen en word ik ineens zeer nat,

alsof ik een soort ejaculatie krijg. Het komt ook in een warme straal eruit gelopen.

Hij weet nu zeker dat ik zoiets niet kan faken, vooral die sterk samentrekkende,

inwendige bewegingen en alle vocht ineens valt niet te simuleren. Ik zou ook niet

weten hoe ik dit moet faken. Dit doet mijn lijf als het klaar komt!

Beste…

Reactie op onderwerp:Fake of Real ( is het niet Fake or real)

Ik heb nog nooit van me leven een orgasme hoeven fake. ( Nu is mijn sexleven

nog niet zo lang (6 jaar) ben nu 23.

Dit zal dan ook vast en zeker komen door het feit dat ik in die 6j aar misschien

4x niet ben klaargekomen, de rest van de keren wel ( en de rest van de keren

is niet 5x hoor!). Ben er ook achter dat ik bij 10% van de vrouwen hoort die

niet veel moeite heeft om een orgasme te krijgen. Wat ik kan aanraden bij mannen

is om tijdens de sex te letten op: of de man een samentrekking om zijn penis

voelt(de) wanneer hij in de vagina zit ( wel goed erin zit dan he ) wanneer

de vrouw ‘zogenaamd’ klaarkomt. en een makkelijke is dat de hartslag veel sneller

gaat, maar dit ken ook andere oorzaken hebben.

Dit eerste is bij mij goed te voelen, wanneer ik een orgasme krijg. Hopelijk

een goede aanwijzing voor de mannen.

Veel succes nog

xxx

Ik moet altijd wel lachen om deze discussie. Ik probeer een vrouw nooit het idee

te geven dat ze moet klaarkomen, als het lukt dan is dat geweldig. Ik doe wel

mijn best om erachter te komen wat ze precies fijn vindt, maar maak er geen prestatiecontract

van. Ik voel me gelukkig geen mislukkeling als het niet gebeurt.

Verder vind ik het grappig dat sommige vrouwen er prat op gaan goed te kunnen

faken; vrouwen schijnen te denken dat faken geslachtsgebonden is en dat ze daarmee

de mannen beet hebben. Niets is minder waar! mannen kunnen het ook…uit gesprekken

met vrienden blijkt dat wij mannen ook allemaal wel eens de sterren van de hemel

hebben geacteerd…en verder als je heeel knap hebt gefaket blijft dat een teken

dat je niet bent klaargekomen, dus wie heb je er nou mee?

wat een onzin dat een vrouw faked als ze je tijdens een oragsme in de ogen kijkt!

Ik heb geweldige seks met mn vriend, waarbij ik gemiddeld drie keer klaarkom,

en dan kijk ik m zeker één keer recht in de ogen. Gewoon omdat we

daar allebei ontzettend opgewonden van raken, voor zover we dat al niet waren….

Hier word veel veteld over hoe je erachter komt of je partner faked ja of nee….fout.

een partner hoeft dit gewoon niet te doen vind ik,als ik als man zijnde erachter

kom dat mijn partner faked tijdens de sex gaat mijn zin nog veeeel sneller over

dan als ze zegt dat ze eigenlijk geen zin heeft.

buiten dat is communiceren over wie wat lekker vind in bed belangrijk,wat jou

“fantasien”zijn en die van je partner.

Voor de man is het het resultaat dat telt bij vrouwen niet altijd,vrouwen vinden

het vrijen al vaak een voldoening en het klaarkomen een bijzaak….toch?

Ik las net dus dat iemand zegt dat je een echt orgasme kan herkennen doordat ze

NIET je hand wegduwt tijdens het orgasme…Nou, ik ben een vrouw en als ik een

orgasme krijg (niet vaginaal) dan duw ik de hand zeker wel weg, anders doet t

enorn veel pijn. Ik moet wel toegeven: ik kom moeilijk klaar en heb dan ook vaak

gefaked. Maar bij mijn laatste ex was dat niet nodig, puur omdat hij zich er absoluut

geen zorgen om maakte of ik kwam of niet. zo was de sex altijd goed en ontspannen

en heb ik soms wel tot 3 orgasmes per keer gehad, dat lukt mij nml alleen als

ik volledig onstpannen ben. Idd het nauwer worden en trillen gebeurt, maar bij

mij vrij kort, dus als je teveel focused op een bepaald gevoel, dan wordt het

waarschijnlijk nooit wat bij vrouwen die moeilijk komen.

reactie van een vrouw:

Misschien heb ik makkelijk praten als vrouw, maar letten mannen niet op lichaamstaal?

Merken jullie niet aan je vrouw/vriendin dat ze nat wordt? Als ze ervan geniet

word haar lichaam helemaal relax. Haar clit zwelt op, ze wordt nauwer, ze begint

over haar lichaam te bibberen…

Ik vind ook dat je als vrouw het niet moet faken, ik heb het nooit gefaked,

maar soms begrijp ik het wel waarom vrouwen dat doen. Jullie mannen zeggen dat

jullie leergierig zijn, maar volgens mij kunnen maar weinig mannen er goed mee

om gaan als een vrouw zegt dat ze niet is gekomen.

Ik heb bijv. bijna 5 jaar met mijn vriend. Ik heb veel heftige vaginale orgasmes

tijdens een sexpartij. Maar laatst kreeg hij me niet in de mood en als ik dat

zeg word hij dan meteen superonzeker. Uiteindelijk hebben we erover gesproken

en hadden we daarna meteen hete sex, maar daarvoor voelde hij zich wel een loser.

De keren dat ik niet ben klaargekomen in de afgelopen 5 jaar kan ik op 1 hand

tellen, maar als het niet lukt (en dat wordt gezegd) dan doen alle goede vrijpartijen

er niet meer toe, worden mannen alleen maar onzekerder.

“hoe komen we erachter of onze partner haar orgasme faket?”

De basis voor een goede relatie berust naar mijn mening op wederzijdse eerlijkheid

en openheid.

Mijn ervaring is dat deze twee factoren essentieel zijn voor een goede relatie

en dus ook voor de sex die hiervan onderdeel uitmaakt.

Wanneer er een hoge mate vertrouwen bestaat zijn moeilijke onderwerpen makkelijk

bespreekbaar. Praten over sex met het besef dat je vriendin beter weet dan jij,

wat ze wel of niet fijn vindt, maakt optimale bevrediging mogelijk.

Volgens het artikel faked een vrouw haar orgasme om de volgende redenen:

1. geen zin in sex en snel willen slapen

2. de partner een plezier willen doen

3. het lukt (tijdelijk) niet om een orgasme te krijgen (of het lukt de partner

niet haar er een te bezorgen)

Deze drie redenen zijn uit de weg te helpen door:

1. te weten hoe je je vriendin opgewonden moet maken zodat ze zin krijgt in

sex

2. ervoor te zorgen dat ze weet dat ze je pas echt een plezier doet als ze geen

orgasmes faked

3. door je vriendin eerst opgewonden te maken en niet het orgasme zelf als belangrijkste

doel te stellen

Voor goede sex en geen fake orgasmes is een goede relatie vereist. Wanneer

je elkaar van binnen en buiten kent voel je elkaar aan en weet je van elkaar

wat je wel en niet fijn vindt.

De reden dat het je niet lukt om je vriendin een orgasme te bezorgen, geeft

aan dat je je huiswerk niet genoeg hebt gedaan en dat je nog wat details met

haar moet doornemen.

Voor je vriendin zelf is het uiteindelijk ook fijner om op een goede manier

bevredigd te worden dan om orgasmes te faken dus ze zal je graag op weg helpen.

De mogelijkheid hiervoor en wederzijds vertrouwen moeten dan wel aanwezig zijn.

Succes met de relatie (en de sex).

Hallo! Graag wil ik reageren op het artikel over of vrouwen nou faken of dat ze

echt komen!

Ik weet iets waaraan mannen kunnen merken of een vrouw echt klaarkomt of niet.

Het gaat dan wel om clitoraal klaarkomen. Als een vrouw komt, zwelt haar clitoris

iets op of wordt iets harder. Je voelt in ieder geval verschil met vóór

het orgasme. Ik weet niet of dit bij iedereen zo is, maar mijn ex kon het op die

manier pijlen. En het resultaat bij mij was…. geen fake! Succes mannen!

Groetjes 22 jarig sexliefhebbertje

Het is kennelijk nog steeds niet doorgedrongen: een vrouw hoeft niet altijd een

orgasme te hebben om te genieten en ook niet elke vrouw komt gillend klaar! Natuurlijk

kan ik niet voor elke vrouw spreken, maar ikzelf ervaar dat tenminste wel zo.

Ook zijn mijn hoogtepunten telkens verschillend, afhankelijk van allerlei omstandigheden.

Gaat het om een one-nightstand en je hoort daarna niks meer van haar of ze verzint

steeds smoezen als jij contact opneemt om nogmaals af te spreken, dan was het

dus niet zoals zij het graag heeft. Nog niks aan de hand, dit was maar 1 vrouw

en er lopen er nog veel meer rond! Tip om in elk geval niet je neus te stoten:

VRAAG haar tijdens de seks af en toe of je het goed doet, of vraag haar je te

sturen zoals zij het graag heeft. Mag je bij haar ook doen hoor, dat is helemaal

niet erg! Je kunt dat echter ook overdrijven… Je moet bijvoorbeeld geen commando’s

geven (tenzij dat in jullie spel zo hoort natuurlijk)! Ik heb wel eens een vriendje

gehad die tijdens de seks constant aan me vroeg: “vind je het lekker? lekker

zo he? doe ik het goed zo?” Daar werd ik helemaal gek van, ik ging zijn vragen

gewoon liggen tellen! Plus dat ik het idee had dat ie zo gefocust was op mijn

orgasme, dat ie zelf haast niet kon genieten, terwijl hij het best goed deed.

Als hij niet zo’n onzekere prater was geweest, had ik hem vast vaker willen ontmoeten.

Eigenlijk is er geen “enige goeie manier” om een vrouw te behagen…dat

ligt aan de vrouw, aan het moment en aan jezelf! Maar, op ieder potje past een

dekseltje, dus geef de moed niet te snel op! Vergeet vooral niet dat seks FIJN

moet zijn en dat het teamwork is, je staat er niet alleen voor! Veel seksplezier

toegewenst in elk geval!

Geile kusssssss

ik denk dat je een orgasme (geen vaginale) hieraan kunt herkennen:

-het ”shaken” van haar lichaam.

-ze kijken je Nooit aan, je moet oppassen als ze je vol in je ogen kijkt terwijl

ze komt.

dan faked ze gegarandeerd.

-als ze Niet je hand wegduwen bij haar clit terwijl ze komt.

mijn ex was gelukkig vrij makkelijk in het krijgen van orgasmes, ik bedoel,

zelf ben ik echt geen pornoster in bed. maar ik geloof wel in het bevredigen

van de vrouw.

ik vond het persoonlijk altijd teleurstellend als zij niet minimaal 1x kwam.

vrijen is echt niet alleen ”neuken” dus ik vond het belangerijk haar eerst

een orgasme te geven voordat we aan de sex begonnen.

ik snap zowiezo niet waarom vrouwen hierover liegen!

als ze niet tevreden zijn, zeg het. dan doen de meeste mannen er wat aan.

zoals boven beschreven, ik wil slapen, vind ik grote onzin

ik als man zal er alles aan doen een vrouw te bevredigen zo goed als mogelijk,

een vlugge leugen om te gaan slapen is…zwak.

ga dan eerder in bed? liggen en neem je tijd ervoor.

als je een vriend hebt die 5 min bezig is, totaal geen moeite doet om de vrouw

te plezieren, zoek dan snel een andere partner.

met uitzondering van ”quikies” natuurlijk. iedereen man kan in 5 min komen,

het is de kunst eerst een ander tevreden te maken en pas daarna jezelf.

zoals met alles in het leven…

Bij mijn eerste vriendje fakete ik, omdat hij zo wanhopig graag wilde dat ik klaarkwam

en t maar niet lukte…en dan moet je het bijna wel de hele relatie laten voortduren.

Pff… die fout zal ik nooit meer maken.

Nu kom ik eigenlijk vrij snel, vaak nog zelfs voor mijn vriendje. Door penetratie

zelf lukt het me nog steeds niet, maar bij bepaalde standjes (vooral ik op hem)

wrijft zijn schaamhaar tegen mijn clitoris en daar kom ik dus wel van klaar en

hoe! Dus een tip voor de dames bij wie het met de daad niet wil lukken!

als je faket dan wil dat zeggen dat jij en je partner elkaar niet 100% vertrouwen.

dit kan komen omdat je vertrouwen al is geschaamt is, of omdat jullie nog niet

zolang bij elkaar zijn.

mijn tip is praten!

nu kan dat heel gevoellig zijn.. omdat sex altijd al een gevoellig onderwerp is

geweest.

maar zeg gewoon eerlijk of je zin hebt in sex of niet.

als je dat niet doet, en je faket, geef je de man een bevesteging dat het gene

wat hij doet goed is terwijl jij wel beter weet!

dus zeg dat je moeilijker kan klaarkomen en vraag of hij wat meer aandacht aan

jou wil geven dan aan zich zelf.

vraag of hij meer aandacht wil geven aan het voorspel. dan zie je vanzelf dat

het klaarkomen makkelijker gaat.

en wees eerlijk!

oprechte sex is 10x lekkerder!