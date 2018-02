Fashion modellen. Wat doet een modellen scout? Waar worden modellen op geselecteerd?

‘Ik ben 1.65m dus niet al te lang, maar ik heb een heel mooi gezicht, kan ik model worden?‘ Dit soort mails ontvangen wij regelmatig. Er bestaat blijkbaar nog best veel verwarring rond de criteria waaraan een professioneel fashion model moet voldoen. Daarom hebben we deze vraag voorgelegd aan Stefano Parpinel van MP Management, een toonaangevend modellenbureau in Milaan. Stefano is modellen scout. Dat betekent dat hij de hele wereld rondreist op zoek naar nieuwe modellen voor het modellenbureau in Milaan. Stefano legt ons in dit interview uit op basis van welke criteria hij de fashion modellen uitzoekt.

Voordat we ingaan op de criteria waaraan een fashion model moet voldoen, willen we je eerst vragen wat een modellen scout precies doet.

Stefano Parpinel: Binnen ons modellenbureau zijn er verschillende mensen die zich bezig houden met scouten. We hebben een scouting director die de hele wereld rondreist om modellen voor ons bureau te vinden. Ik houd me vooral bezig met de new faces, de nieuwe modellen. Hiervoor doe ik enerzijds aan scouting – ik ga op zoek naar nieuwe modellen – en anderzijds houd ik me bezig met development, de formatie van de modellen. Ik volg dus eigenlijk alle stappen van het proces. Wij doen geen street casting (we spreken geen mensen op straat aan) maar reizen naar andere landen om daar modellen bij andere modellen bureaus uit te zoeken. Een uitzondering daarop vormen de Italiaanse modellen. Die vinden we óf via lokale modellenbureaus óf omdat ze zichzelf spontaan aanmelden door inzending van foto’s.

Waar let een modellen scout bij het selecteren van modellen op?

Stefano Parpinel: De modecollecties van de modehuizen vragen om lichamelijke criteria waar een fashion model dus aan moet voldoen. Het is dus niet zo dat wij als bureau bepalen hoe een model eruit moet zien. De modewereld beslist.

Als een modecollectie die op de catwalk zal worden geshowd in maatje 36 of 38 is uitgevoerd en je kunt daar niet in, dan houdt het eigenlijk een beetje op. Als een collectie is afgestemd op modellen van 1.75m en je bent 1.65m dan kun je de collectie niet goed showen. Schoonheid is dus geen doorslaggevende factor bij het selecteren van de modellen.

Uitgangspunt is dus altijd het ‘model’ (in letterlijke zin) dat modehuizen zoeken om hun modecollecties te interpreteren en uit te dragen. Een fashion model moet dus wel aan bepaalde lichamelijke voorwaarden voldoen.

Het gaat niet om absolute maten, want die maten kunnen variëren, maar vooral om proporties. We zoeken dus geen ‘nummers’. Het is niet zo dat een fashion model een heupomvang van 88 of 90 cm moet hebben. Als je de juiste proporties hebt mag het ook wat minder of meer zijn. Het gaat om het geheel.

Met dank aan Stefano Parpinel van MP Management Milaan http://www.mpmanagement.com/

ADVERSUS

Schrijf je in voor de gratis ADVERSUS nieuwsbrief: Mode, beauty en trends