Feesten in jogging broek. Tegenwoordig kan het (bijna)

‘Sweatpants are a sign of defeat. You lost control of your life so you bought some sweatpants‘, zei Karl Lagerfeld eens. Alles goed en wel, maar hoe moeten we dan die jogging broek in de Karl Lagerfeld Paris webshop verklaren? Geeft Karl zich gewonnen? Want ons betreft wél, want terugkomen op een standpunt getuigt van weinig… tja… standvastigheid. En misschien ook wel van een héél commerciële geest. Pecunia non olet. Al wat de klok slaat in de mode is momenteel ‘street wear’; Kaiser Karl kon niet achterblijven.

Overigens zijn wij met die street wear trend wel supergelukkig. Het aanbod van jogging broeken voor herfst winter 2018 2019 is enorm – voor zomer 2019 trouwens ook -, en loopt uiteen van klassieke jogging broeken tot comfortabele, maar stijlvolle broeken met een elastieken band in de taille. Vooral die laatste categorie biedt (vergaande) perspectieven.

Zo zou je zelfs kunnen overwegen om dit jaar aan het Kerstdiner niet eens aan te schuiven in smoking of een andere feestelijke maar altijd toch wel wat stijve en ongemakkelijke outfit, maar in sweatpants. Tegenwoordig zijn de snitten zo geraffineerd dat je ze zomaar naar speciale gelegenheden kunt dragen, met een mooi jasje misschien of met een goed gekozen overhemd, al dan niet met een trui of pullover. Als de gelegenheid wat meer casual is, mag je er zelfs trendy sneakers onder dragen.

Deze broeken zijn perfect om in te chillen en ook, laten we eerlijk zijn, om je eens onbeperkt en ongedwongen te goed te doen aan het Kerstdiner. Want daar bieden deze broeken alle ruimte voor 🙂 Wat ons betreft zijn jogging broeken dus een go-go, ook tijdens de Feesten, mits… je goed kunt combineren. Anders kan je beter op safe gaan.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS