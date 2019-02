Fendi Man herfst winter 2019 2020. Het thema? Dualiteit (en dubbel F!)

Alles is dubbel in de allernieuwste modecollectie van Fendi Man. Om te beginnen met de ontwerpers, het ‘dubbele’ brein achter de collectie: Silvia Venturini Fendi en ‘Gast Artiest’ Karl Lagerfeld. Meer dan ooit draagt deze collectie de stempel van hun verenigde creatieve krachten. Een moodboard met handgeschreven aantekeningen, afbeeldingen en schetsen verbindt de Parijse studie van de één met de gigantische bibliotheek van het atelier in Rome, werkplek van de ander, en geeft inzicht in de creatieve dialoog tussen de beide stylisten.

Alles is dubbel in de allernieuwste modecollectie van Fendi Man. De collectie is tegelijkertijd futuristisch en klassiek. Het kleurenpalet loopt uiteen van zwart, beige en bruin, tot rode en felblauwe accenten. Doorzichtige materialen maken de collectie licht en vloeiend. Ritsen delen truien in tweeën, waardoor rechts en links, voor en achter, verwisselbaar worden.

Het gebruik van metallic zilver en goud getuigt van de streetwear invloeden die de mode blijven beïnvloeden.

Het overbekende FF logo komt dit keer zowel in een futuristische versie als in een handgeschreven versie, om maar weer uitdrukking te geven aan de dualiteit, het thema van deze schitterende collectie.

Opvallende mode accessoires zijn: de gouden kettinkjes met hanger, de petten en de tassen, waaronder nog steeds de belt bag!