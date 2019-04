Waarom we met influencers en (vooral ook) aspirant-influencers doodgegooid worden

Begin jij tekenen van ongeduld te vertonen als je voor de zoveelste keer geconfronteerd wordt met het fantastische leven van influencer zus-of-zo? Erger jij je aan al die foto’s en video’s van hun snoepreisjes, mooie kleertjes en supertrendy gerechten? Besef dan dat het niet alleen de schuld van de influencers is dat wij constant met hun (oppervlakkige) content om de oren worden geslagen. Het fenomeen influencers (en aspiranten) wordt gevoed door tal van omstandigheden. Eén daarvan zou jij wel eens kunnen zijn…

Het fenomeen influencers

Het zal je niet ontgaan zijn dat het tegenwoordig gonst van de influencers. De markt wordt overspoeld door (een paar) influencers en een enorme hoeveelheid aspirant-influencers. Het merendeel van de (aspirant)influencers bestaat uit meisjes, het aantal ‘jongens’ is aanmerkelijk kleiner. (Aspirant)influencers posten letterlijk alles wat maar likes of volgers op hun social media kan opleveren. Ze uploaden een niet aflatende stroom van foto’s van wat ze eten, van de cadeaus die ze ontvangen, van de gerechten die ze klaarmaken, van de reizen die ze maken, van de miraculeuze schoonheidsmiddeltjes die ze gebruiken om mooi te blijven. Schrijven is er nagenoeg niet bij, dat kost tijd en moeite, vereist schrijfvaardigheid en doet hun schoonheid niet tot zijn recht komen. De social media lenen zich daar ook niet voor. Het gaat allemaal om visuele content.

Voorgehouden worst

Hoe heeft het fenomeen zo breed om zich heen kunnen grijpen? Wat brengt jonge meisjes en vrouwen, en die enkele ‘man’, er massaal toe zich tot ‘influencer’ of ‘model’ uit te roepen? Gisteren stuitte ik op een interessante tekst die iedereen, vooral die influencer-meisjes zelf, aan het denken zou moeten zetten: (…) ‘Imagine they delete Instagram and boom! You are not a model anymore…‘ Een waarheid als een koe. ‘Meisjes, influencers, open je ogen, word wakker, alsjeblieft!’

Waar is het misgegaan? Vraag ik me vaak af. Wat voor kink heeft zich voorgedaan in de tijdlijn waarin wij ons lui en onbekommerd voortbewogen naar een zekere toekomst? Hoe hebben wij van het ene op het andere moment in een heel nieuwe dimensie kunnen belanden? Een dimensie waarin jonge, onbetekende meisjes – nog nat achter de oren – belangrijker zijn dan de directrice van vogue? Een dimensie waarin ontwerpers influencers ‘sponsoren’ om (tegen betaling, in ruil voor kledingstukken of enkel de ‘eer’ om aanwezig te zijn) gekleed door het modehuis naar hun fashionshow te komen om zo, wederom via foto’s en video’s, de kledinglijn te promoten? Wat is er gebeurd? Waarom maken duizenden, honderdduizenden meisjes overal ter wereld – van de verenigde staten tot Nepal, van Dubai tot Patagonië – aan de lopende band selfies waarop ze in de meest belachelijke poses te zien zijn om maar zoveel mogelijk likes en volgers bij elkaar te scharrelen?

Jullie hebben ze vast en zeker ook op instagram gezien: die meisjes met een krappe – laten we zeggen – 3865 ‘followers’ die heel optimistisch ‘DM for collaborations and sponsoring‘ in hun profiel vermelden. Maar denk eens na, wees realistisch. Waar hebben we het over? Sponsoring van wat?

Laat ik mij nog eens tot de influencers zelf wenden: ‘Lieve influencers, beseffen jullie dan niet dat dit nergens toe leidt? Zien jullie niet wat voor spelletje er gespeeld wordt? Zien jullie niet dat social media ons allemaal in de maling nemen, met jullie voorop? Dat jullie een worst wordt voorgehouden als jullie weer eens lezen over de zoveelste influencer die het helemaal gemaakt heeft? Zien jullie dan niet dat er voor eentje die het (misschien) maakt, er miljoenen andere meisjes zoals jullie zijn die het nooit zullen maken?‘

Waarom worden we met ‘influencers’ doodgegooid?

Soms denk ik de social media hun succes te danken hebben aan de onwetendheid van de massa, net zoals dat in het verleden met andere sociale fenomenen al het geval was, maar alleen is het nu nog erger met onze maatschappij gesteld. Ik vrees dat we in deze eenentwintigste eeuw wel eens heel dicht in de buurt van ‘Idiocracy‘ (zoek dat op internet maar eens op) zouden kunnen komen.

Al met al is het een gênante vertoning en allemaal dragen we op een of andere manier een steentje bij om deze situatie te versterken. Allemaal. Op enkele uitzonderingen na.

Het fenomeen van de influencers is een natte droom van de marketeers. Sinds de jaren ’40 waarin de eerste marketing technieken het licht zagen (de jaloezie op de auto van de buren opwekken en party’s in huiselijke kringetjes organiseren om pannen aan de man, pardon vrouw, te brengen) is er niet veel veranderd. Herinnert iemand zich het Tupperware fenomeen nog? Nee? Zoek het dan maar eens op op internet. Ditzelfde marketing model wordt nu via de moderne technologieën wordt toegepast. Afgezien van een paar macro-influencers bestaat het echte ‘verkeer’ op de social media uit de som van het verkeer van miljoenen aspirant-influencers die het nooit zullen maken maar die ondertussen het onderste uit de kan halen en zo traffic voor de social media genereren. Dit verkeer en de data die eruit kunnen worden gedestilleerd komen de social media ten goede, en verder (nagenoeg) niemand anders. ‘DM for collaborations and sponsoring‘. ‘Meisjes toch… open jullie oogjes. Alsjeblieft.’

En wat te denken van een geniaal instrument als de smartphone? Iedereen heeft er eentje, allemaal zitten we vast gekluisterd aan dit kleine apparaatje met fotocamera. Kortom, iedereen heeft de perfecte tool om influencer te worden al in handen. Als we dan toch al foto’s maken waarom zouden we die dan ook niet posten om anderen de ogen uit te steken en, wie weet, ook nog wat likes en volgers te oogsten? Het ligt voor de hand dat veel meisjes en jonge vrouwen verwoede pogingen wagen om influencer te worden. Het kost immers niets. Dat mobieltje heb je al, internet ook… en de social media zijn gratis…

Wacht eens even… Gratis? Gratis, zeg je? Maar is dat wel zo? Dit is het moment voor een uitspraak die je vast al eerder op Adversus bent tegengekomen: niets is echt gratis. Als je voor een bepaalde dienst of een goed niet hoeft te betalen (bijvoorbeeld de social media) dan betekent dat dat de consument, jij dus, het product bent! In het geval van de social media gaat het vooral om je persoonlijke gegevens.

Zie je hoe gemakkelijk, hoe verleidelijk het voor velen is om het eens te proberen? De influencer-droom wordt van alle kanten gestimuleerd en speelt bovendien handig in op één van de meest kenmerkende maatschappelijke verschijnselen van de éénentwintigste eeuw: de behoefte om gezien te worden, de neiging naar uiterlijk vertoon, schone schijn. Een beetje gezonde ijdelheid en de droom van gemakkelijk geld verdienen doen de rest. Wie droomt er nu niet van bekendheid en snel rijk worden?

Voeg aan dit alles de vele veranderingen in de advertentiewereld toe. Door de economische crisis zijn alle vaste en traditionele ijkpunten van de adverteerders komen te vervallen. Voorheen adverteerde je in kranten, tijdschriften en op die paar kanalen die de televisie rijk was, maar nu is het nog maar de vraag wat je met je advertentiebudget, als je dat al hebt, doet. Steeds vaker volgen adverteerders en PR-bureaus de trends, steeds vaker wordt er in influencers geïnvesteerd. Ook deze verschuivingen brengen steeds meer meiden ertoe om zich als influencer op te werpen. Overigens ook dit klinkt (weer) mooier dan het is. Afgezien van het feit dat de budgetten steeds kleiner worden, is de pap voor de influencers dun. De echte budgetten komen bij enkele macro-influencers terecht. De rest, dit is het overovergrote deel, moet genoegen nemen met een gratis crèmepje of een gratis zonnebril.

Al met al heeft dit trieste socio-economische panaroma geleid tot een overvloed aan influencers. En nu kom jij in beeld. Vraag jij de volgende keer als je geneigd bent om een like te geven, of op de volgknop te drukken maar eens af of je echt wilt bijdragen aan de groei van dit fenomeen. Want ook jij bent een schakeltje in de enorme keten die dit fenomeen voedt. Wat ons betreft mag het uitdoven zoals het ontstaan is, zonder ook maar een enkel spoor achter te laten, iets wat ongetwijfeld zal gebeuren. Dank voor je aandacht.

