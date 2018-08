Ferrari 488 Pista Spider: wereldprimeur voor nieuwe Special Series op Pebble Beach

In de Ferrari 488 Pista Spider Special Series is hij goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 2,85 seconden, een sprint van 0-200 km/u in 8 seconden en een top van 340 km/u.

Ferrari heeft tijdens het beroemde Concours d’Elegance op Pebble Beach de Ferrari 488 Pista Spider Special Series onthuld. De Pista Spider is het 50e drop-top model van Ferrari en is voorzien van de krachtigste V8 ooit van het merk. De 720 pk sterke turbokrachtbron werd recent voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot ’s werelds beste motor tijdens de International Engine of the Year verkiezing. In de Ferrari 488 Pista Spider Special Series is hij goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 2,85 seconden, een sprint van 0-200 km/u in 8 seconden en een top van 340 km/u.