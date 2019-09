Ferrari 812 GTS: de terugkeer van de V12 spider

Precies vijftig jaar na het debuut van de laatste spider in de Ferrari-range met een voorin gemonteerde V12, presenteert Ferrari de 812 GTS. De 812 GTS treedt in de voetsporen van vele iconische modellen, waaronder de 166 MM, de eerste Ferrari V12 spider uit 1948 die een jaar later de twee belangrijkste endurance-races ter wereld won: de Mille Miglia en de 24 Uur van Le Mans. De laatste in die lijn van V12 spider serieproductieauto’s was in 1969 de 365 GTS4, beter bekend als de Daytona Spider.

Anno 2019 is de Ferrari 812 GTS net als zijn legendarische voorgangers de nieuwe maatstaf in performance en exclusiviteit. Voorzien van Ferrari’s machtige V12 is de 812 GTS niet alleen de krachtigste productie-spider op de markt; het is tevens de meest veelzijdige dankzij zijn inklapbare hard-top (RHT), die zich tot een snelheid van 45 km/u in 14 seconden opent of sluit.

De Ferrari 812 GTS is de spider-versie van de 812 Superfast, en vertrouwt daarmee op dezelfde 6.496cc V12 met een vermogen van 588 kW/800 pk bij 8.500 tpm, de krachtigste motor in deze klasse. Het maximale koppel bedraagt 718 Nm bij 7.000 tpm. Qua prestaties doet de Ferrari 812 GTS nauwelijks onder voor de gesloten versie: een acceleratie van 0-100 km/u binnen 3 seconden (0-200 km/u in 8,3 sec.) en een topsnelheid die met 340 km/u gelijk is aan die van de 812 Superfast.