Ferrari onthult Monza SP1 en SP2

Tijdens de Capital Market’s Day bij de fabriek in Maranello heeft Ferrari de Monza SP1 en SP2 onthuld. Deze limited-edition special series modellen zijn de eerste in een nieuwe serie genaamd ‘Icona’. De Monza SP1 en SP2 zijn geïnspireerd op de meest iconische Ferrari’s uit de jaren ’50 en combineren die looks met de meest geavanceerde sportwagentechnologie van dit moment.

Met toegewijde klanten en verzamelaars als beoogde eigenaren brengen de Monza SP1 en SP2 een ode aan Ferrari’s legendarische race-barchetta’s uit het verleden, waaronder de 1948 166 MM, de 750 Monza en de 850 Monza.

Unieke open rijbeleving

De Ferrari Monza SP1 is ontworpen als een compromisloze single-seat straatversie die een ongekende rijervaring biedt. De Monza SP2 biedt die rijsensatie als two-seater ook aan een passagier dankzij de toevoeging van een tweede zitplaats inclusief extra beschermende voorruit en roll-bar.

De Monza SP1 en SP2 hebben een uniek design, de beste gewicht-vermogenverhouding van alle barchetta’s dankzij het veelvuldig gebruik van koolstofvezel in de constructie en tal van opvallende details. Voorbeelden zijn de koplamp- en achterlichtunits, de velgen en het interieur. Voorzien van de krachtigste motor ooit gebouwd in Maranello – een 810 pk sterke V12 – accelereren de beide modellen in 2,9 seconden van 0-100 km/u en in 7,9 seconden van 0-200 km/u.