Fitness. Afvallen met behoud (of toename) van spiermassa

Wat zijn de ontwikkelingen in fitness land op het gebied van afvallen met behoud – of zelfs een toename van – de spiermassa? Vroeger had men het over de ‘fase van de spiermassa’ waarin men grote hoeveelheden at en trainde met uiterst zware gewichten; daarna volgde de ‘fase van de spierdefinitie’ waarin men op dieet ging, met lichtere gewichten trainde en daarmee zoveel mogelijk herhalingen deed, en aërobe activiteiten zoveel mogelijk vermeed (aërobe activiteiten werden gezien als een vijand van de massa). Hoe is het nu?

Afvallen en spiermassa. Hoe ga je daarmee om?

Vandaag de dag bestaan er geen grote verschillen in de trainingsprotocollen van de beide fasen. Qua trainen lijken ze erg op elkaar. Het verschil zit ’n in de voeding.

Voeding is altijd een belangrijke sleutel in beide fasen geweest, ook al gaat men er tegenwoordig anders mee om.

In het verleden streefde men in de fase van de spiermassa naar een gewichtstoename. Dat deed men met een calorierijk dieet met veel suikers, zonder dat men echt lette op wat er in het lichaam gebeurde en waaruit het extra lichaamsgewicht was opgebouwd. Het gevolg was dat je in de daaropvolgende fase, die van de spierdefinitie, drastische diëten moest gaan volgen om de voorgenomen resultaten te bereiken.

Vandaag de dag is er veel meer aandacht voor balans in de voeding zodat je niet onnodig veel vetmassa krijgt, maar alleen zoveel tot je neemt als je noemt hebt om spieren te kunnen kweken, zodat je in de spierdefinitie fase (tegenwoordig wel ‘cutten’ genoemd omdat je de calorie inname terugbrengt) dan wel minder calorieën tot je neemt maar geen toevlucht hoeft te nemen tot overdreven strenge diëten.

Verder doet men tegenwoordig ook in de fase van de spiermassa aan aërobe activiteiten, ook dat op een evenwichtige manier en met als doel om de vetmassa onder controle te houden. In de fase van de spierdefinitie wordt er dan nog een schepje bovenop gedaan en worden de aërobe activiteiten geïntensiveerd.

