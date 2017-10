Fitness-fabeltjes

Zoals in zoveel andere kampen, zijn er ook in de fitnesswereld fabeltjes en ideeën in omloop die maar weinig met de werkelijkheid van doen hebben. Dingen die men van horen zeggen heeft.

Of die men ergens gelezen heeft. Mythes die tot de verbeelding spreken, en die vaak letterlijk worden genomen, ook al is er geen enkele wetenschappelijke basis voor. Hier is een kort overzicht van de fabeltjes die in de sportscholen de ronde doen en waar we misschien beter geen gehoor aan kunnen geven.

Wil je een ‘sixpack’ dan zul je je buikspieren zoveel mogelijk moeten trainen. Helaas is dat niet waar. Of in ieder geval niet voldoende. Want misschien krijg je, als je al weet hoe je ze moet trainen, wel gespierde buikspieren, maar als ze onder een paar centimeter vet schuilgaan… dan zal niemand ze zien, jijzelf ook niet!

Als je op het strand wilt showen met stalen buikspieren, dan zul je dus aandacht moeten besteden aan je voedingspatroon en verder je trainingsschema moeten uitbreiden met aerobische activiteiten die je in staat stellen het laagje vet dat je buikspieren bedekt, te verbranden. Het is de enige weg naar een sixpack.

Als ik de dag na een workout geen spierpijn heb, dan heb ik niet goed getraind. Vroeger zei men ‘no pain, no gain’. Ook dit is een fabeltje. Een licht gevoel van spierpijn de dag na een training normaal, maar als je constant pijn hebt en moeite hebt je te bewegen, dan zit er iets niet goed. Misschien ben je dan in de sportschool niet goed bezig, geef je je lichaam niet de tijd om te herstellen en misschien werk je zelfs in de tegengestelde richting van de resultaten die je wilt bereiken. Vandaag de dag zou je eerder kunnen zeggen: ‘easy does it’.

Spiermassa ontwikkel je alleen als je met zware, heel zware gewichten werkt. Het is niet waar, maar wat wel waar is, is dat je met zware gewichten gemakkelijker blessures oploopt. De gewichten die je gebruikt moeten altijd in proporties zijn met de kracht van je lichaam. Een correcte uitvoering van de oefeningen heeft bovendien de prioriteit. Want je zult alleen resultaten bereiken als je de spiergroepen op de juiste manier stimuleert. Het gaat erom dat je de spieren met de juiste bewegingen volledig, of bijna dan, uitput. Anders dan men wel denkt, beletten zware gewichten vaak de juiste uitvoering van de oefeningen en zijn ze veel minder effectief dan minder zware gewichten die op de juiste manier worden gebruikt.

Ik moet zoveel mogelijk proteïnen eten. Proteïnen zijn zonder meer belangrijk voor de spieropbouw. Maar het is net zo belangrijk dat de hoeveelheden die je tot je neemt, uitgebalanceerd zijn, en zeker niet teveel. Eigenlijk is het heel simpel. Het voedingsgeheim van wie met gewichten traint, is als volgt: een uitgebalanceerd voedingspatroon, meerdere maaltijden per dag en veel water drinken. Heb je een paar euro’s meer tot je beschikking, dan kun je je voeding integreren met proteïnen in poedervorm (aan te lengen met water), maar ook hier geldt: met mate (en denk vooral niet dat deze producten je direct tot een Schwarzenegger maken, ook al beloven de reclames vaak gouden bergen)

Vrouwen kunnen maar beter geen gewichten gebruiken, want anders worden ze te gespierd. Niet waar. Een workout met gewichten kan het vrouwelijke lichaam juist slanker en strakker maken. Vrouwen hebben bovendien minder aanleg dan mannen om spiermassa te ontwikkelen (een hormonenkwestie). Om het nog maar niet te hebben over de positieve effecten op de gezondheid die een workout met gewichten voor de vrouw kan hebben (het kan onder meer helpen tegen botontkalking). Dus in principe zou je kunnen zeggen dat gewichten – uitzonderingen daargelaten natuurlijk – als ze op de juiste manier gebruikt worden, de vrouw alleen maar goed kunnen doen.

ADVERSUS