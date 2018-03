Fitness. Tijd om in actie te komen. 4 Vragen en antwoorden

In deze periode van het jaar mag je jezelf veroorloven om je – zij het voorzichtig – op de lente te gaan verheugen. En als je dan toch voorzichtig aan de lente begint te denken, denk dan ook aan je lichamelijke vorm. Wat voor een effect heeft de winter daarop gehad? En hoe stel je jezelf het komende seizoen voor? Wat is je doel? Afvallen, strakker worden, meer spiermassa kweken? Om af te vallen en strakker te worden, moet je je lichaam in beweging zetten en het aan tafel slim aanpakken. Je moet gemotiveerd zijn en een plan hebben. Hieronder vier vragen en antwoorden (die je misschien al kent) om je te motiveren en gericht in beweging te komen.

1. Hoe belangrijk is wat je eet en hoe belangrijk is sporten als je wilt afvallen op een gezonde manier en met duurzame resultaten?

Wat je eet is voor 70% bepalend en lichaamsbeweging/sporten bepaalt de overige 30%. Als je duurzame resultaten wilt bereiken is het belangrijk dat je gezond en goed eet (iedereen kent inmiddels de regels). Zonder een correct voedingspatroon bereik je geen resultaten.

2. Nogmaals over afvallen. Waar te beginnen? Hoe pak je het aan na een lange winter troosteten?

Breng in kaart wat je doelstellingen zijn, hoe je eet en op welke punten je je voeding kunt verbeteren, welke sport je leuk vindt, welke sportscholen dicht bij je in de buurt zijn, hoeveel tijd je hebt om te sporten. Al deze dingen zijn belangrijk. Je moet helder voor ogen hebben hoe je het gaat aanpakken. Maak desnoods een afspraak met een instructeur in de sportschool. Die kan je helpen om een sportschema op te stellen en je wellicht ook een voedingsadvies geven. Als je wilt duurzaam wilt afvallen, zul je veranderingen in je levensstijl moeten aanbrengen. Dat zal alleen lukken als je daar tijd voor kunt vrijmaken en je bereid bent om dat te doen.

3. Bijna iedereen begint in deze periode van het jaar angstvallig naar beneden te kijken om te controleren hoe het er in de taille mee voorstaat. Hoe kunnen we ons buikvet en onze buikspieren het beste aanpakken?

De oplossing is ook hier weer aan tafel te vinden. Een platte buik begint aan tafel. En verder is het belangrijk om het hele jaar door te trainen. Een platte buik is het resultaat van een geslaagde mix van trainen en gezond eten: geen alcohol, geen frituur, geen suiker… Een platte buik vraagt ongetwijfeld om toewijding en opoffering.

4. Zwemmen, roeien, de loopband, running… We weten allemaal dat het hier om vet verbranden te doen is. Maar hoe vaak moeten we dit soort activiteiten uitvoeren om resultaten te bereiken?

Om echte resultaten te zien, adviseren de personal trainers wel om je trainingsschema te integreren met tenminste 30 minuten ‘running’ per dag. Dit als je het professioneel wilt aanpakken. Als het je niet lukt om naar de sportschool te gaan en je wilt het serieus aanpakken, dan is tenminste een half uur per dag hardlopen het meest effectief. Je moet dit natuurlijk wel opbouwen in de tijd. Pak het verstandig aan. Is ook dit alternatief niets voor jou, zorg dan in ieder geval dat je per dag zoveel mogelijk beweegt. Neem de trap, pak de fiets. Ach, we weten het eigenlijk allemaal wel…

Veel succes ermee!

