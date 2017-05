Forse wenkbrauwen à la Dave Franco, yes! (Maar niet à la Dracula)

Wat (of wie?) was de inspiratie voor deze enorme wenkbrauwen voor de Emporio Armani Fashion Show? Het kan Dave Franco geweest zijn. Of Robert Patterson. Beide heren hebben forse wenkbrauwen en dat is hun kracht. Maar wat we bij Emporio zagen was wél iets teveel van het goede.



Forse, flinke wenkbrauwen zijn supercool en vrouwen kicken erop. Maar de proporties moeten wel kloppen en het moet er allemaal wel natuurlijk blijven uitzien. Oké, in naam van de kunst kun je zo ongeveer alles maken, zoals Giorgio Armani voor deze Fashion Show liet zien, maar in het echte leven ligt dat wel even wat anders. Zulke brauwen wil je níet.

Je mag je bushy brauwen best wel een beetje corrigeren. Als het maar een héél klein beetje is. De hoofdregel luidt dat je eigenlijk nooit haartjes boven de brauwlijn weghaalt. Verwijder alleen de verdwaalde of misplaatste haartjes aan de onderkant, aan de zijkant en tussen de wenkbrauwen. Gebruik daarvoor een pincet en werk haartje voor haartje zodat je niet riskeert dat je teveel weghaalt. Scheer de haartjes niet. Aan de bovenkant fatsoeneer je alleen – bij hoge uitzondering – de echte uitschieters met een schaartje. Onthoud: de lijn hoeft niet regelmatig en recht te zijn zoals die van je vriendin of partner.

Wax je wenkbrauwen niet. Dat geeft een heel onnatuurlijk en gemaakt effect. Weet je helemaal niet wat je met je wenkbrauwen aanmoet, maak dan een afspraak bij een schoonheidsspecialiste of een brow bar. Tegenwoordig is dat ook terrein van de heren.

Heb je stoere, bushy wenkbrauwen laat ze dan zien. Een baard of snor kan afbreuk doen aan het effect en het allemaal veel te harig maken. Ga voor gladde wangen en show die brauwen.