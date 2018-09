Gaat zij ervandoor omdat hij hipster-af is?

In dit artikel wil ik het hebben over twee jongenmannen die op een goede (of beter: slechte) dag zonder enige reden door hun vriendin verlaten zijn. De heren hebben één ding gemeen en misschien ligt daarin de reden van het vertrek van hun vriendinnetjes. Allebei hadden ze zich, toen de hipster look in de mode kwam, verwoed op dit fenomeen gestort, en zich zo’n look aangemeten. En daarna…

Laat ik bij het begin beginnen. Ik ken de beide jongemannen persoonlijk. Het zijn doorsnee jongemannen, niet meer en niet minder, een beetje nerds misschien. De een werkt bij een belangrijk PR bureau in Amsterdam, de ander is hair stylist in Milaan.Toen de hipster look in de mode kwam hadden ze meteen bedacht dat zo’n radicale verandering van look hun leven een andere, interessante draai kon geven.

De metamorfose liet niet lang op zich wachten. De Nederlander verving zijn bril door contactlenzen, de Italiaan – die volgens mij helemaal geen bril nodig had – liet zich een bril met zwaar retro montuur aanmeten (leer mij de mannen kennen…).

En verder lieten ze hun baard staan. Eerst was het pure wildgroei, zonder enige styling. Datzelfde gold voor hun haar. In de tussentijd begonnen ze aan hun eerste tatoeages. Eerst eentje, toen drie, vijf… Eerst op de armen, dan op de nek, een tatoeage hier, een tatoeage daar, afbeeldingen zonder een enige echte betekenis maar gewoon omdat het nu eenmaal bij de ‘hipster look’ past. Hun baard begon vorm aan te nemen, hun kapsel had zich inmiddels uitgekristalliseerd tot een perfect gestylede haarcoupe met opgeschoren zijkanten en een kuif met veel pommade.

Een oorbel verscheen aan de oorlel van de één; de ander ging kettingen en leren polsbandjes dragen. Een houthakkersoverhemd voor de één, een gilet voor de ander.

Zes maanden na het begin van de metamorfose zien onze jongemannen eruit als geboren hipsters. Ze hebben zichzelf precies dezelfde look aangemeten als vele andere jongemannen in de afgelopen drie, vier jaar. Uiterlijk zijn het de perfecte hipsters, een façade volgens het allerlaatste modebeeld; of er ook echt ‘hipsterbloed’ door hun aderen stroomt, valt zeer te betwijfelen maar dat is niet belangrijk.

Wat wel belangrijk is, is dat onze jongeheren die voorheen vaker wél dan niet een blauwtje liepen, beiden een discreet succes bij het andere geslacht beginnen te krijgen. Aan het begin zijn ze nog enigszins verlegen, maar al naar gelang steeds meer meisjes en vrouwen op hun avances ingaan, worden ze zelfverzekerder.

‘Maar die vrouwen…,’ vroeg ik me af, ‘kijken die niet verder dan een paar tatoeages en een baard?’ Eerst moesten de dames niet van deze jongens weten en nu gaan ze er zonder problemen mee uit (leer mij de vrouwen kennen…).

Kortom, een radicale verandering van look, een onvoorwaardelijke navolging van de hipster filosofie, op esthetisch gebied althans, en onze jongemannen zijn ‘cool’. Cooler dan ze ooit gedacht of gehoopt hadden. Dankzij de hipster trend!

Binnen enkele maanden – het lijken wel twee parallelle verhalen – hebben beiden verkering. Met trots spreken ze de woorden uit: ‘Dit is mijn vriendin’.

Het begin van het einde

Maar als alles goed lijkt te gaan en onze jongemannen fluitend in hun baard door het leven gaan, gebeurt er iets ondenkbaars… De hipster look raakt uit de mode.

Wat te doen? Doen alsof er niets aan de hand is, ook al verwateren de hipster looks op straat en in de media zienderogen, om uiteindelijk te verdwijnen? Als iets werkt, moet je er niet aan sleutelen, moet je er niets in veranderen, wordt er altijd gezegd. Maar wat als de mode VERANDERT? Wat doe je dan? Blijf je onveranderd doorlopen met die hipster look die inmiddels achterhaald is? Wil je doorgaan voor een oudbakken hipster die angstvallig vasthoudt aan die look omdat die hem succes heeft gebracht?

Dan toch maar veranderen, moeten onze jongemannen gedacht hebben. Wat kan er uiteindelijk misgaan? Ze hebben inmiddels een vriendin. Bovendien is er maar één minuut voor nodig om de hipster look om te turnen in een meer eigentijdse look: baard eraf, kuif weg. De tattoos blijven, maar voetballers hebben ook tatoeages, toch?

En dus hebben onze jongeheren het het afgelopen voorjaar over een andere boeg gegooid: glad geschoren wangen, kort haar, back to normal.

Binnen een maand waren onze vrienden (ja, allebei) hun vriendin kwijt. De reden? Geen. De meisjes zouden zoiets als ‘Ik weet het niet, ik begrijp het ook niet, het is niet meer als in het begin…’ gemompeld hebben. En daar zit wat in. Natuurlijk is het niet meer als in het begin. Ze hebben nu een compleet andere persoon dan degene waar ze (misschien) verliefd op geworden waren naast zich lopen, compleet anders van uiterlijk in ieder geval.

Onze ex hipsters zijn terug bij af. Single met blozende, gladgeschoren wangen die die ergerlijke blos weer tonen, maar wel met een blijvende herinnering: de tatoeages op armen en nek, een herinnering aan een avontuur, een verkleedpartij dat begon als een mooi spelletje maar dat maar kort geduurd heeft.

Beide jongeheren bewonderen de meisjes weer vanaf een afstandje, op straat of in de tram. Voor beiden is het nu weer afwachten. Wie weet of zich een nieuwe kans voordoet…

