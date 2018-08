Geeft jouw kapper goed advies?

Ben jij wel eens met een ontevreden gevoel uit de kappersstoel opgestaan? Vast wel. Het overkomt iedereen wel eens. Maar waar ligt het aan? Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien ben je niet duidelijk over je eigen wensen geweest of misschien – en dat is waarschijnlijker – heb je geen goed kappersadvies gehad.

Goed advies van de kapper is goud waard

Een goede kapper is niet alleen een technicus die op de hoogte is van de knip- en kleurtechnieken. Een goede kapper moet je goed persoonlijk advies kunnen geven en samen met jou bepalen wat jou goed (of niet goed) zal staan. Juist daarom worden ‘kappers’ steeds vaker ‘haarstylisten’ genoemd.

Het is heel belangrijk om een goede relatie met je kapper op te bouwen. Hoe beter de kapper je kent, hoe beter hij of zij aan je wensen tegemoet kan komen. Dat geldt niet alleen voor het eerste bezoek, maar ook voor alle daaropvolgende bezoekjes. Een goede kapper begeleidt je in de tijd (en daarom zou je niet van persoon moeten wisselen als je eenmaal jouw kapper hebt gevonden!).

Omdat haar groeit en trends veranderen, zal er daarom bovendien steeds verandering in je haarcoupe moeten zetten. Elk kappersbezoek voegt weer wat toe aan die ontwikkeling en goed kappersadvies is van groot belang als je altijd met een look voor de dag wilt komen die helemaal bij jou, je levensstijl en het tijdsbeeld past. Een goede kapper adviseert je bovendien niet alleen over je haarstijl maar helpt je ook om je haar door de jaren heen in goede conditie te houden of, zo nodig, de kwaliteit ervan te verbeteren.

Krijg jij goed kappersadvies?

Een goede kapper herken je meteen. Hij (of zij) zal nooit direct de schaar in je haar zetten maar zal je eerst aandachtig observeren en je vragen stellen om allerlei factoren zoals je persoonlijkheid, je levensstijl en je stylingsroutine (min of meer tijd, handig of niet, elke dag haar wassen of om de zoveel dagen?) in kaart te brengen. Al deze factoren zal hij (of zij) mixen met feiten zoals je gezichtsvorm en bovendien interpreteren volgens de allerlaatste modetrends. Een volledig kappersadvies omvat ook informatie en praktische tips over het onderhouden en zelf stylen van je haar.