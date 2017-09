Geen seks meer in de relatie, als broer en zus… hand in hand door het leven. Wel en wee wordt gedeeld, maar seks is er niet meer bij. Al jaren niet meer. Het schijnt steeds vaker voor te komen. ‘Mijn man en ik zijn meer dan 20 jaar samen en we hebben al heel lang geen seks meer gehad’, schrijft een lezeres. ‘Ik denk er soms nog wel eens aan, maar eigenlijk is het nu een soort onuitgesproken afspraak dat wij er niet meer aan doen. Ik weet ook niet hoe het zo gekomen is.’

Een andere lezeres mailt ons: ‘mijn vriend heeft een topbaan. Hij komt ’s avonds vaak laat thuis en is dan zo moe dat hij als een blok in slaap valt. Eerst deed ik nog mijn best maar op den duur heb ik het er maar bij laten zitten. Ik ben trouwens na een lange dag met de kinderen ook moe.’ ze voegt eraan toe: ‘misschien zijn zijn carrière en mijn rol als moeder een vervanging voor seks geworden? Hebben wij onze zinnen zo verzet dat het er gewoon niet meer van komt?’ wellicht slaat deze lezeres met haar interpretatie de spijker op de kop?

Geen seks meer in de relatie

Of het een nieuw fenomeen is of niet, weten we niet, maar wat we wel weten is dat het voorkomt dat twee partners er stilzwijgend mee instemmen dat ze geen seks meer hebben. En hoe meer tijd erover heengaat, hoe moeilijker het wordt om ‘op je schreden terug te keren’. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over relaties waarin één of beide partners vreemdgaan en dus hun seksuele bevrediging elders vinden, maar over mannen en vrouwen die vrijwillig, zonder ruzie en discussie, de liefde niet meer bedrijven. Over partners die elkaar ’s morgens bij het weggaan op de mond kussen, die elkaar omarmen, s’ avonds in bed misschien even knuffelen maar dan gaat het licht definitief uit. Alles in pais en vree…, toch? Of niet?

Wat vinden jullie ervan? Geen seks meer in de relatie? Hebben jullie dergelijke ervaringen? Maakt seks integraal deel uit van een relatie, of kan je zonder? De interessantste reacties zullen we hieronder, zoals gewoonlijk, geheel anoniem publiceren.

===============

Als de sex goed is, maakt het 10% deel uit van je relatie… is de sex onbevredigend

dan is het ineens 90% uit van je relatie. Tsja, het antwoord ligt in volgens mij

in de vraag hoe houd je het bevredigend???

===============

Ook ik zit in zo’n situatie. Ik heb diverse pogingen gedaan om ons sexleven weer

op de rails te krijgen, maar het als het van een kant blijft komen dan houd het

voor mij wel een keer op. Zelfs een kus bij het weggaan is al re veel gevraagd.

Zo langzamerhand gaat de gedachte spelen om er een realtie naast te nemen alleen

voor de intimiteit. Er zijn genoeg vrouwen die zich in een soort gelijke situatie

bevinden en ook op zoek zijn naar intimiteit en niet met de bedoeling om de partner

te verlaten.

===============

Hebben jullie allemaal wel eens van seksuele anorexia gehoord ?

Komt heel vaak voor in huwelijken. Maar kijk uit met die partners, die geen zin

meer hebben ! Heel veel van hen doen aan zogenaamde anonieme seks met prostituees

of gaan gewoon vreemd ! Bang voor teveel intimiteit gewoon. Dat komt bij veel

mannen voor, maar misschien bij nog veel meer vrouwen. Een laag zelfbeeld is daar

meestal de oorzaak voor en vrouwen kampen daar vaker mee dan mannen. Mannen zijn

als het erop aan komt, toch opener dan vrouwen. Vrouwen kunnen goed hun minderwaardigheidscomplex

verbergen achter een mooi masker.

===============

Ook ik zit al jaren in zo’n relatie. Mijn vrouw heeft helemaal niks meer met sex,

strelingen en andere liefkozingen.

Net als vele anderen die reageren denk ik ook wel eens aan vreemdgaan, maar ja…

wanneer neem je die stap.

Misschien een raar idee: zou het niet iets zijn om een relatiesite op te zetten

voor louter mensen die in dit soort situaties zitten? Je begrijpt elkaar en elkaars

motieven dan in elk geval maar al te goed en misschien kun je dan samen de achterstand

inhalen?

(helaas heb ik niet de technische kennis, anders zou ik zo’n contactsite beginnen!)

===============

je zal zeker zonder kunnen denk ik, maar persoonlijk vind ik sex toch een belangrijk

punt waar je elkaar weer even terug vind naast de drukte van een baan en kinderen.

Je wordt al zo uit elkaar getrokken door kinderen en cariere maar op deze manier

ben je toch even samen en geniet je van elkaar !!!

===============

wij hebben bijna 2 jaar en de passie is nu al weg. Zelfs kinderen voor ons is

eigenlijk al pase want we doen het bijna nooit meer.

Door de week wil hij al niet want dan is ie moe.

Ik dacht idd steeds dat het aan mij lag. maar uit endelijk zal dat het misschien

niet zijn.

als ik nu vrouwen zwanger zie denk ik niet wat leuk maar denk ik die hebben

wel sex.

Ik vidn het bleangrijk ik ben nog maar 21 jaar oud en ik wil meer.

dit wil ik niet langer meer

===============

In het begin van een relatie is de seks altijd leuk en spannend, totdat je een

tijdje met elkaar gaat. Ik kan dat niet begrijpen. Ook al ga je zolang met elkaar,

je moet het zelf spannend houden. Er zijn zoveel manieren om dat te doen. Trek

een keer een leuk lingeriesetje aan of koop wat nieuws om uit te proberen. Zo

zijn er zoveel dingen om het spannend te houden.

Maar je moet er zelf ook aan werken.Mijn mening is dat seks niet het belangrijkste

is in een relatie, maar hoort er zeker wel bij.

Als je dat niet meer hebt in een relatie, dan klopt er toch iets niet.

===============

Ik heb ook zo’n relatie. Al na een jaar hadden mijn vriend en ik geen sex meer

samen. Nu zijn we anderhalf jaar verder en hebben op het gebied van intimiteit

niets meer. Mijn vriend vindt het prima zo, ikzelf denk er anders over. Sinds

we geen sex meer hebben, voel ik me niet meer vrouwelijk, lelijk en oud.Hij begrijpt

dat niet, want ik ben nog even mooi als toen,zegt ie. Maar ik vraag me af of deze

relatie nog zin heeft. Ik mis de passie en het vuur in de relatie. En vreemdgaan

is voor mij geen optie.

===============

Enigzins verbaasd lees ik de reacties hier. Ik (vrouw) heb een relatie met een

man die al jaren geen sex meer heeft met zijn vrouw. Sinds de kinderen er zijn

is het afgelopen. De behoefte blijft en dus geniet hij bij mij. Zijn “zakenreizen”

zijn nachten vol passie waarna hij thuis inderdaad op de bank in slaap valt.

Als aantrekkelijke vrouw kom ik ze bij bosjes tegen, de mannen die zich er maar

bij neerleggen dat hun partner geen sex meer wil maar er na een paar jaar tegenop

lopen dat hun behoefte een uitweg zoekt. Wanneer ze een vaste sexpartner vinden

kan het nog jaren goed gaan maar meestal wordt het een serie one night stands

die ook niet bevredigen waarna het huwelijk, al dan niet geholpen door een wraakgierig

vriendinnetje, alsnog strandt.

De andere vrouw

===============

Dit is herkenbaar zit zelf ook in een relatie die al 14jaar stuurt.

De sex was er na 9jaar samen zijn al weg we deden er niet meer aan en er werd

ook niet over gesproken.

Tot we ons gingen afvragen of dit de relatie is wat wij willen en werd er besloten

om maar uit elkaar te gaan.

Na een tijdje begon het toch te kriebelen en kwamen de gevoelens weer naar boven

die we door alle drukte van het leven op een laag pitje hadden gezet.

Sindsdien zijn we onafscheidelijk en vrijen we weer de sterren van de hemel en

wat mij betreft blijft dat zolang we er aan blijven werken.

===============

Waar komt het toch vandaan dat mensen genoegen nemen met minder? Waarom neem je

er genoegen mee dat lichamelijke liefde geen onderdeel meer uitmaakt van een relatie.

Iedere dag hoor je in een relatie opnieuw voor elkaar te kiezen, ook op fysiek

gebied. Een mens heeft dat gewoon nodig en ik denk dat de gedachte ‘ik heb geen

behoefte meer aan fysiek contact met mijn partner’ een volstrekte illusie is.

Partners behoren niet als broer en zus te leven, aangezien die verhouding nooit

het uitgangspunt is geweest.

Je vindt elkaar als partner, omdat je goed met elkaar kunt praten, elkaar kunt

steunen en elkaar in behoeftes kunt voorzien (dus ook seks).

Als er een van die zaken wegvalt, heeft een relatie in mijn ogen geen bestaansrecht

meer. Maar ik denk, bot gezegd, dat de meeste mensen te gemakzuchtig en bang

zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe partner die wel op alle vlakken voldoet.

===============

in principe heb of had ik ook zo’n relatie. Mijn man heeft verminderde erectie’s.

De soorstroming is niet goed. Dat weten we pas sinds kort. Mijn dacht dat het

kwam omdat we uit elkaar groeiden. Nu we weten dat het een lichamelijk probleem

is komen er ineens weer andere dingen om de hoek. Zo hebben we weer volop seks

en zijn behoorlijk inventief. Helaas werkt viagra ook niet, mijn man is viagraresistent.

Jammer maar de ontdekkingsreis hoe het dan wel kan is meestal ook spannend. Zonder

seks is zonder een bepaalde intimiteit en dan na jaren gaat dat knagen. Dus volgens

mij is er maar een ding. Doe er wat aan!

===============

Allemaal heel herkenbaar. Beiden 40 jaar, goed inkomen,gezond,geen kids,maar al

jaren niets meer met elkaar. Ik ( man ) had in het begin daar moeite meer maar

na jaren zo geleefd wil ik het niet eens meer. Altijd maar die druk van “ik

moet sex hebben” is dan weg en je geest gaat open voor andere dingen. Ik

moet er niet meer aan denken om bv orale sex te hebben. Hoe mijn vrouw er over

denkt weet ik niet. In het verleden wel eens naar gevraagd maar kreeg een vaag

antwoord. Ik heb geen zin in therapeuten en die onzin. Misschien moeten we blij

zijn dat we elkaar getroffen hebben en alle 2 geen zin in sex. Waarom ik toch

hier naar gezocht heb? Omdat ik toch eens wilde weten of er meer mannen hetzelfde

denken. Vrouwen denken dikwijls dat mannen maar aan 1 ding denken….nou, ik kan

ze geruststellen, dat is niet waar.

===============

ik (man, 55) zit al jaren in de situatie dat mijn vrouw geen sex meer wil. Ze

voelt er niks bij, zegt ze. Ik vind dat erg moeilijk omdat ik er wel erg naar

verlang. Maar het is niet bespreekbaar en levert hooguit irritaties of ruzie op

en daar heb ik geen zin in. Vaak denk ik aan vreemdgaan, maar dat is een heel

grote stap als je altijd monogaam bent geweest. En als je geen uitgaanstype bent,

waar haal je zo gauw een vriendin vandaan om het tekort in te halen?

Scheiden is ook een erg grote stap, omdat we verder geen problemen met elkaar

hebben.

Maar voor de rest van mijn leven als broer en zus leven…. dat zie ik nou ook

niet echt als oplossing… Daar is de sex/intimiteit toch véél te

mooi voor…?

===============

hallo,

bij mij is dit ook al jaren zo.

maar ik mis het hebben van sex wel.

ik heb leuke speeltjes gekocht en hoop op een fantastische minaar of minnares.

kwetsen is wel het laatste wat ik mijn man aan zal doen.

===============

Herkenbaar, mijn vriendin en ik hebben een druk leven.

wij zijn ongeveer 4 jaar samen en hebben vanaf het begin van de relatie weinig

sex (10 x per jaar gemiddeld).

De laatste tijd ook als we samen vrij zijn hebben we beide geen zin in sex met

elkaar.

we houden en geven wel veel om elkaar.

Helaas is de lust tot sex met elkaar niet echt aanwezig.

Orale sex met elkaar hebben we niet(we zijn wel beide hygienisch)vanwege dat we

elkaars lichaamslucht niet echt lekker/opwindend vinden.

Daarentegen heb ik in het verleden andere vrouwen gehad met welke ik heerlijke

orale sex had.

Zelfs tongzoenen staat me steeds meer tegen met haar.

ik heb zelf best problemen met dit want ik mis de sex met een partner erg.(fantaseer

over sex met andere vrouwen).

Mijn vriendin geeft aan er vrede mee te hebben om weinig sex te hebben.

Maar ik krijg steeds meer het idee dat we helaas niet echt bij elkaar passen

sexueel.

Speelt de geur dan zo een essentiele rol bij mensen?

===============

Ik ervaar op het moment ook zoiets.Na 33 jaar huwelijk.Mijn man wil al jaren geen

sex meer en heeft het over een broer zus relatie.Ik heb het daar erg moeilijk

mee.Ik zie hem nog gewoon als de man waar ik van hou als MIJN man.Hij denkt dat

wat hij voor mij voelt toch bevredigend voor hem is en hoopt dat we wel bij elkaar

zullen blijven.Ik ben hier erg onzeker door geworden.

===============

het kan ook andersom.. dat je eerst heel lang broer en zus bent en één

van de twee meer wil

Das pas lastig

===============

terecht. sex is nergens voor nodig. lekker leven als broer en zus ik heb er vrede

mee.

===============

Een zeer herkenbare situatie. Ik leef, sexueel gezien, al vele jaren met mijn

vrouw alsof het mijn zus zou zijn. We slapen wel in hetzelde bed maar daar is

dan ook alles mee gezegd. Waar dat aan ligt is niet helemaal duidelijk en heeft

vrijwel zeker verschillende oorzaken. Zo is zij als jong meisje steeds maar weer

voorgehouden dat mannen er alleen op uit zijn om “vieze” dingen met

je te doen. Gevolg is “sex is vies”. Daarnaast is er bij haar schizofrenie

geconstateerd en ook dat heeft hele grote gevolgen voor het sexleven gehad. Geen

zin, angst, noem maar op. Alhoewel ik de sexualiteit heel erg mis kan ik toch

vastestellen dat ik een leuke “zus” heb.

===============

sex is een wezenlijk onderdeel in je relatie, want zonder sex gaat de passie verloren.

Ieder mens heeft behoefte aan aanraking, streling, begeerte en begeert worden

en als dit er niet meer is, dan groei je uit elkaar. Een relatie moet kloppen

en geen sex klopt dus niet. Vreemdgaan is een optie, maar bevredigd uiteindelijk

niet de natuurlijke behoefte en daarom blijft de vreemdganger vreemdgaan bij gemis

in zijn eigen relatie. Hierdoor groei je nog meer uit elkaar en uiteindelijk deel

je niks meer van je eigen emotionele leven. Ik spreek uit ervaring helaas.

===============

Een goede relatie daar hoort sex in het is niet het belangrijkste maar wel heeeeeel

belangrijk.

Het ligt ook wel een beetje aan iemands behoefte aan sex bij de een is dat

2 x op een dag bij de ander 1 x in de week.

Maar en relatie zonder sex dat kan nooit goed gaan, ergens gaat een van beiden

toch meer verlangen en vreemdgaan is dan een grote kans.

===============

Het is frustrerend. Als andere mannen aan je laten zien dat je begeerlijk bent

en dat ze “het” met je willen doen, dan ga je toch twijfelen aan je

eigen partner of hij wel normaal is. Als vrouw ontdek je dan gauw dat de ideale

man niet bestaat. Ja, wat doe je er dan aan? Het scheelt al een hele boel,als

je manneleijke collega’s of andere leuke mannen met je flirten, maar waarbij je

toch niet van plan bent met hen het bed te delen. Maar hoe moet het verder als

je eigen partner het steeds laat afweten als hij het te druk heeft met zijn eigen

zakelijke beslommeringen, enz. en praten niet meer helpt?

===============

ben een jaar samen met mn vriend en af en toe gebeurt het dat hij een aantal weken

geen zin heeft in sex hij zegt dat het niet aan mij ligt maar het maakt mij onzeker

hij zegt dat knuffelen voor hem belangerijker is en dat doen we dan ook genoeg

maar ik denk niet dat alleen dat voor mij voldoende is ik zie mezelf niet als

broer en zus door het leven gaan daarvoor vind ik sexueel contact toch te belangerijk

om mn liefde te uiten maar ook om te merken of ik nog aantrekkelijk genoeg ben

voor hem

===============

op dit moment zit ik in zo’n situatie,ik ben 17 jaar gehuwd heb twee opgroeiende

tieners,en mijn man ligt meestal op de bank,we zijn aan het uitelkaar groeien,hij

zegt vraag het aan me,pff ik verlang naar veel maar krijg mischien 1keer per 2

weken.

Ik ben het beu en ga scheiden.

Een goed sexleven heb je met 2,maar de een wil minder dan de ander.

Dan moet je toch voor jezelf gaan.

===============

Ik heb dat in een relatie mee gemaakt,wij hadden al 3 jaar geen sex meer,we zijn

gaan scheiden,we hadden ook geen ruzie,maar leefde ook als broer en zus,nu heb

ik een relatie waar ik wel een gezond sexleven heb.

===============

Voor mij is seks toch echt een belangrijk onderdeel van een goede relatie. Tuurlijk,

je hoeft het echt niet elke dag/week te doen, en een of beide partner(s) kan eens

moe zijn, maar als het er langere periode bij “inschiet” en er is niet

over te praten of wat aan te doen, dan kan dat voor mij zeer zeker een reden zijn

om met een relatie te stoppen.

Ik heb mijn laatste relatie ook mede om deze reden gestopt.

===============

Sex was er niet meer bij.Dit duurde een aantal jaren.Ik vond dat niet leuk, maar

omdat ik alles van deze man accepteerde,vergoeiljkte ik dit ook.Ach hij had het

zo druk op zijn werk en zoveel verdriet, dat hij zijn kinderen nooit zag, etc.

Ik begon eigenlijk te walgen van die man,altijd maar boos op ons en de rest van

de wereld.Achteraf bleek hij zijn sexuele lusten bij andere dames kwijt te kunnen.Er

zat toch iets heel goed mis.

Sommige mensen blijven toch bij elkaar,of dat nu uit financieel oogpunt,of levensbeschouwelijk

is.

Ik ben blij, dat ik hem losgelaten heb.Kan de dingen doen, die ik niet meer deed,

om hem te pleasen.Ik heb harmonie en een relatie met mijzelf,wat een verademing.

===============

een relatie zonder sex is geen relatie,dus wellicht zijn deze mensen op elkaar

uitgekeken maar durven geen volgende stap te nemen…..laf lijkt mij….

===============

ik vind dat je er ook wel zonder kan

want een relatie draait niet alleen maar daarom

in de liefde draait het, het meeste om liefde en van elkaar houden en om elkaar

geven en elkaar repecteremn

===============

het is mij overkomen, maar het is toch gaan knagen. we zijn elkaars beste vrienden,

maar nu heeft hij een ander. dat hij seks met haar heeft doet me niks, maar dat

hij haar nu in vertrouwen neemt heeft mij doen besluiten een eind aan onze relatie

te maken. we zien elkaar nog vaak en zijn echt broer en zus. zij is m’n nieuwe

schoonzus…

===============

Ik vindt sex binnen een relatie heel belangrijk alleen gebeurt het binnen onze

relatie ook niet meer. Zelf heb ik heel veel behoefte aan sex en mijn man helemaal

niet of weinig.Je gaat dan maar met jezelf aan de slag of iemand anders.Dit is

denk ik niet de oplossing en ik weet niet hoe je dit bespreekbaar moet maken.

Ik heb al van alles geprobeerd! Is er iemand die mij kan vertellen hoe dit probleem

op te lossen???

===============

Ik vind dat iedereen dat lekker voor zichzelf moet weten. We kunnen wel weer allerlei

meningen hebben over hoe het wel en niet moet, maar het gaat er uiteindelijk toch

om dat je gelukkig (met elkaar) bent?

Als mensen het drie keer per dag doen..prima. Doen ze het 1x in de maand ook prima.

Zolang ze zich daar beide maar prettig bij voelen.

===============

Het is waar dat het de sleur in een relatie op deze manier een plekje neemt tussen

jouw en je partner. Wat eerst van zelf sprekend lijkt wordt later een grot issue,

van is dit nou echt waar ik het voor wil doen. Gemeenschap tussen man en vrouw

is wel belangrijk het maakt een relatie juist gezond. Voor wie denkt dat het ff

zonder gemeenschap het ook gaat, moet zich weer achter het oor krabben of je echt

niet in die sleur wilt zitten , want het is heel moeilijk daana weer begrip te

krijgen voor wat je daarvoor had.

===============

seks is volgens mijn liefhebbende man;vervelend

gefrummel.dus niet meer,veel last van gehad,en gedacht dat het aan mij lag,maar

dat was niet aan de orde zijn inmiddels 38 jaar bijelkaar

===============

Ik denk dat mensen er teveel vanuit gaan dat als ze een relatie hebben met elkaar

je dan dus ook alleen sex kunt hebben met elkaar. Zo van: zo hoort het, zo gebeurt

het al jaren, als je een relatie hebt mag je geen sex hebben met een ander, we

houden toch van elkaar, ik wil niet “vreemdgaan”, etc.

Ik (vrouw) merk na een relatie van (pas) zeven jaar dat de liefde en het houden

van nog steeds toenemen, maar dat de sex wat saai en onbevredigend wordt voor

ons beiden. De passie is er wat uit. Ik ervaar dat niet als een tekortkoming van

ons beiden, maar als een gevolg van het feit dat ik denk dat mensen niet per definitie

als monogaam geboren zijn.

Wij hebben af en toe contact met een ander stel, waarbij naast de

vriendschap de gezamenlijke sex met z’n 4en een heerlijke afwisseling en aanvulling

is op ons sexleven. Door deze contacten wordt ons eigen sexleven ook weer spannender

en passievoller en neemt de frequentie van sex met elkaar toe.

Voor ons is het af en toe sex hebben met anderen een hele fijne waardevolle aanvulling

op wat we samen al hebben!

===============

dit klinkt mij jammer genoeg ook bekent in mijn oren. We hebben beide een druk

leven met werk en kinderen. Mijn man geeft de voorkeur aan zijn dvdtje want dat

is lekker ontspannend.En ja als hij dan pas laat in bed komt slaap ik ondertussen

want om 06.30 gaat het wekkertje weer.

dit gaat zo al jaren ik zou wel anders willen maar heb me er maar bij neer gelegd

===============

Wij zijn bijna 20 jaar getrouwd, 2 grote kinderen en leven ook al een aantal jaren

als broer en zus.

En toch schort er dan volgens mij iets aan je relatie, afgelopen jaar ben ik ‘n

paar keer vreemd gegaan en ben nu smoorverliefd op een ander geworden en hij op

mij. Dus denk er nu echt over om op te stappen, heb dit ook tegen m’n partner

gezegd.

Want ik denk dat het niet meer willen hebben van seks met je partner, toch

een teken is dat je elkaar niet meer aantrekkelijk vindt. En/of dat er iets

mis is in je relatie.

Maar de stap om weg te gaan, vind je dan toch te groot en blijf je samen maar

voortsudderen. Zolang er toch geen echte ruzies zijn en het zo toch ook prima

gaat, waarom ook niet?

===============

ik snap niet waarom sommige vrouwen en mannen geen zin in sex hebben

===============

ik kan absoluut niet zonder bouw daar m’n relatie mee op geeft mij een enorme

boost voor de

liefde in m’n partner.

===============

In de reacties vind ik veel punten die bij mij ook zo gaan.

Maar nu? Hebben jullie er ook een oplossing voor?

Beetje zelfde situatie. Weinig seks en allebei erg druk. ’s Avonds kijken we

eigenlijk alleen nog maar tv. Of gewoon samen zijn en knuffelen. In het weekend

brengen we tijd met elkaar door. Maar 1x of 2x per maand is er seks.

Ondertussen loopt een ander persoon mij te verkondigen dat hij me eigenlijk

niet vergeten is. Hoewel ik erg veel van mijn partner hou en hem toch echt niet

kwijt wil! Knaagt het gevoel van die andere persoon ook aan mij. Zou ik met

hem gelukkiger zijn?

Welke beslissing is de juiste…?

===============

Ik heb sinds een half jaar een vriend . In het begin hadden wij goede sex . Ineens

was het afgelopen en knuffelen wij alleen maar . Daarna omdraaien en slapen .

Heel liefde vol hoor . Maar ik zou het zelf anders willen zien .Hoe nu verder

? Groeten v

===============

===============

heb zelf ook zo’n situatie,en vind het wel fijn zo.de vriendschap en het samen

appart zijn heeft zijn voor en tegen’s zoals met alles.het is ook de druk van

alles om je heen,dat maakt het zo dat je dingen vlugger bespreekt,dan dat je de

dingen deelt op sexuele gebied.De aantrekking heeft plaats gemaakt voor een vriendschap

gebaseerd op eerlijkheid en nog meer respect voor elkaar.Jammer genoeg dat de

maatschappy er nog steeds vreemd tegenaan kijkt als je zo met elkaar om kan gaan,zou

een hoop ellende kunnen voorkomen.Belangrijkste gegeven is dat je,jezelf kunt

zijn in je relatie met of zonder sex is dat ook mogelijk. groetjes

===============

Ik ben nu 20 jaar getrouwd met een echt waar fantastische vrouw(in mijn ogen).

Wij hebben samen 4 kinderen. Ik kreeg 2 weken geleden van haar te horen dat zij

niets meer voor mij voelde. Mij strelingen doen haar niets meer. Dit heb ik op

bote manieren uit haar moeten trekken omdat ik voelde dat er iets niet in de haak

was.

Zij had steeds minder zin in sex terwijl dit voor mij een basis behoefte is.

Tegen elkaar aanliggen is altijd fijn maar er is volgens mij toch. Ik heb daadwerkelijk

het gevoel dat we al jaren als broer en zus leven of als vader en moeder, maar

echt niet als lovers, gepasioneerd naar elkaar toe.

Ik ben helaas zelf behoudend en weet niet waar dit gaat eindigen of weet het

wel maar wil het niet aanvaarden.

Zij is al helemaal klaar en ik sta aan het begin van het eind. Zie de finaciele

malaise en de pijn voor een ieder zij sluit zich daarvoor af en speel de krachtige

vrouw.

Ik ben zelfs bereid als broer en zus door te gaan, maar hoelang hou je een

leven zonder sex vol? Ik ben zo monogaam als de pest!

===============

Een (ex)herkenbaare situatie! We leven in een druk bestaan waar we ieders ‘gelijke’

behoren te zijn. Ligt dààr niet het grote probleem? Zijn we niet

binnen onze sexuele beleving nog gewoon ‘ouderwets’ man en vrouw? veroveren en

veroverd worden! Diep van binnen wil een vrouw nog steeds genomen worden en een

man heeft het instinct van veroveren en wil nemen. Als je dat in een vrijpartij

kan verwerken gaat er een wereld voor je open! Je zult moeten comminiceren met

elkaar! Stap over die drempel heen, wat kan je immers gebeuren? Het kan er alleen

maar beter worden. Praat of schrijf een brief/email over hoe je VOELT en wat je

verlangens zijn zonder je partner te bekritiseren, want òòk je partner

loopt met gevoelens rond die die niet kwijt kan.

Voor de vrouw: probeer je partner duidelijk te maken dat je je vrouw wilt voelen,

dat hij je het gevoel kan geven dat je nr èèn bent voor hem en dàt

je sexy bent!

Voor de man: maak je partner nr èèn op je lijstje!! zonder te overromantiseren

dat wordt te klef. waardeer haar, geef complimenten over hoe ze er (sexy)uit ziet.

Als het je lukt om haar zo’n zelfvertrouwen te geven, heb je een (b)engel in bed!

Wat beide betreft: HUMOR! plaag en daag elkaar uit. dàr is de beste tease

die er is!! Geniet…

===============

De situatie kan vaak voorkomen, maar houden diegenen dan nog wel echt van elkaar.

Of is het dan meer dat ze bij elkaar blijven omdat ze op een andere manier van

elkaar houden. Het zal warschijnlijk wel vooral voorkomen bij mensen die van hun

jeugd af aan al bij elkaar zijn. Ze zullen dan mischien ook wel in hun jeugd al

genoeg hebben geexperimenteert met elkaar en genoeg sex hebben gehad. Zo is het

mischien niet saai geworden, maar gewoon iets wat je niet meer doet. Net zoals

dat je als je al heel lang getrouwd bent niet elkaar meer een hevige tongzoen

geeft als je elkaar weer ziet.

===============

Alles in het leven moet je plannen,dus ook je sex leven.Je hoeft in het begin

dat niet elke dag 2 of 3 maal te doen en na een paar jaar zijn jullie broers geworden.Je

moet je gewoon bezig houden met sport, werkzaamheden,zodat je met aantrekkingskracht

voor elkaar blijven.Dus uiteindelijk speel ook open kaart een rol,communiceer

met je partner wat jou gevoelens zijn tegenover hem/haar en welke veranderingen

heb je gemerkt en dat je graag zou willen hebben in de relatie.

===============

ik ken ook mensen die zo leven. Wat doe je nog bij elkaar? Ik denk dat ze dan

gewoon te laf zijn om uit elkaar te gaan . Wat zal de buurt denken , of de financien

maar denk eens aan jezelf. Iedereen heeft toch recht op een leven. Een leven met

iemand waar je van houd, een leven met sex en liefde. Sorry maar je moet nooit

bij je partner blijven omdat het makkelijker is. Zoek iets anders en ga als vrienden

uit elkaar, dan heb je nog wat.

===============

het maakt natuurlijk uit of er wel of niet seks is tussen de partners, het leven

lijkt so saai en niet leuk.

===============

nou hier komt mijn verhaal…. mijn man ik komen van 2 verschillende colturen.

mijne is een vrouw dat in bed ligt wel een tijger is hij is erg cool. van begin

van ons relatie was ik zijn sex juf. maar dan voor hoelang nu 6jaar samen bijna

7 getrouwd en kinderen voor hoelang moet ik hem nog leren dat het niet zo moet

maar zo. hij kent mijn lichaam nog steeds niet en vind het erg jammer. we hebben

nu bijna 4 jaar geen sex meer. ik weet niet eens hoe een orgasme voelt. en als

hij het ooit een keer wil gaan proberen vraag ik me zelf af iederekeer weer wat

hij daar beneden zoekt. want ik voel hetniet meer ik voel me neit warm worden.

en als hij in me gaat wil ik direct mee stoppen het voelt raag en niet prettig

meer. ik ben dan net een ijskoning erg vind ik het wel. want ik hou zo veel van

hem. maar ons sex leven is dood. ik voel niets meer. zijn kusjes die voel ik niet.

knuffels voel ik niet. niets meer. hij weet het maar of hij het echt weet weet

ik niet. soms denk ik!

ik ga wel op zoek naar een minnaar maar iets houd me tegen. gegroet de ijskoningen.

===============

was of ik ons verhaal las ben er door gegrepen

ben pas 40 en nog lang niet klaar met seks maar ja daar moeten er 2 voor zijn

vreemdgaan is geen optie ze zou me verlaten en me financieel berooid achterlaten.

met hewt verstrijken van de tijd wordt het steeds moeilijker om haar nog te verleiden

of zin te laten krijgen zit zelf met mijn ziel onder de arm

vreemdgaan en alles op het spel zetten of geen seks meer deze gedachte is zo mogelijk

nog erger

===============

Wil hier graag op reargeren en zeker interesant onderwerp. want ik heb namenlijk

net zelf een relatie achter de rug van 15 jaar, we hebben een zoon van bijna 5

en wij samen hadden al bijna 4 jaar geen sex meer. We hebben er wel veel over

gesproken maar dat maakte op een gegeven moment ook niks meer uit er kwam alleen

maar frustratie en onenigheid van en dat wilde je ook niet het komt wel goed denk

je dan! Maar het ging alleen maar slechter, allebij druk met werk en je kind.

Maar je houdt van elkaar nu dus de vraag hoe had je het kunnen verbeteren wat

had je kunnen doen? Heel moeilijk allemaal. relatieteraphie? daar zitten niet

veel mannen op te wachten zeker niet iemand die nogal teruggetrokken is.Wat hadden

we kunnen doen want we zijn nu uitelkaar en we kunnen mekaar niet loslaten in

de zin van we horen bij elkaar het voelt goed we weten wat we aan elkaar hebben…maar

toch is het zo gelopen.

===============

houden we onzelf voor de gek, een man kan niet zonder punt uit. Dit is een gegeven

feit. Vrouwen gedragen zich tegenwoordig zo goedkoop (zogenaamd modern yep)hierdoor

hebben mannen makkelijker sex met andere vrouwen. Vrouwen accepteren tegenwoordig

veel meer van een man dan vroeger. Ze nemen bijvoorbeeld genoegen als ze daarnaast

iemand anders hebben. Waar zijn de zogenaamde normen en waarden gebleven. Vele

lezers zullen me gelijk geven, en velen zullen zich aangesproken voelen. De waarheid

is hard. Dit kan alleen verbeterd worden door een stap terug te zetten. De tijd

waarin we nu leven lijkt wel op z’n kop te staan.

===============

Een mens heeft verschillende basisbehoeften en volgens de heren geleerden zijn

dat: voedsel, veiligheid, rust en sex… dit met geestelijke stimulans maakt dat

je flutiend door het leven gaat. Mijn vriend heeft zich wat, sex en de rest betreft,

qua relatie beperkt tot de zaterdag- en zondagmorgen… Na het wakker worden ff

snel, intiem contact is er niet meer bij. Wat erger is, is dat hij ook geestelijk

afwezig is.

Na 3 jaar valt het me steeds moeilijker klaar te staan wanneer hij behoefte heeft.

Omdat het al niet al te vaak en spontaan gebeurt geef ik maar toe maar dit is

niet de relatie zoals ik die zie en praten erover helpt niet. Hij is zoals hij

is en kan niet veranderen (wat onzin is),,, hij wil niet veranderen maar ik groei

door en vraag me intussen af waar ik in godsnaam mee bezig ben

===============

mijn man heeft een beroerte gehad en is door zijn medicijnen impotent geraakt.

We geven elkaar wel een kus, een knuffel en lopen hand in hand met elkaar en al

proberen we sex te hebben met elkaar, het blijft bij voorspel en meer is er niet

bij en dat mis ik. de sex wat we vroeger toen hadden is er niet meer. Wel is er

spraken van intimiteit en saamhorigheid maar ik heb wel behoefte aan sex, al is

dat niet het belangrijkste.

===============

ik denk dat het ook aan de tijd ligt waarin we leven. Alles op sex gebied is al

geaccepteerd en heel veel wordt als normaal gezien. Soms voel je je bij gewone

sex gewoontjes en wordt het saai. Het is moeilijk om na jaren in dezelfde slaapkamer

de sex spannend te houden. Het is echter veel spannender als het níet mag

of kan. Ik denk niet dat geen of weinig sex hebben veel met je relatie te maken

heeft, fysiek gezien is het immers na de ‘voortplanting’niet meer nodig?

===============

ja. ik ben een tevreden vrouw van 38 en heb al 20 jaar een superrelatie met mijn

vriend. Wij hebben samen een drugsverleden achter de rug maar hebben dat gelukkig

definitief achter ons gelaten. Ik herken veel in het artikel maar heb nog wel

steeds dezelfde geile gevoelens voor hem als in het begin.Ik ben niet ongerust

want ik weet 100% dat hij mij trouw is,en dat onze ooit zinderende sexrelatie

zeker weten weer terug gaat komen!!!Ik zal hier alleen wel wat energie in moeten

steken!!En niet klakkeloos wachten….

want uit ervaring weet ik: van uitstel komt afstel. Veel groetjes van een nog

steeds verliefde bijna veertiger!!!

===============

Het komt vaker voor, zonder problemen. Ik ken het uit meerdere relaties. Het is

alleen een probleem als een van de twee anders wil. Dan is het heel moeilijk om

er weer leven in te brengen. Een ander is dan geen oplossing, want die bedreigt

de vrede. Een sexloos leven zou wel eens de lieve vrede voor veel mensen kunnen

zijn. Er is zoveel meer in het leven.

Een sexminnende alleenstaande.

===============

als broer en zus een relatie?

onmogelijk, ik spreek uit ervaring

===============

ik wil even reageren op het bericht dat er echtparen tijdens een lange relatie

als broer en zus met elkaar verder gaan.ik vind dat heel jammer.mijn man en ik

zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd en vinden het nog steeds spannend en fijn en

daarbij houdt het jong en soepel en maakt ons leven samen nog steeds heel gelukkig

en vrolijk

===============

Betreft het artikel, ‘als broer en zus’, vandaag gelezen op ADVERSUS:

Ik denk dat deze situatie steeds meer voorkomt, voornamelijk veroorzaakt door

een overmatig druk bestaan waardoor je gedwongen wordt de keus te maken tussen

het functionele liefhebben of het tijdrovende liefhebben.

Omdat ik in mijn relatie geen kinderen heb (wel samen een bedrijf), is het

nog redelijk te doen jezelf op te peppen in geval van oververmoeidheid na een

slopende dag.

Hoewel, ik moet zeggen dat we nu al té vaak het meest intieme deel overslaan,

zonder daarover onenigheid te hebben.

Voordeel is wel dat er vanuit beide partners geen druk staat op het dagelijks

bedrijven van de liefde, zodat je je nog meer kunt focussen op je dagelijkse

bezigheden.

Ik geloof dat je hiermee in feite aangeeft liever alle energie te steken in

je baan, en minder in je relatie.

Maar, is het niet zo dat een gezond sexleven je relatie liefdevol, spannend

en levendig houdt en dit weer effect heeft op je dagelijks functioneren?

Interessante discussie lijkt me!

===============

Dat het gebeurd is een feit, ook in mijn relatie.. maar als je zo ver gevorderd

bent dat je partner zich sexueel niet meer aangetrokken tot jou voelt en fantaseert

over sex met anderen, maar het uit respect voor jou niet doet.. wat moet je dan

allemaal doen om dat gevoel weer terug te krijgen? Of betekend het dat je relatie

dan in feite over is??

===============

Heel erg herkenbaar. Ik heb nu bijna 10 jaar een relatie en heb de laatste periode

ook geen sex meer met mijn vriendin. Het komt er niet meer van en ik heb ook eerlijk

gezegd ook geen zin meer om er moeite voor te doen

===============

Natuurlijk is het mogelijk… Een broer-zus relatie bestaat toch ook en kan heel

hecht zijn. De vraag is alleen hoe lang een vriendschapelijke man-vrouw relatie

bestand is tegen de vooroordelen en het eeuwige gezeur van de maatschappij.

===============

Ik lees van alles maar mijn situatie is nog ingewikkelder. ik heb nu 1,5 jaar

een relatie en de eerste 8 maanden ging het fantastisch nog nooit zoveel sex en

aandacht gehad. maar nu de laatste 7 maanden, 3x en waarom? ik heb begrip getoont

we hebben gepraat en een van de redenen was dat de pil die zij slikte haar hormonen

in de war heeft gegooid en haar libido heeft laten afnemen. ze is 28 en begon

met de pil wanneer ze mij ontmoete daarvoor deed ze het altijd met condoom. toen

kreeg ze een bacterie in haar vagina omdat zij te vaak het wasde met zeep. haar

zus is ziek heeft problemen met haar zelf en haar blaas is niet in orde loopt

in het ziekenhuis. ze heeft geen groot inkomen en dus financieel stress, op het

werk komt iedereen steeds naar haar toe en voelt ze zich gecontroleerd, ze heeft

problemen met haar zelf over haar uiterlijk. nu heeft ze voor de 2de keer gevraagt

om tijd voor haar zelf te nemen vorige keer was dat 16 dagen en nu een maand later

zitten we a!

lweer op 18 dagen elkaar niet gezien te hebben, we bellen wel elke dag en ze zegt

dat ze van me houd en dat ze niet de relatie wilt verbreken maar juist beter maken.

ik ben niet vreemd gegaan dus geduld heb ik ook. romantische dingen doe ik ook

lekker koken de tafel mooi dekken met kaarsen en rozen, af en toe een kadootje

wat ze leuk vind en dan nog helemaal niks. dus tja wat moet ik denken. ze heeft

geen ander en dat gheloof ik ook wel aangezien ik elke keer haar zus op de achtergrond

haar naam hoor schreeuwen. maar ja wat doe je eraan? ik heb gevraagd hoe lang

ze denkt nog nodig te hebben maar dat weet ze niet, ik heb gevraagd of ze me nog

steeds aantrekelijk vind en dat i nog steeds zo, en haar gevoelens voor mij zijn

nog steeds zoals ze waren als in het begin. en hoe kan ik dit nou oplossen???

===============

Ik ben de (vrouwlijke) partij die wil maar niet krijgt. We hebben 1 dochtertje

en zijn 6 jaar getrouwd. De sex ging altijd van mij uit. Hij was steeds te moe,

te dit, te dat. Inmiddels is ons trieste record 1 jaar geen sex en ik heb er mij

al vanalles onder gevoeld… Hem erop aanspreken heb ik al op allerlei manieren

geprobeerd, het blijft een beladen onderwerp en daar word ik gek van. Het enige

wat hij zegt is dat het niet aan mij ligt. Maar dan snap ik het gewoon niet. Mijn

verlangen elders bevredigen druist in tegen mijn principes dus zal niet gebeuren

en het zou mij echt ernstig verbazen als hij dat wel doet. Intussen word ik er

niet gelukkiger op. “het zal beteren” hoor ik steeds… al een jaar

lang. We wilden graag 2 kinderen. Liefst kort na elkaar (vond hij leuker nota

bene!), maar het is intussen niet kort na elkaar meer en een tweede zou op deze

manier toch echt niet gaan lukken! Ik snap het gewoon niet…

===============

Zo herkenbaar! Ik heb 2.5 jaar een relatie met een lieve man, sinds 1.5 jaar hebben

we een dochtertje (plotseling zwanger) We zijn beide erg blij met haar en zouden

haar voor geen goud willen missen!

Het is anders geworden na de zwangerschap, hij kreeg steeds minder vaak zin in

sex. “Het ligt niet aan jou, ik weet niet wat het is”, was altijd zijn

antwoord, “geef het de tijd, dan veranderd het”, ook een antwoord. Een

poosje geleden werd hij overspannen en gaf dat “de schuld” van zijn

lagere libido. Maar na zijn overspannen zijn is er weinig veranderd. Hij heeft

ook wel eens aangegeven dat de spanning weg is. Is ook niet gek natuurlijk, met

een kleine meid erbij. Maar er energie insteken doet hij ook niet! Het initiatief

ligt vaak bij mij, en bij hem als het echt tè lang geleden is. Ik voel

gewoon dat hij dat dan ziet als het “moetje”, want het ìs al

zo lang geleden.

Ik voel meestal geen passie meer vanuit hem. Soms wel, en dat is zooooo fijn!!

We hebben het onwijs gezellig samen, gaan trouwen, samen een huis kopen, maar

die angst blijft bij me knagen, gaan we op een gegeven moment verder als broer

en zus.

En wat ook zo`n pijn doet is dat hij wel zo af toe een fhm cover bekijkt of een

sexy videoclip, maar als ik eens half naakt langs loop kijkt hij bij wijze van

spreken niet eens om!

Enkele vragen blijven door m`n hoofd spoken:

* komt het door de zwangerschap? Ik ben iets dikker dan toen hij me ontmoette,

en hij valt op heel slank. (ik denk niet dat hij zo eerlijk is om toe te geven

dat dat zijn issue is.)

* Vindt hij me dus niet meer sexueel aantrekkelijk en zal dat niet meer terug

komen?

* Is hij zo gewend, door vroeger en zijn vorige relatie, dat je op een gegeven

moment geen energie meer in je relatie hoeft te stoppen?

* Ben ik wel zijn ware liefde? Of zijn er te veel obstakels om onze relatie te

stopppen? (kindje, wèèr een nieuwe vriendin zoeken, reacties van

de omgeving)

Is hij wel eerlijk tegen zichzelf, of heeft hij het nog niet helemaal door!

Ik weet het, ik moet hier serieus over gaan praten met hem, en niet luchtig, maar

heel serieus! Ik word gek van al die vragen en gedachtens hierover, zie er wel

tegenop om het aan te kaarten, ik wil hem niet laten voelen dat hij “alles”

verkeerd doet, vooral als het oprecht niets met mij te maken heeft!!! (iets wat

ik echt hoop)

Iemand goede tips om het “zacht” te brengen?

Thanx.

===============

Walsaarom er zo omheen lullen? Na een aantal jaren gaat het bij iedereen over.

Diegene die zeggen dat het niet zo is houden anderen en zichzelf voor de gek.

Mooie praatjemakers blijven er altijd dus denk nou niet dat je relatie ongezond

is. Kun je goed met elkaar overweg, blijf lekker bij elkaar. Gaat het echt niet

meer en dan niet alleen vanwege de sex, dan zo snel mogelijk kappen, samen de

zaken goed regelen en wegwezen! Heeeeel gewoon!