Gelimiteerde Alfa Romeo Giulia en Stelvio B-Tech

Alfa Romeo introduceert de B-Tech editions van de Giulia en Stelvio. Deze combineren technologie met design en zijn voorzien van diverse comfort-, veiligheids- en connectiviteitssystemen, donkere details en staan op nieuwe lichtmetalen velgen. In een gelimiteerde oplage van 150 Giulia’s en 100 Stelvio’s komen de B-Techs naar Nederland.

Design is altijd een onderscheidende factor van Alfa Romeo geweest, maar in een steeds competitievere markt moet het gecombineerd worden met de beste technologie. De Alfa Romeo Giulia en Stelvio B-Tech hebben beide en onderscheiden zich door de donkere en glanzende details. Zo zijn de Scudetto (de V-vorm van de grille), de spiegelkappen, uitlaatpijp en badges in zwarte kleur uitgevoerd. Het inzetstuk op de achterbumper, de dakdragers, de ramen vanaf de B-stijl èn de raamomlijsting zijn eveneens donker afgewerkt. De nieuw vormgegeven velgen met eenkleurige wielnaafdoppen maken de donkere stijl compleet. Standaard zijn 18″-velgen op de Giulia gemonteerd en 20″ op de Stelvio. Grotere maten zijn optioneel verkrijgbaar.

Vanuit technologisch standpunt zijn beide modellen standaard uitgerust met een soepele 8-traps automatische transmissie met schakelflippers, parkeersensoren voor en achter, adaptieve cruise control met Stop&Go functie, AlfaTM Connect infotainment met 8,8″-scherm, Apple CarPlayTM en Android AutoTM smartphone-integratie, DAB-radio, Bi-xenonkoplampen en Alfa Connected Services, met e-call en b-call, management/monitoring van de conditie van het voertuig en gps-functies. Dit alles wordt bediend via de Alfa Connect-smartphoneapp.

De Alfa Romeo Giulia B-Tech is er met een 2.0 liter benzinemotor van 200 pk en twee 2.2 liter dieselblokken van 160 en 190 pk. Er komen slechts 150 exemplaren naar Nederland.

Van de Alfa Romeo Stelvio B-Tech komen er 100 naar ons land waarbij keus is uit twee 2.0 liter benzinemotoren van 200 en 280 pk en drie 2.2 liter diesels van 160, 190 en 210 pk.

De compleet uitgeruste Alfa Romeo Giulia B-Tech biedt een consumentenvoordeel tot 35% en start vanaf € 50.950. De Alfa Romeo Stelvio B-Tech heeft een financieel voordeel tot 25% en staat vanaf € 67.990 bij de Alfa Romeo dealer. Beide modellen scoorden de maximale 5 sterren bij de EuroNCAP proeven en worden geleverd met 3 jaar lak- en 8 jaar carrosseriegarantie.