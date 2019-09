Gelimiteerde Edition modellen van BMW i3s, BMW i8 Coupé en BMW i8 Roadster

BMW i lanceert opnieuw aantrekkelijke en opvallende speciale Edition modellen. Het gaat om exclusieve uitvoeringen in een gelimiteerde oplage van de 100% elektrische BMW i3s en de plug-in hybride sportauto’s BMW i8 Coupé en BMW i8 Roadster. De nieuwe Edition modellen zijn vanaf november 2019 verkrijgbaar. Ze onderscheiden zich met een stijlvol design en een bijzondere uitrusting.

Zowel het exterieur- als het interieurdesign van de BMW i3s RoadStyle Edition straalt sportieve elegantie uit. Er komen maximaal 1.000 exemplaren beschikbaar. Van de BMW i8 Coupé en BMW i8 Roadster Ultimate Sophisto Edition komen er wereldwijd maar 200 beschikbaar. Deze Edition, ontwikkeld voor beide carrosserietypes, is de laatste in de reeks speciale uitvoeringen die stuk voor stuk eigenschappen van het intrigerende karakter van de BMW i8 uitlichten. De Ultimate Sophisto Edition brengt de meest succesvolle Plug-in Hybride sportauto ter wereld, sinds de lancering in 2014, als het ware naar de finishlijn. De productie van de BMW i8 stopt, zoals gepland, in april 2020.

De BMW i3s RoadStyle Edition: exclusieve details versterken sportieve karakter.

Met zijn elektrische motor van 135 kW (184 pk), sportieve onderstelafstelling (inclusief 10 mm gereduceerde rijhoogte) en onderscheidende designkenmerken zorgt de BMW i3s voor dynamiek in emissievrije mobiliteit. Die focus wordt verder aangescherpt met de komst van de BMW i3s RoadStyle Edition. De speciale uitvoering is gehuld in de carrosseriekleur Fluid Black, met accenten in de exclusieve kleur E-Copper op onder meer de nierengrille, de voorbumper en de dorpelverbreders. Andere in het oog springende zaken zijn zonwerend glas en de 20 inch lichtmetalen BMW i wielen in Dubbelspaak styling in Jet Black. Vanbinnen valt deze speciale uitvoering op door het ultrahoogwaardige interieurdesign Suite, aangevuld met extra details. Natuurlederen bekleding in Stellaric/Dalbergiabraun gaat samen met een met hout afgewerkt dashboard in Dark Oak matt. De hoofdsteunen van de voorstoelen zijn voorzien van een stiksel met de naam ‘Edition RoadStyle’. De BMW i3s RoadStyle Edition is standaard zeer rijk uitgerust met een Comfort Pakket Advanced, Stoelverwarming incl. accuverwarming en een Alarm systeemklasse 3 (VbV/SCM). Daarnaast beschikt de BMW i3s RoadStyle Edition over een warmtepomp voor maximale efficiëntie, waardoor de range maar liefst 310 km (WLTP) bedraagt – ofwel 260 km in de dagelijkse praktijk.

De BMW i8 Ultimate Sophisto Edition: perfecte combinaties.

De BMW i8 Coupé en BMW i8 Roadster leveren volop rijplezier dankzij het systeemvermogen van 275 kW (374 pk) van de elektromotor en de verbrandingsmotor samen. Het toch al innemende charisma van de plug-in hybride sportauto bereikt een nog hoger niveau als Ultimate Sophisto Edition. De carrosseriekleur Sophistograu met briljant-effect wordt gecombineerd met accenten in E-Copper – het is de eerste keer dat deze kleur op die manier wordt gebruikt. Even exclusief zijn de 20-inch lichtmetalen BMW i wielen in Radiaalspaakstyling en in Bicolour, waarbij speciaal voor deze Edition Schwarz en E-Copper worden gecombineerd. Nog een bijzonder kenmerk van de Ultimate Sophisto Edition zijn de achterlichten van helder glas. De BMW i8 Roadster Ultimate Sophisto Edition heeft ook Shadow Line details, zoals op de C-stijl en op de achterklep, in hoogglans zwart. De remklauwen van de Coupé en Roadster zijn eveneens uitgevoerd in hoogglans zwart met blauwe details en een BMW i logo.

Instaplijsten met Ultimate Sophisto Edition logo en een aanduiding in het interieur die aangeeft dat de BMW ‘1 van 200’ is, benadrukken het exclusieve karakter van deze speciale uitvoeringen. Het interieurdesign Accaro in Schwarz/E-Copper sluit perfect aan bij het exterieur. Onder de extra uitrustingen vallen onder meer het BMW Head-Up Display, een verlichtingspakket, een HiFi audiosysteem van Harman Kardon en bedieningselementen van keramiek. De BMW i8 Coupé heeft als extra antracietkleurige hemelbekleding. Bovendien is de Coupé voorzien van extra opbergruimte, de Roadster van het Travel Package. De BMW i8 Ultimate Sophisto Edition is standaard rijkelijk uitgerust met Comfort Access, een Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel, Interieurlijsten uitgevoerd in Carbon op dashboard, middenconsole en portiergrepen, een DAB+ tuner en Online Entertainment.

De consumentenadviesprijzen van deze drie bijzonder Editions is als volgt:

BMW i3s RoadStyle Edition € 49.995

BMW i8 Coupé Ultimate Sophisto Edition € 162.319

BMW i8 Roadster Ultimate Sophisto Edition € 179.738