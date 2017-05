Gerestylede Fiat 500L biedt meer comfort

Ondanks dat veertig procent van alle componenten volledig nieuw is, is de nieuwe Fiat 500L nog meer dan voorheen direct als 500 herkenbaar. Hij verenigt de stijl en het opgeruimde karakter van de 500 met de ruimte en functionaliteit van een MPV. Daarnaast biedt hij permanent contact met de buitenwereld om ervaringen te delen, muziek te beluisteren en actuele verkeersinformatie en weerberichten te ontvangen via 5- of 7-inch HD-touchscreen van het nieuwe UconnectTM LIVE-infotainmentsysteem. Ondersteuning voor Apple CarPlay en Android AutoTM maakt daarbij integratie een smartphone mogelijk.

De Cross-versie voegt een nieuwe dimensie toe aan het karakter van de Fiat 500L. Deze variant verbindt de compacte bouw van de iconische kleine Fiat met een stoere crossover-look en terreinkwaliteiten. Daarvoor beschikt hij over een rijmodusschakelaar die de keuze biedt uit drie verschillende instellingen: ‘Normal’, ‘Traction+’ en ‘Gravity Control’. In aanvulling daarop heeft hij een 25 mm grotere bodemvrijheid en specifieke voorzieningen en stylingdetails die zijn avontuurlijke uitstraling versterken, zoals offroad-bumpers met bodembeschermplaten en brede flankstootlijsten.

De vernieuwde Fiat 500L is naast de Cross ook beschikbaar als ongekend ruime en veelzijdige Wagon, die zich onderscheidt met een volledig naar behoefte in te delen interieur met maximaal 7 zitplaatsen.

Deze drie varianten (500L, 500L Cross en 500L Wagon) zijn niet zomaar drie uitvoeringen van hetzelfde model, maar zijn feitelijk afzonderlijke modellen met elk een eigen identiteit, die zich richten op specifieke doelgroepen met verschillende wensen en behoeften. Wat ze afgezien van hun styling delen, zijn hun toonaangevende veiligheidsvoorzieningen zoals ‘Autonomous City Brake’ en natuurlijk hun ongekende veelzijdigheid dankzij een bagageruimte die tot de grootste in hun klasse behoort. Exclusieve optiepakketten maken het daarbij mogelijk de standaarduitrusting naar eigen behoefte uit te breiden met extra’s op het gebied van styling, infotainment, comfort en veiligheid. Het motorenaanbod omvat benzine-, CNG/groen gas- en dieselkrachtbronnen met vermogens tot 120 pk, in combinatie met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak of een gerobotiseerde automatische Dualogic-transmissie.

Nog meer 500

Het ontwerp van de vernieuwde Fiat 500L accentueert stylingkenmerken van de 500 en versterkt zo de verwantschap met de andere modellen van de 500-familie. In de vormgeving van de carrosserie komen karakteristieke elementen tot uiting die de Fiat 500 sinds de legendarische oerversie uit de jaren 50 hebben gekenmerkt. De meest treffende verwijzingen naar het verleden zijn de ‘snor met logo’ op de taps toelopende neus, de dynamisch ogende ronde koplampen met verchroomde omlijstingen en de led-dagrijlichten eronder. De vorm daarvan is geïnspireerd op de twee ‘nullen’ van het 500-logo, zodat de nieuwe 500L zelfs in het donker direct als 500 herkenbaar is. De voorbumper met kenmerkende trapeziumvormige sierlijst en het driedimensionale onderste grillerooster met verchroomde “spikkels” geven de auto een elegante look, terwijl de verchroomde strips stoerheid en individualisme uitstralen. Ook de achterzijde kenmerkt zich door ingelegde chroomlijsten die de verwantschap met de andere 500-modellen onderstrepen en horizontale profileringen die de auto een stoere uitstraling geven. Daarnaast zijn het mistachterlicht en de achteruitrijlamp nu onder in de bumper geplaatst, een verandering die behalve stilistische vooral functioneel van aard is, omdat de effectiviteit van deze lampen hierdoor wordt vergroot.

De Fiat 500L is verkrijgbaar in tien lakkleuren en een groot aantal bicolore-versies met wit, glanzend zwart of matzwart dak. Alles bij elkaar kunnen klanten kiezen uit maar liefst 37 kleurencombinaties. Behalve uit de nieuwe kleuren ‘Blu’, ‘Arancio Sicilia’ en ‘Bronzo Donatello’, bestaat het kleurenpalet uit de reeds bekende lakkleuren ‘Bianco Gelato’, ‘Giallo Sorrento’, ‘Nero Cinema’, ‘Grigio Moda’, ‘Grigio Maestro’, ‘Verde Toscana’ en ‘Rosso Passione’.

Een unieke combinatie van ruimte en karakter

Het interieur van de Fiat 500L is volledig vernieuwd. Zo heeft het dashboardpaneel een nieuw design dat een hightech uitstraling combineert met een meer klassieke 500-look. De combinatie van een state-of-the-art uitrusting met een design geïnspireerd op de klassieke Fiat 500, zorgt voor een geheel eigen sfeer. Het multifunctionele stuurwiel heeft een nieuwe lay-out en is verrijkt met chroomaccenten. Ook het instrumentenpaneel is geheel gemoderniseerd. Het bevat een centraal kleurendisplay van 3,5-inch met aan weerszijden twee grote ronde klokken: links de snelheidsmeter en rechts de toerenteller. Op het nieuwe kleurendisplay wordt alle overige rij-informatie digitaal weergegeven. Waar het bovenste deel van het dashboard zich kenmerkt door een frisse en moderne look, onderscheidt het onderste gedeelte zich door meer gemak in de vorm van nieuwe, grotere opbergruimten en extra comfortvoorzieningen. Ook nieuw zijn de centrale armsteun tussen de voorstoelen, de hogere positie van de versnellingspook en het 500-logo op de middenconsole. Dankzij het nagenoeg ononderbroken glasoppervlak en de extra ruitjes in de A-stijlen, heeft de bestuurder een uitstekend zicht naar alle kanten. Dit verhoogt niet alleen de rijveiligheid, maar vergemakkelijkt ook het inparkeren. Het grote glazen panoramadak met een oppervlakte van 1,5 vierkante meter maakt het interieur nog lichter en creëert een geweldig gevoel van vrijheid. Het is verkrijgbaar in zowel een vaste als elektrisch te openen versie.

De Fiat 500L en 500L Wagon zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen met elk een eigen karakter. De PopStar heeft een uitrusting die de jonge, functionele en praktische kant van de 500L benadrukt. Het dashboard is uitgevoerd in carrosseriekleur en de stoelen zijn bekleed met zwarte stof in combinatie met een denim middenbaan en witte vinyl inzetstukken voorzien van het 500-logo. De portierpanelen hebben comfortabele armsteunen bekleed met zacht aanvoelende zwarte stof. De Lounge-uitvoering is standaard uitgerust met een UconnectTM LIVE-infotainmentsysteem met 7-inch HD-touchscreen en straalt met zijn fraaie chroomdetails meer luxe uit. Voor het interieur bestaat een keuze uit koelere of warmere kleuren met een bekleding van stof met ruitmotief en dubbele stiksels, gecombineerd met zwart vinyl voor de hoofdsteunen en armleuningen. Het dashboard is afgewerkt met stof in een bijpassende tint. De Cross-versie brengt zijn sportieve en avontuurlijke karakter tot uiting in een interieur met een bekleding van zwarte stof en inzetstukken van titaniumkleurig vinyl voorzien van het 500-logo. Als optie zijn de Cross en de Lounge-uitvoeringen van de 500L en 500L Wagon ook verkrijgbaar met een interieur in grijs of zwart leder.

Dankzij de royale lengte van het inzittendencompartiment, behoort de Fiat 500L wat betreft interieurruimte tot de top van zijn klasse. Met de achterbank geheel naar voren geschoven bedraagt het volume van de bagageruimte 455 liter voor de 500L en 500L Cross en 638 liter voor de 500L Wagon (416 liter in de zevenpersoons-uitvoering). Door de achterbank volledig in te klappen kan dit worden vergroot tot 1.480 liter voor de Fiat 500L, 500L Cross en 1.784 liter voor de 500L Wagon.

Horizon verbredende crossover-technologie

De Cross is de avontuurlijke variant van de 500L. Zijn sportieve, stoere karakter komt onder andere tot uiting in zijn offroad-bumpers met bodembeschermplaten, nieuwe tweekleurige geslepen 17-inch velgen, robuuste grille en met 25 mm vergrote bodemvrijheid. Standaard is hij uitgerust met een draaiknop op de middenconsole waarmee de bestuurder de rij-instelling kan kiezen die het beste bij de rijstijl en wegcondities past. Hij heeft daarbij de keuze uit drie standen: ‘Normal’, ‘Traction+’ en ‘Gravity Control’. ‘Normal’ is de standaardinstelling die een veilig en comfortabel rijgedrag garandeert onder normale omstandigheden. ‘Traction+’ vergemakkelijkt het wegrijden op een glad geworden ondergrond. In deze stand, die alleen kan worden geactiveerd bij snelheden tot 30 km/h, wordt het aandrijfkoppel over beide voorwielen verdeeld door het wiel met de minste grip af te remmen en extra koppel over te brengen naar het wiel dat meer grip heeft. ‘Gravity Control’ houdt de rijsnelheid constant bij het afdalen van steile hellingen. Deze stand kan pas worden geactiveerd nadat ‘Traction+’ is ingeschakeld. Welke rijmodus staat ingesteld, wordt weergegeven op het infodisplay in het instrumentenpaneel.

Veiligheid en comfort

Afgezien van de nieuwe rijmodusschakelaar voor de Fiat 500L Cross, heeft de 500L ook een aantal andere nieuwe voorzieningen gekregen ter verbetering van de rijeigenschappen, het comfort en de veiligheid. Zo zijn alle modellen nu standaard uitgerust met ‘Autonomous City Brake’, een uiterst nuttig rijassistentiesysteem dat gebruikmaakt van een lasersensor op de bovenrand van de voorruit om de zone voor de auto te bewaken. Wanneer hierin een andere verkeersdeelnemer wordt waargenomen en een botsing dreigt, kan het systeem bij snelheden tot 30 km/h zelfstandig ingrijpen door automatisch de remmen van de nieuwe 500L in werking stellen. De nieuwe dagrijlichten in 500-stijl en de stadslichten dragen door hun verbeterde zichtbaarheid verder bij aan een verhoging van de veiligheid. Ook nieuw is de optionele kinderobservatiespiegel om een oogje in het zeil te houden op de kleinste achterbankpassagiers.

Ter verhoging van het comfort zijn de elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels nu ook leverbaar met een elektrische inklapfunctie en instapverlichting aan de onderzijde om in het donker de zone naast de auto te verlichten. Ambianceverlichting aan de onderzijde van de middenconsole, de middentunnel en de portierpanelen zorgt voor meer sfeer in het interieur. De achteruitrijcamera heeft een verbeterde resolutie, waarbij de dynamische hulplijnen in het camerabeeld het achteruit inparkeren nog makkelijker maken (als optie beschikbaar vanaf het laatste kwartaal van dit jaar).

Drie modellen, drie identiteiten: 500L, 500L Cross en 500L Wagon

Het basismodel 500L is de meest stedelijke versie. Verkrijgbaar in de uitvoeringen PopStar en Lounge, combineert hij volop ruimte voor dagelijks gebruiksgemak met de rijeigenschappen en wendbaarheid die hem perfect maken voor het drukke stadsverkeer. De 500L is 4,24 meter lang, 1,78 meter breed en 1,66 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,61 meter.

De PopStar-uitvoering heeft een rijke standaarduitrusting. Deze omvat onder meer ABS, ESP, dagrijlichten, zes airbags, airconditioning, cruise control, een in twee delen (60/40) neerklapbare achterbank, een multifunctioneel stuurwiel bekleed met leder, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, een 3,5-inch kleurendisplay in het instrumentenpaneel en een UconnectTM-systeem met 5-inch touchscreen, Bluetooth en spraakbediening. De Lounge-uitvoering biedt nog meer luxe met een keuze uit verschillende soorten stoelbekleding, een met stof afgewerkt dashboard en automatisch geregelde airconditioning met twee klimaatzones. De standaarduitrusting omvat verder een glazen panoramadak, chroomlijsten, mistlampen, een UconnectTM LIVE-systeem met 7-inch HD-touchscreen, 16-inch lichtmetalen velgen, een regen- en lichtsensor en een in hoogte verstelbare laadvloer voor de bagageruimte.

De 500L Cross is de crossover-variant van de 500L. Zijn stoere, sportieve karakter komt onder andere tot uiting in zijn offroad-bumpers met bodembeschermplaten, nieuwe tweekleurige, geslepen 17-inch velgen en robuuste frontgrille. Met de nieuwe rijmodusschakelaar en het nieuwe UconnectTM LIVE-systeem met 7-inch HD-touchscreen heeft hij echter niet alleen het uiterlijk, maar ook de content van een échte crossover. De 500L Cross is 4,28 meter lang, 1,80 meter breed en 1,68 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,61 meter.

De 500L Wagon vormt de ideale oplossing voor wie ruimte en veelzijdigheid wil combineren met de eigenzinnigheid en stijl van de 500. Verkrijgbaar met vijf of zeven zitplaatsen wordt hij aangeboden in de uitvoeringen PopStar en Lounge. Met een lengte van slechts 4,38 meter is de zevenpersoons-versie de meest compacte MPV op de markt.

Net als voor de andere modellen van de 500-familie, worden ook voor de Fiat 500L speciaal samengestelde optiepakketten aangeboden. Hiermee is het mogelijk de standaarduitrusting tegen een lagere prijs dan bij aanschaf van de afzonderlijke opties uit te breiden met extra’s op het gebied van styling, infotainment, comfort en veiligheid. Voor de 500L zijn de volgende pakketten beschikbaar: ‘Pack City’, ‘Pack Comfort’, ‘Pack Safety’ en ‘Pack Style Plus’.

Het motorenaanbod voor de verschillende modelvarianten van de 500L is afgestemd op de specifieke eisen van uiteenlopende doelgroepen. Aan benzinemotoren bestaat er keuze uit de 1,4-liter T-Jet 16v van 120 pk en de TwinAir van 105 pk. Deze laatste is tevens leverbaar als bi-fuel CNG/groen gas-motor van 80 pk die behalve op benzine ook op CNG/groen gas loopt. Op dieselgebied bestaat het aanbod uit de 1,3-liter 16v MultiJet van 95 pk en de 1,6-liter 16v MultiJet van 120 pk, waarbij de 1,3-liter 16v MultiJet ook verkrijgbaar is met gerobotiseerde automatische Dualogic-transmissie. Alle motoren voldoen aan de Euro 6-emissienormen en combineren vlotte prestaties met een zuinig karakter.

Mopar®-accessoires voor de nieuwe 500L

Speciaal voor de vernieuwde 500L heeft Mopar een assortiment van 92 accessoires samengesteld waarmee het mogelijk is zijn veelzijdigheid, functionaliteit en bagagecapaciteit verder te vergroten. Daarnaast zijn er specifieke accessoires voor het veilig meenemen van jonge kinderen en het versterken van de styling met een persoonlijke touch.

Voor het vergroten van de veelzijdigheid zijn beschermmatten, bagagenetten en een organizersysteem verkrijgbaar. En voor het verruimen van de transportcapaciteit en meenemen van sport- of hobby-attributen biedt Mopar dakkoffers, fietsdragers en ski- en surfplankhouders aan die gemakkelijk zijn te bevestigen op de verkrijgbare dakdragers. Andere handige accessoires zijn kledinghangers en tafeltjes om aan de hoofdsteunen te bevestigen, stoelhoezen en een organizer voor de passagierstoel met meerdere opbergvakken en tablethouder.

Ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de inzittenden levert Mopar ook een innovatief anti-allergisch PRIME-interieurfilter dat gebruikmaakt van polyfenolen om de aanwezigheid van allergenen in het interieur drastisch verminderen. En speciaal voor het meenemen van de hond in de 500L biedt Mopar een aantal praktische accessoires, waaronder een handige, uitneembare en afwasbare beschermbak voor de bagageruimte, een achterbumperbeschermer, een scheidingshek voor de bagageruimte, een zonnescherm voor de achterruit en een handige achterbankhoes.

Mopar® Vehicle Protection: meer zekerheid, meer vrijheid, meer voordeel

Mopar® Vehicle Protection biedt diverse door FCA goedgekeurde garantie- en onderhoudsservices, zoals Extra Garantie om de reguliere garantie uit te breiden en Easy Care om al het geprogrammeerde onderhoud voor een aantal jaar af te kopen. Al het onderhoud wordt daarbij uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende FCA-servicecentra, waar wordt gewerkt met de juiste testapparatuur en gereedschappen en uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Klanten hebben een ruime keuze voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat ze een product kunnen uitzoeken dat perfect op hun behoeften aansluit. Speciaal voor de introductie van de Fiat 500L wordt gewerkt aan een nieuw airco-serviceprogramma, dat voorziet in regelmatig onderhoud van het aircosysteem en vervanging van het interieurfilter met het nieuwe anti-allergiefilter.

Meer connected dan ooit

Het nieuwe UconnectTM LIVE-systeem biedt als belangrijke noviteit een volledige ondersteuning voor smartphone-integratie. Via Apple CarPlay en Android AutoTM is het mogelijk een iPhone of Android-smartphone aan het systeem te koppelen, waarna het HD-touchscreen op het dashboard direct toegang biedt tot speciaal voor veilig gebruik in de auto ontwikkelde apps voor de belangrijkste smartphone-functies.

Het UconnectTM-systeem van de nieuwste generatie biedt verder bedieningstoetsen op het stuurwiel, Bluetooth handsfree-bediening en audiostreaming, spraakbediening, tekst-naar-spraak en een Aux- en USB-poort voor het aansluiten van een iPod of andere externe apparaten. Optioneel is het systeem uit te breiden met een achteruitrijcamera en een ingebouwd TomTom 3D-navigatiesysteem. UconnectTM LIVE geeft toegang tot een groot aantal handige LIVE-services. Na het installeren van de gratis app uit de App Store of Google Play Store op een aangesloten smartphone, kan de gebruiker onder andere muziek streamen via Deezer en TuneIn, nieuws ontvangen van Reuters, navigeren met TomTom LIVE en berichten checken op Facebook en Twitter.

‘eco:Drive’ biedt tips om zuiniger en milieuvriendelijker te rijden en ‘my:Car’ is een handig hulpmiddel om alle technische en andere nuttige informatie over de auto bij te houden.

Zoals reeds vermeld biedt het Uconnect-systeem nu ondersteuning voor Apple CarPlay om een iPhone in de auto te gebruiken. Na koppeling van de iPhone maakt CarPlay het mogelijk te bellen, berichten te versturen of te beluisteren, te navigeren, actuele verkeersinformatie te ontvangen en eigen muziek te selecteren vanaf het scherm in het dashboard en de bedieningstoetsen van de auto. Bijna alle functies kunnen ook worden aangestuurd met Siri-spraakcommando’s, zodat de bestuurder zijn handen aan het stuur kan houden en zijn aandacht op de weg gericht blijft.

Android Auto biedt een soortgelijke functionaliteit voor gebruikers van een Android-smartphone. Op het touchscreen in het dashboard kan de bestuurder door de pagina’s met beschikbare apps scrollen en verschijnt nuttige informatie wanneer dat nodig is. Via Google Maps kan hij de snelste route naar zijn bestemming en verkeersinformatie opvragen en via Google Play Music heeft hij toegang tot miljoenen songs en tal van muziekdiensten. Met behulp van spraakcommando’s kan de bestuurder telefoneren en berichten beluisteren en versturen terwijl hij zijn handen aan het stuur en zijn ogen op de weg gericht houdt. (Android Auto, Google Play en Google Maps zijn handelsmerken van Google Inc.)

Als optie kan het infotainment systeem van de Fiat 500L worden uitgebreid met een BeatsAudioTM hifi-systeem met een totaal uitgangsvermogen van 520 watt. Dit premium audiosysteem maakt gebruik van twee 80W-middenbereikspeakers met een diameter van 165 mm in de onderzijde van de voorportieren, twee 40W-tweeters met een diameter van 38 mm boven in de voorportierpanelen en twee 60W-fullrange-speakers met een diameter van 165 mm in de achterportieren. Het geheel wordt gecompleteerd door een 2x80W-subwoofer met een diameter van 165 mm in de bagageruimte. Een achtkanaals digitale soundprocessor met geavanceerd equalizeralgoritme staat garant voor een perfecte reproductie van het gehele geluidsspectrum zoals de artiest dat in de studio ervaart.

Prijzen

De vernieuwde Fiat 500L staat vanaf half juli bij de dealer vanaf € 21.795.