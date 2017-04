Gezond eten voor een strak lijf

Weg met het woord dieet. Voor optimale resultaten en een strak lijf combineer je lichaamsbeweging met: gezond eten.



De zomer nadert snel en daarmee het moment dat we ‘uit de kleren gaan’. De overstap van werkkleding naar zwembroek kan heel ongemakkelijk zijn. In de lange en koude wintermaanden smokkelen we er al snel een paar kilo’s bij maar omdat ze onder een dikke laag kleding verborgen zitten, deren ze ons niet. Dat wordt anders op het moment als je entree op het strand of in het zwembad. Dan worden we opeens heel ‘body conscious’.

Misschien ben je al begonnen met de voorbereidingen voor het zomerseizoen. Je hebt je sportschoenen uit de kast gehaald en probeert wat extra lichaamsbeweging in je weekschema in te plannen. Deze moeite zal niet veel opleveren als je je vervolgens aan tafel te buiten gaat.

Op dieet voor een strak zomerlijf?

Moeten we de lente en een strak zomerlijf dan per definitie associëren met dat nare woord ‘dieet’? ‘Nee’ is ons antwoord. Laten we eens beginnen om het woord ‘dieet’ te vervangen door de woorden ‘correct voedingspatroon’.

Alleen als je deze mentale overstap maakt, zul je blijvende resultaten bereiken. In het begin is het misschien even wennen, maar na enige tijd zul je merken dat het vanzelf gaat. Goed eten worden een gezonde gewoonte.

Eén keer per week eten wat je wilt?

Veel diëten beloven een ‘vrije dag’, een dag waarop je alles mag eten (mits je de dag daarna je dieet maar weer oppakt). Als je gewend bent aan een gezond voedingspatroon zul je merken dat je geen behoefte meer hebt aan een dag waarop je je helemaal te buiten gaat. Gezond eten betekent niet dat je je alle lekkere dingen moet ontzeggen. Gezond eten is juist heel lekker!

Wat is gezond eten?

Als we het eenvoudig willen houden en niet in details willen treden (dat is het terrein van voedingsdeskundigen) dan kunnen we je één vuistregel geven: gebruik je gezond verstand. Begin dus niet aan strenge diëten en sla geen maaltijden over maar maak onderscheid tussen die voedingsmiddelen die echte voeden en die voedingsmiddelen die alleen maar lekkere trek moeten stillen.

Zijn voedingssupplementen noodzakelijk?

Als je eetpatroon uitgebalanceerd is (gevarieerd en rijk aan de vitaminen, mineralen en andere nutriënten die je lichaam nodig heeft) dan kun je voedingssupplementen met een gerust hart laten staan.

Hoe weet je of je voedingspatroon uitgebalanceerd is?

Tegenwoordig krijgen we van alle kanten informatie over gezond eten en een gezonde levensstijl toegestopt en zoals we al zeiden kom je met ‘gezond verstand’ al een heel eind, maar wil je het serieus aanpakken, wend je dan tot een deskundige en gecertificeerde voedingsdeskundige. Deze deskundige kan je persoonlijk advies geven en je helpen om op een gezonde manier af te vallen en langdurige resultaten te bereiken.

