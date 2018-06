Giorgio Armani herencollectie herfst winter 2018 2019

Terwijl de rest van de modeontwerpers, wellicht ook door de crisis, naarstig experimenteert en van koers blijft veranderen, vervolgt Giorgio Armani zijn eigen, vertrouwde modepad en blijft de Modekoning trouw aan zijn stijl.

Op de catwalk voor herfst winter 2018 2019 zagen we mannen die zich met zorg kleden, zonder frivole uitspattingen. Mannen die op een nonchalante manier hun eigen persoonlijkheid uitdragen. Giorgio Armani spreekt van een ‘natuurlijke dialoog tussen lichaam en kleding’.

De Italiaanse Maestro presenteerde doublebreasted blazers met acht knopen die de taille accentueren en de schouders sterk en breed doen uitkomen. De broeken zijn vrij wijd en zouden in de categorie ‘cargo’ of ‘jogging’ kunnen vallen. De lange jassen en de bomber jacks zijn elegant maar nooit stijf. De accessoires zijn stoer: robuuste laarzen, grote rugzakken en petten met oorkleppen.

De keuze van de materialen is uitgelezen. Ze zijn van hoogwaardige kwaliteit maar nooit protserig of te opvallend. De bewerkingen vertonen een staaltje van vakmanschap en geven de materialen een zachte en licht doorleefde feeling mee.

De fashion show begint met zachte kleuren die vervolgens overgaan in licht militair groen, grijs en tot slotte in zwart, met onverwachte kleuraccenten in smaragdgroen en robijnrood.

Bekijk de foto’s van de fashion show van Giorgio Armani herfst winter 2018 2019 en laat je inspireren!