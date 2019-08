Grijze herenkapsels. Waarom je je grijze haren niet moet wegverven!

Het moment waarop je je eerste grijs haar ontdekt, is misschien niet één van de meest blije momenten in je leven, maar misschien…

Het moment waarop je je eerste grijs haar ontdekt, is misschien niet één van de meest glorieuze momenten in je leven, maar misschien is het minder dramatisch dan je denkt.

We hebben de neiging om grijs haar te associëren met een (negatief) ‘oud worden’, en op zich is dat logisch. Niemand wordt immers met grijs haar geboren, en de eerste grijze haren duiken pas op latere leeftijd op. Maar grijze haren betekent echt niet dat je oud bent. Grijs worden is genetisch bepaald en heeft wel iets maar lang niet alles met je leeftijd te maken. De één wordt immers veel eerder grijs dan de ander.

De laatste jaren wordt grijs haar gelukkig steeds vaker losgekoppeld van ‘ouderdom’. Dat komt onder meer door de moderne haarkleurentrends die grijs als cool bestempelen. De afgelopen jaren zijn jongeren, onder invloed van de mode, hun haar grijs gaan verven. Hierdoor is het grijs steeds meer uit de ouderdomssfeer is getrokken.

Steeds meer mannen (en ook vrouwen) zijn hun grijze haren gaan waarderen, en dragen ze met trots. Grijzende haren en ook een grijzende baard gelden tegenwoordig als sexy. Ze verlenen je autoriteit, kracht en je straalt er zelfzekerheid mee uit. Als dat niet aantrekkelijk is!

Natuurlijk moet je grijzende haar wél mooi grijs haar zijn. Een van de eenvoudigste manier om grijs haar mooi van kleur te houden – zonder een gelige ondertoon – is het gebruik van een zilvershampoo.

Verder vraagt grijs haar om een extra haarverzorging. Grijs haar is stugger en droger. Gebruik daarom een milde shampoo en een goede conditioner.

Verder is de grooming heel belangrijk. Grijs haar is pas echt cool als er een goede snit in je haar zit. Een klassieke coupe met wat langer haar, vooral bovenop, dat het nog altijd het best. Voor een extra interessante look laat je ook een (grijzende) baard staan. Ook die moet uiterst verzorgd zijn.

Een goed voorbeeld van de moderne, grijzende look voor heren zagen we backstage bij de show van Billionaire, een kledinglijn van Philipp Plein, in Milaan. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

