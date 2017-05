Voor haar. Haal die rode nagellak maar weer tevoorschijn!

Misschien heb je het al gemerkt: de jaren ’80 zijn terug. De modeontwerpers lopen er op dit moment mee weg. Ook in de haarmode zien we weer eighties coupes (zwoele lange lokken of pittige, korte kapsels met laagjes). Zelfs de nagels doen mee. Rood is natuurlijk een topper (ook al was deze kleur in de eighties ook al een revival, denk aan de jaren ’50 en Marilyn Monroe).



Hoe het ook zij, rode nagels (en rode lippen) waren superpopulair in de jaren ’80 en dus koos de modeontwerpster Elisabetta Franchi deze nagellakkleur voor haar Zomer 2017 Fashion Show die in jaren ’80 stijl was. Geen kleur als rood die beter past bij body hugging jurken met sexy splitten en diepe decolletés. Overigens moeten we zeggen dat we in deze collectie zeker ook de jaren ’50 terugzien en dit idee wordt nog versterkt door het feit dat Dita Von Teese in hoogst eigen persoon backstage rondliep!

Nail stylist Antonio Sacripante creëerde de nail look en koos voor Franchi’s show de meest heldere en luxueuze roodkleur die je kunt bedenken. Verder gaf hij de nagels van de modellen een licht ovale vorm zoals men dat in de jaren ’80 deed. En de visagisten haalden er eenzelfde kleur lippenstift bij. Vrouwelijker kan niet!

Dus… experimenteer maar weer eens met rode nagellak (en lippenstift). Het mag weer. Overigens is rode nagellak een teken van vrouwelijkheid (dat wist je al) en assertiviteit. Het is opvallend dat vooral zelfbewuste, sterke vrouwen voor deze kleur kiezen. Vrouwen die professioneel en netjes maar tegelijkertijd ook krachtig en misschien wel een tikje verleidelijk willen overkomen.

Kies je voor deze kleur, weet dan wat je uitstraalt… want de mannen weten het ook! Zij vinden rode nagellak (en lippenstift) supersexy!