Haar benaderen? Gewoon doen!

Haar aanspreken of niet, de eerste stap zetten…? Voor veel jongens, of mannen, is en blijft het een dilemma. Je loopt natuurlijk altijd het risico dat je nul op rekest krijgt, dat je een blauwtje loopt? Geen kerel vindt het fijn om de rug toegekeerd te krijgen, zeker niet als die van een mooi meisje is. Mislukte benaderingspogingen zijn een bron van frustratie, van complexen, niet echt bevorderlijk voor ons mannelijke ego.

Er zijn veel theorieën over de ‘benaderingstechnieken’. Om te beginnen stuit je al op de eerste vraag: benaderen of laten zitten? Besluit je eenmaal om verbaal contact met het meisje van je keuze te maken, dan moet je kiezen welke benaderingstechniek bij haar past en de benadering uiteindelijk tot een goed einde zien te brengen.

Wij laten de discussies over verschillende theorieën terzijde maar gaan uit van de veronderstelling dat het kan gebeuren dat je het meisje van je leven ziet (je weet het in één oogopslag) in een omgeving (bar, bus, trein) waarvan je weet dat als je haar op dat moment niet aanspreekt je haar waarschijnlijk nooit meer zult zien. Onmiddellijke actie is vereist. Op dat moment, op die plek.

De beste benaderingstechniek is toch altijd de directe en beleefde toenaderingspoging. Toon respect voor het meisje, laat ‘macho’gedrag achterwege (lees de interviews met onze Adverzusjes: macho gedrag valt over het algemeen niet bij de dames in de smaak!) en laat pathetische scènes als het ‘per ongeluk’ omgooien van een kop koffie en dergelijke achterwege.

Als je op een feest of in een kroeg een interessant meisje ziet en je weet absoluut zeker dat haar vriendje niet even verderop staat of net even naar het toilet is (behalve dat het nu niet echt netjes is om te proberen er met andermans vrouw vandoor te gaan, loop je ook nog eens de kans dat haar vriendje een 2.00 meter lange body builder is of de zwarte judoband heeft…), aarzel dan niet maar neem je kans waar. Niet geschoten, altijd mis…

Hier zijn wat praktische adviezen:

Benader haar op een rustige en nonchalante wijze. Maak geen agressieve of onverwachte bewegingen maar probeer terwijl je de afstand tussen jou en haar verkleint, te begrijpen of zij van je toenaderingspoging gediend zal zijn.

Open het gesprek met een beleefde zin. Een compliment is prima als het maar niet te gemaakt klinkt. Geef haar niet het idee dat je hetzelfde compliment net aan tien andere meisjes hebt gegeven.

Vraag haar of ze het goed vindt als je even bij haar komt staan of zitten. Stemt ze toe, probeer dan te begrijpen welke onderwerpen haar zouden kunnen interesseren. Praat niet alleen over jezelf. Vermijd deprimerende argumenten. Off limits zijn verder onderwerpen als je vorige relaties, je ex-en.

Het kan zijn – sterker nog: de kans is groot – dat het meisje geen zin heeft om met je te praten. In dat geval (je had het risico al ingecalculeerd), excuseer je je beleefd en ga je weg (niet als een hond met zijn staart tussen zijn benen, maar als een man die aan iedere vinger van zijn hand wel tien meisjes kan krijgen en die dus niets te verliezen heeft). Haal het niet in je hoofd om een negatieve opmerking tegen het meisje te maken, zelfs niet als ze je op wel te verstane manier te kennen geeft niets met je te maken willen hebben. Een gentleman verlaagt zich daar niet toe. Bovendien loop je de kans om jezelf belachelijk te maken. Beter een waardige aftocht. Je hebt het in ieder geval geprobeerd, al was het dan zonder succes.

Als het gesprek daarentegen lekker loopt, probeer dan niet om de dingen te versnellen. ‘Bespring’ het meisje niet, nodig haar niet direct bij je thuis uit. Maak haar duidelijk dat je haar respecteert en dat je niet uit bent op een one night stand.

Dat is het. Maar we weten zeker dat jullie onze adviezen eigenlijk niet nodig hebben. Ieder van ons weet wel zo een beetje hoe je een gesprek moet beginnen en hoe je het interessant kunt houden. Daar ligt het probleem niet. Dat ligt meer op het moment waarop je de beslissing moet nemen om haar te benaderen of niet.

In een fractie van een seconde moet je beslissen om het erop te wagen en de beslissing die je op dat moment neemt, kan grote gevolgen hebben voor de toekomt. Dat is een overweging die je, als je aarzelt om een meisje dat je interesse heeft gewekt, te benaderen, goed in je achterhoofd moet houden. Als je het meisje leuk vindt, probeer dan met haar in contact te komen. Waarschijnlijk is het de enige kans en zie je haar na die avond nooit meer… Beter (waardig) een blauwtje lopen dan eeuwig spijt hebben…

