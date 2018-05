Haar trends en kapsels heren 2018. Tips voor krullend en steil haar

Neil Moodie, één van de meest invloedrijke vakmensen in de Britse kappersindustrie, update ons in het video interview op deze pagina over de allernieuwste haartrends voor mannen voor 2018. In dit interview gaat Moodie vooral in op krullend haar en de huidige kapsel trends. Ook legt Moodie uit wat voor soort haarstylingsproducten je het beste kunt gebruiken voor krullend haar en steil haar.

ADVERSUS ontmoette de top hair stylist backstage bij de fashion show van MSGM voor herfst winter 2018 2019 in Milaan, waar Moodie de scepter over het Toni&Guy Team zwaaide. Het was een bijzondere show. De locatie was de ‘Università Cattolica‘, de katholieke universiteit in Milaan en protagonisten waren nu eens niet fashion modellen maar ‘doodgewone’ studenten.

Krullend haar voor heren

‘De look voor de fashion show van MSGM is’, om Moodies woorden samen te vatten, ‘een beetje retro en het is een soort ode aan krullen. En dat is fantastisch’, voegt Moodie eraan toe, ‘want ik heb ook krullend haar.’

Uitgangspunt is de jaren ’80, maar het haar van de jongens bij MSGM is groter en niet zo plat gestyled. ‘De krullen die je hier ziet zijn wat wilder en gekker en we gebruiken niet zoveel product’, legt Moodie uit. ‘We wilden een zekere echtheid in de textuur van het haar aanbrengen.’

BEKIJK HET VIDEO INTERVIEW MET NEIL MOODIE.

Een rauwe textuur voor krullend haar, zonder al teveel haarproduct (in zicht)!

‘Natuurlijk gebruiken we hier haarproducten om het haar van de jongens te stylen’, zegt Moodie, ‘maar ik wil niet dat je het haarproduct ziet zitten. Vooral krullend haar heeft de neiging om er ‘overproducty’ (teveel met product gestyled) uit te zien.’

Een ‘2 dagen niet gewassen’-look voor steil haar

Voor de jongens met steil haar creëerde Moodie een soort ‘2 dagen niet gewassen’-look. Op een ochtend word je wakker en staat het alle kanten uit. Hier is het plat, daar staat het recht overeind. Dit is de look die Moodie voor de jongens met steil haar heeft willen creëren. Lees verder onder de foto’s.

De haarstylingsproducten

Moodie ging voor een mix van haarstylingsproducten. Welke producten hij voor elk van de jongens gebruikte, hing vooral af van het type haar.

Sea salt spray voor steil haar

Voor steil haar gebruikte Moodie een sea salt spray en een texturizing volume spray. We raden heren met steil haar aan dit laatste type haarstylingsproduct echt eens te proberen, vooral als je wat dunner haar hebt!

Conditioner voor krullend haar

Voor krullend haar ging Moodie bij veel jongens allereerst aan de slag met een conditioner, want, zo vertelt de top hair stylist: ‘Krullend haar heeft de neiging om droog te zijn.’ Ook gebruikte Moodie een haarproduct op basis van proteïnen. En als laatste een ‘texturizing’ spray om het haar te temmen en het matter te maken. Moodie wilde niet dat het haar er te glanzend uitzag. ‘Dat ziet eruit alsof er veel haarproduct in het haar ziet. Je wilt liever een matte textuur.’

De haartrends voor mannen voor 2018

We vroegen Moodie wat de haartrends voor mannen voor 2018 zijn. Volgens Moodie gaan we in het algemeen langer haar zien. Dus niet alleen voor krullend haar. ‘Het lijkt erop dat mannen steeds vaker hun haar laten groeien. Het lijkt wel of iedereen dat korte haar een beetje zat is. En dus wordt het haar langer en langer…’

Vier je eigen textuur!

‘Maar wat nog veel belangrijker is’, vertelt Moodie, ‘is dat mensen steeds vaker hun eigen textuur vieren in plaats van die te veranderen. Dus als ze krullen hebben, dan gaan ze voor langere krullen. Als ze slag hebben, dan gaan ze voor slag. Hebben ze sluik haar, dan gaan ze voor sluik haar. Het gaat dus niet zozeer om één of andere specifieke haarstijl, maar om de lengte… en om plezier hebben in je eigen haar!‘

ADVERSUS