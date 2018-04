Haar trends lente zomer 2018. Over kapsels, haarsnitten, baarden en hipsters

Adversus interviewt Franco Curletto, bekend Italiaans hair stylist, over de haar trends voor lente en zomer 2018. Wij kennen de hair stylist van de Fashion Weeks in Milaan waar Curletto regelmatig de hair look voor verschillende ontwerpers creëert. Dit vertelde de topkapper ons over de kapsels en haarsnitten voor het komende seizoen:

Wat zijn de hoofdtrends voor de man op het gebied van grooming en kapsels/haarsnitten voor lente en zomer 2018?

Als we het over grooming hebben, dan denk je natuurlijk direct aan baarden. Dit fenomeen is door de modewereld altijd een beetje verwaarloosd, gesnobbeerd. Maar na de hype van een paar seizoenen geleden, is de baard integraal deel gaan uitmaken van het modebeeld en heeft dit fenomeen een vaste plek veroverd. De baard moet dus gezien worden als een globaal fenomeen en je moet er dezelfde criteria op loslaten als die van de vrouw op make-up. De vorm, lengte etc. van een baard moeten worden afgestemd op de vorm van het gezicht en moeten passen bij je kapsel. Een baard moet letterlijk groeien, je moet ‘m opbouwen, bijschaven en laten aansluiten bij je persoonlijkheid of bij het personage dat je wilt creëren.

Voor wat betreft de haarsnitten en haarcoupes voor het komende seizoen zou ik zeggen dat we eigenlijk van alles gaan zien. Van superkort tot wat langere haarcoupes met een degradé effect waarbij je duidelijk lengteverschillen ziet. Met deze dégradé effecten kun je een soort lijnen creëren waarmee je ook rebels haar kunt disciplineren. Haar met slag en lichte krul buiten we dit seizoen uit in die zin dat we het heel natuurlijk dragen (in plaats van deze bewegingen weg te stylen).

Wat is er van de hipster geworden?

De hipster – je ziet ‘m nog overal op straat – is een beetje over. De hype is uitgedoofd. Zo gaat dat met fenomenen die door het grote publiek worden geadopteerd. Op een gegeven moment heeft iedereen het wel gezien, ook al zie je nog wel wat hipsters. Maar het is zeker geen up-to-date look meer.

Elke trend heeft zijn tegentrend? Zie je een nieuwe trend opkomen?

Volgens mij gaan we weer langer haar zien. Het is een trend voor mannen om het haar te laten groeien. Vanzelfsprekend moet je er wel het type voor zijn en lang haar goed kunnen hebben. Ik zeg altijd ‘Lang haar kleedt‘. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Verder moet je deze trend ook altijd weer in de mode context zien. De algemene, overkoepelende trend is dat de persoon, het individu, centraal staat. Of je voor lang haar gaat, is dus een persoonlijke kwestie en niet zozeer een kwestie van een trend volgen of niet.

