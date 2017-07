Haarkleuren trends 2017. Bleach is een mega trend. Interview met Randy van Rijsbergen van Salon B

Randy van Rijsbergen van Salon B is deze dagen bijna alleen maar aan het bleachen. ‘Gebleekt haar is op dit moment een megatrend’, vertelt hij Trendystyle. De getalenteerde hair stylist begon zijn carrière op jonge leeftijd bij Salon B en heeft inmiddels een naam in de kapperswereld opgebouwd. In 2013, 2016 en 2017 werd Randy van Rijsbergen genomineerd voor de Coiffure Award, één van de grootste, zo niet de grootste prijs die je in Nederland als kapper in de wacht kunt slepen.

Randy maakte ons met zijn verhalen razend enthousiast over de nieuwe bleach trend, een trend die ook wij tijdens de Fashion Weeks al spotten. Randy vertelt ons er in dit interview alle ins en outs over en eerlijk gezegd heeft hij ons in de verleiding gebracht het eens te proberen. We zijn benieuwd hoe jij er na het lezen van dit interview over denkt. Dit is wat Randy van Rijsbergen ons over de allergrootste kleurtrend van nu vertelde:

Dé kleurtrend van dit moment is gebleekt haar. Join the Bleach Babe Club!

De grootste haartrend van nu gaat over kleur. Kleur wordt zoveel gedaan op dit moment. Het is nog nooit zo belangrijk geweest. Er zijn steeds weer nieuwe en boeiende kleurentrends.

Megagroot is op dit moment een trend die ik de ‘Bleach Babe Club’ noem. Deze term staat eigenlijk voor mensen die steeds lichter van haarkleur willen gaan. Dit kun je natuurlijk niet in één keer doen. Je doet dat in processen. Je zet steeds een stap verder. Het leuke is dat veel mensen #bleachbabeclub al hashtaggen. Zo kun je het hele proces van bleaching van jezelf (en anderen) op internet volgen en naar perfectie streven.

Het ultieme haar dat bij deze trend hoort, is clear white, dus haar dat van de aanzet tot aan de punten compleet wit is. Er zitten geen andere nuances in, ook geen high lights. Het moet puur een mooie, egale kleur zijn. Dit is de ultieme look die we gaan zien voor zomer 2017 maar ook nog steeds naar de herfst en de winter.

Onder deze ‘Bleach Babe Club’ vallen weer allerlei subtrends. Zo’n witte basis is namelijk perfect om op voort te borduren. Het is een perfecte ondergrond voor weer andere kleurentrends. Er zijn heel veel opties. Je kunt je look persoonlijk samenstellen. Voor elke persoon valt wel een trend te verzinnen.

Vintage tinten voor een snelle en tijdelijke change

Vooral vintage tinten bijvoorbeeld zijn heel erg mooi over een witte of lichte blondkleur. Denk daarbij aan de kleuren van een jaren ’70 interieur, aan de kleuren van meubels en ook kleding uit die tijd, en vooral aan de pasteltintjes die toen wat valer waren. Zo’n mooie vintage tone kun je over je bleach heen zetten zodat er een soort glow overheen komt, met een bepaald accent.

Stel dat je wit haar hebt. Je vindt het mooi maar wil wel even een change. Dan kun je er zo’n vintage kleur overheen doen, gewoon voor een nieuwe glow voor een paar weken. En als’ie terugloopt krijg je je mooie witte kleur terug. Het is heel easy en leuk te doen en je hebt er snel een update mee zonder dat je je witte ondergrond verandert. Want als je zo’n bleach eenmaal hebt dan wil je niet snel iets anders. Je bent heel lang aan het werk om die kleur te krijgen en dan is het zonde om in één keer weer donkerder te gaan. Dus dan is zo’n vintage kleur ideaal.

Holographic hair is de allerallernieuwste trend

Een andere, allerallernieuwste trend die aan het komen is maar naar verwachting pas in herfst en winter echt zal doorbreken, is holographic hair [even googlen]. Om je dit voor te stellen, kun je denken aan een CD-rommetje of een DVD. Als je die omdraait, zie je een soort weerkaatsing van allerlei kleuren: blauw, groen, geel, roze. Dit kun je ook op je haar gaan zetten. Wat er eigenlijk wordt gedaan is dat je over jouw blonde kleur, zo licht mogelijk, flinterdunne baby high lights gaat zetten in zachte pink, yellow, blue en green tones. Omdat het allemaal heel zachte, flinterdunne pastel baby lights zijn, superzacht, krijg je een hele mooie overloop die blendt met je eigen tint.

Holographic hair is dus een heel, heel zacht kleureffect, bijna alleen een weerkaatsing, nog zachter dan een volledige pastelkleur. Natuurlijk kun je het zo sterk maken als je wilt, maar eigenlijk is het de bedoeling dat eerder je wat subtiele accenten over je blonde haar legt dan dat je je hele blonde haar helemaal kleurt.

De haarkleuren van nu zijn custom made

Deze haarkleuren zijn allemaal heel custom made. We merken dat mensen steeds meer op zoek zijn naar iets dat bij hen past en bij Salon B denken wij hard mee om een persoonlijke look voor iedereen te vinden en deze looks ook steeds weer te vernieuwen. Steeds meer mensen willen zo’n mooie bleach basis om op voort te borduren en mee te experimenteren.

Heb je eenmaal zo’n witte ondergrond die op zich supermooi is, dan kun je elke twee maandjes langskomen voor een update. Dat is dus puur een tijdelijk change waardoor je weer even iets anders hebt. Stel je hebt een festival, een event of iets anders leuks, dan kun je snel een her-update doen. Je hoeft je haar dus niet helemaal om te kleuren of om te werken om iets nieuws te krijgen. Dat is veel zachter voor je haar.

En je bent veel flexibeler en sneller. Want je merkt wel dat snelheid de trend is. De celebs op internet komen ook steeds weer met een nieuwe haarkleur. Binnen twee weken is iets een trend, en dan komt er weer een andere celeb met weer een andere look. De nieuwe trends volgen elkaar razendsnel op. Met zo’n witte ‘Bleach Babe Club’-look kun je daar heel mooi op inspelen.

Een bleach staat iedereen goed

Het mooie is ook dat het bij iedereen past. Het maakt je niet grauwer of roder in je gezicht, maar geeft je een superzachte teint. Dit is heel anders dan bijvoorbeeld de grey trend van een paar jaar geleden. Grijs haar moet echt bij je passen, maar bleach staat iedereen. Het is supermooi en een fantastische basis voor creatieve kleurenlooks.

Een laatste vraag: wat voor een haarkleur heb jij op dit moment?

Raden… 🙂 Bleach natuurlijk!

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, http://www3.salonb.nl/, @salonbnl