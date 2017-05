Haarstyling tips. Zo gebruik je haarstylingsproducten

Backstage bij fashion show van Daks lente zomer 2017 staken we een aantal interessante dingen op over de haartrends voor de komende seizoenen en over haarstylingstechnieken. We delen ze graag met je.



In de eerste plaats gaan de haartrends de komende seizoenen letterlijk alle kanten op. Van kort geschoren hoofden tot ronduit lang haar. Doe waar je zin in hebt, is het motto van de modewereld op dit moment. Deze haartrend – als je al van een trend kan spreken – zagen we heel goed terugkomen in de cast van de modellen bij Daks. Meestal worden modellen voor een show op ongeveer dezelfde look uitgezocht, maar hier was geen touw aan vast te knopen. Van krullenbollen tot lang haar tot jaren ’70 pony’s. Alles liep hier rond.

In de tweede plaats zagen we backstage bij Daks hoe ongelooflijk leuk het kan zijn om verschillende haarstylingsproducten met elkaar te mixen. De inspiratie voor deze show was een Engelsman die in Indië gaat wonen en daar volkomen in de ban dit land raakt. Hij blijft natuurlijk nog wel Engelsman maar gaat ook Indische trekjes vertonen. Zo laat hij zijn haar langer groeien… Zijn haar is vaak ook wat nat door de tropische temperaturen. En hier komen de haarstylingsproducten om de hoek kijken. Met alleen een bekertje water over je haar creëer je deze look natuurlijk niet. Het water zou opdrogen en je haar zou er droog en dof uitzien. Ook met een simpele wetlook bereik je dit effect niet.

Hoe dan wel? Deze glanzende nat-maar-niet-nat look bereik je door verschillende haarstylingsproducten over elkaar te gebruiken. Doe een olie in je haar, gebruik een saltspray, doe er wat water bij, gebruik wat wax. Bouw de textuur van je haar laag voor laag, en product per product, op. De eerste keer weet je misschien niet waar je moet beginnen, maar mix eens verschillende producten en experimenteer met de textuur van je haar. Je zult zien dat je er interessante effecten mee kunt creëren.

Natuurlijk speel je niet alleen met de textuur maar ook met de vorm en beweging die je aan je haar geeft. Met een goede textuur laat je haar zich gemakkelijker in model brengen. Bekijk de foto’s en ga zelf aan de slag.