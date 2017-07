Haartrends 2017. Bleach is dé trend. Maar hoe gaat het in zijn werk?

Bleach is dé haartrend van nu. Randy van Rijsbergen van Salon B maakte ons er enorm enthousiast over. En ons niet alleen. Randy’s agenda staat vol met mensen die wit haar willen. Hoogwit haar is ongelooflijk flatterend, het geeft je een eyecatching look en verder is het een perfecte basis voor andere, tijdelijke hair changes als vintage kleuren en holographic hair. Lees het allemaal nog maar eens na in ‘Haarkleuren trends 2017. Bleach is een mega trend. Interview met Randy van Rijsbergen van Salon B‘.

Maar wat betekent bleach voor de kwaliteit van je haar? En wat kost het in termen van tijd en geld? Met andere woorden: hoe groot is het commitment dat je met je kapper moet aangaan? We legden deze vragen bij Randy neer.

‘Bleach doet je misschien vrezen voor de kwaliteit van je haar, maar sinds de komst van Olaplex hoef je daar niet bang meer voor te zijn. Olaplex zorgt voor de reparatie van je haar. Als je je haar lichter gaat maken, dan rek je het op. Er wordt een beroep gedaan op de elasticiteit van het haar, maar dit vangt Olaplex op, waardoor het proces voor je haar veel zachter en rustiger verloopt.’

‘Het is wel heel belangrijk dat je je bleach goed laat doen. Ga er niet zomaar zelf mee aan de gang. Het is iets dat echt professioneel gedaan moet worden. Houd er ook rekening mee dat je niet met twee of drie uur in de salon klaar bent. Er is wel een halve tot hele dag mee gemoeid. Om de kwaliteit van je haar te waarborgen, moet het proces in stappen worden uitgevoerd.’

‘Het is in principe mogelijk om van elke kleur naar clear white te gaan, maar je moet wel, zoals gezegd, een stappenplan maken. Voor de één is het mogelijk om het haar tijdens één kappersbezoek geheel te bleachen, bijvoorbeeld als je van jezelf al licht haar hebt. Voor sommige mensen is het beter om eerst naar een hele mooie lichte basis te gaan, bijvoorbeeld een vintage kleur, en pas de volgende keer lichter te gaan. Als je van heel donker komt, ga je eerst naar een full base bruin en van daaruit werk je stapje voor stapje naar een lichte kleur toe. Het kan allemaal zolang je maar goed voor je haar zorgt en er de tijd voor neemt.’

‘Als je eenmaal clear white haar hebt, is het makkelijk. Dan hoef je alleen de volgende keer alleen maar de aanzet lichter te maken, en that is it! Eigenlijk is het heel zacht te doen voor je haar. Het is nu heel anders dan twee of drie jaar geleden toen we Olaplex nog niet hadden.’

‘Hoeveel zo’n bleach kost, hangt van verschillende factoren af, namelijk hoeveel haar je hebt, hoe lang het is, of het gekleurd is of niet. Stel, je hebt natuurlijk middenblond haar. Dan kan je in principe in één dag naar clear white. Je gaat één dag zitten en alles bij elkaar, met Olaplex en dergelijke, zit je, groot gezegd, rond de 180 tot 300 Euro. Als je het in meerdere stappen moet doen, dan kan het meer zijn. Wil je er meer over weten, dan kun je altijd langskomen bij Salon B om samen met ons te bekijken hoe lang het gaat duren, hoe het stappenplan er voor jouw haar uitziet en wat de kosten daarvan zijn. Het is geheel vrijblijvend.’

Dank je, Randy.

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, http://www3.salonb.nl/, @salonbnl