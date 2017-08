Haartrends 2017. Manlights! Haar kleuren voor mannen is niet langer taboe

Haar kleuren voor mannen is niet langer taboe. De uitgesproken haarkleuren van de afgelopen jaren – denk aan roze, groene, blauwe en rode tinten – hebben baanbrekend werk verricht. De bleach trend van nu is ook een haartrend die voor iedereen geldt. Steeds vaker zien we mannen met spierwitte hoofden. Op z’n hoogst krijg je met zo’n uitgesproken haarkleur het etiket ‘alternatief’, ‘artistiek’ of ‘cool’ opgeplakt.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de kring heren die een verfje wel aandurft breder wordt. Ook klassiekere types en die heren die zich op hun werk aan een dresscode moeten houden, ontdekken steeds vaker dat je met haarkleuren ook heel natuurlijke resultaten kunt bereiken die je look versterken maar… er niet uitzien als geverfd haar. Het is een trend die ook in Nederland voet aan de grond gaat krijgen.

Randy van Rijsbergen van Salon B vertelt er ons meer over:

‘Je ziet op dit moment echt dat steeds meer mannen hun haar gaan kleuren. Kijk je naar trendy places als Los Angeles dan zie je dat het daar volkomen normaal is dat mannen hun haar verven. Vaak wordt er gedacht dat dit op een heel obvious manier wordt gedaan, dat je dus echt heel goed ziet dat het haar gekleurd is, maar dat hoeft helemaal niet.’

‘Bij Salon B zijn wij op dit moment heel erg bezig met ‘Manlights‘, high lights voor de man. Het resultaat is alsof je een maandje naar het zonnige buitenland bent geweest en blonder bent geworden. ‘Manligths’ kunnen op verschillende manieren worden gezet. Met baby high lights [hele fijne high lights, ndr] bijvoorbeeld, of met een balayage [een techniek waarbij high lights uit de losse hand worden gezet en die een mooie kleurverloop geeft, ndr]. Wat heel belangrijk is, is dat je hoogstens twee tintjes lichter dan je eigen haar gaat, want als je te licht gaat, wordt het te obvious. Het is mooi als je diepte aan het haar geeft zonder dat je ziet dat het gekleurd is.’

‘Als je eenmaal manlights gedaan hebt, dan kun je – als je wilt – een volgende stap zetten en de volgende keer voorzichtig lichter gaan. Het is een proces waarbij je haarkleur zich ontwikkelt. Je ziet dit al bij internationale bloggers en vloggers, maar in NL moet het nog wel een beetje gaan komen. Ik denk wel dat deze trend dit jaar en volgend jaar gaat doorbreken.’

‘Inspiratie hiervoor zijn bloggers/vloggers als Cameron Dallas en artiesten als Justin Bieber die al zoveel met haarkleur hebben gedaan. Je ziet echt dat ook sommige mensen in Nederland ook al gaan zeggen: ‘Ik vind het wel cool om wat lichter te gaan.’ Dat hoeft dus niet meteen een bleach te zijn. Het kan ook heel natuurlijk. Qua haarkleuren is er echt een heleboel gaande. Het is heel vernieuwend en levert nieuwe looks op. Hoe meer mensen het doen, hoe leuker het wordt, hoe meer we variëren. Er komen steeds sneller nieuwe trends en looks. Ook mannen durven steeds meer.’

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, http://www3.salonb.nl/, @salonbnl