Wat zijn de haartrends en coolste herenkapsels voor lente en zomer 2018? Hoe moeten we ons haar laten knippen? Deze vragen legden we voor aan Marco Iafrate, Hair Creative Director, Session & Education Artist, Co-Founder @ Deco. Iafrate vertelt ons over de trends voor het komende seizoen. Lees het interview en update je look!

Warning: misschien grijp je na het lezen van dit interview naar de schaar… en knip je je eigen haar!

Wat zijn de haartrends en coolste herenkapsels voor lente en zomer 2018?

Het komende seizoen zien we de Punk style weer opduiken. Denk hierbij aan de look van Sid Vicious. We gaan dezelfde rommelige en slordige textuur zien, maar dan met een moderne twist. Deze haarstijl is heel geschikt voor die mannen die hun haar willen laten groeien of die het een tijdje niet hebben laten knippen maar toch nog een beetje model in hun haar hebben. De hair look voor de fashion show van Sacai is een goed voorbeeld van deze nieuwe trend.

Een andere look die we gaan zien is de ‘Slick Back’ hair style. Deze look is heel eenvoudig. Breng een flinke hoeveelheid gel op nog licht vochtig haar aan en breng het haar naar achteren. Voor een stronghold look gebruik je, in plaats van gel, een styling cream met een soft hold.

Verder zien we steeds vaker de jaren ’90 bleach voor mannen terugkomen. Een andere trend is een natuurlijke textuur met een zijscheiding en weinig of geen haarproducten. De hair looks voor de fashion show van Dolce & Gabanna zijn hier een goed voorbeeld van. Zie de kapsel foto’s hieronder.

Wat zijn de must have haarstyling producten voor lente en zomer 2018?

Of een haarstyling product een must is, wordt bepaald door de haartrends van het seizoen. Zoals ik al aangaf, zie ik drie hoofdtrends. Ik zet ze nog even op een rijtje, tezamen met de haarproducten die daarvoor het meest geschikt zijn.

1. Slick Back. Must have haarproduct: gel of (een niet vette) cream wax

2. Punk/Sid Vicious: creme Matte Separation voor volume en textuur

3. Natuurlijke texturen/nineties bleach: salt spray

De afgelopen jaren hebben we een opbloei van de hipster look gezien. Is die nog steeds in de mode?

Jazeker. Mede dankzij de grote comeback van de barber shops zijn veel mannen zich veel beter gaan verzorgen. Het is een trend die vast en zeker zal blijven, ook vanwege de link met Bars/Speakeasy, Cocktails Academy en Bespoke Motorbikes. Een trend die op dit moment heel gangbaar is, is de ‘vervagende techniek’ (geen sterke contrasten tussen de verschillende haarlengtes) in combinatie met een draagbare en verzorgde baard.

Elke trend heeft een andere tegentrend. Zit er een verrassing aan te komen?

Jazeker. DIY is in. Homemade haircuts zijn hot dankzij de vele online tutorials die uitleggen hoe je zelf thuis je haar kunt knippen. De resultaten lopen uiteen van goed tot ware rampen.

Met dank aan Marco Iafrate, Hair Creative Director, Session & Education Artist, Co-Founder @ Deco

Web: www.marcoiafrate.co.uk

Instagram: https://www.instagram.com/mr_marcoiafrate/

FB: https://www.facebook.com/marco.iafrate.39

