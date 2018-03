Haartrends heren 2018. Super steil of super krullend! Hoe ziet jouw haar eruit?

De herencollectie voor lente zomer 2018 van de Zuid-Koreaanse ontwerper Munsoo Kwon staat in het teken van de ‘yolos‘, dat is: mensen die de filosofie van ‘You Only Live Once’ aanhangen. Dit sociale fenomeen staat voor individualisme en dat thema komt niet alleen in de collectie maar ook in de haarstijlen van de heren terug.

De hair stylisten backstage hebben de natuurlijke textuur van het haar van de modellen niet weggestyled zoals we dat backstage vaak zien, maar juist benadrukt en uitvergroot.

De modellen die van zichzelf krul hebben, hebben voor deze fashion show dus superkrullend haar. En de modellen die steil haar hebben, hebben voor deze show supersteil haar. Bij andere modellen hebben de kappers de natuurlijke beweging van het haar – slag – gevolgd.

Wat kunnen we hiermee? In ieder geval laten deze ‘overdreven’ kapsels waarin de individualiteit en de natuurlijke neiging van het haar zijn uitvergroot maar weer eens zien dat we er dit seizoen alles aan (moeten) doen om de natuurlijke kracht van ons eigen haar te versterken en uit te vergroten.

Vraag je eens af wat voor haar je nu eigenlijk hebt. Is het krullend, heeft het slag maar ben je dat vergeten omdat je er altijd veel haarproduct in doet? Gewoontes sluipen snel in ons leven en ook in de manier waarop we ons haar dragen. Kijk eens of je klaar bent voor een eigen, meer persoonlijke haarstijl. Bespreek het met je kapper.

