Haartrends en herenkapsels voor herfst winter 2017 2018

Wat zijn de allernieuwste haartrends en herenkapsels voor herfst en winter 2017 2018? Als we op de internationale catwalks – nog steeds een goede leidraad – mogen afgaan dan gaan de haarsnitten en herenkapsels voor het komende seizoen wat losser en minder perfect worden.

Net zoals de herenmode een verschuiving richting ‘normcore’ (minder scherpe snitten, minder maatpakken, maar meer ‘gewone’ items als T-shirts, spijkerbroeken en truien) vertoont, is ook de mood qua herenkapsels wat nonchalanter, dit in tegenstelling tot de barber/hipsterlook van de afgelopen seizoen die wel heel gegroomd en geperfectioneerd was. De haartrends laten bovendien ook wat langere haarcoupes zien.

Crew cut wordt French cut

De gemillimeterde herenkapsels (ook wel ‘crew cut’ of ‘buzz cut’ genoemd) van de afgelopen seizoenen worden richting herfst en winter 2017 2018 ietwat langer en veranderen in French cuts. Een French cut is een herenkapsel met wat langer haar bovenop het hoofd en aan voorkant zodat het naar voren gedragen kan worden gedragen. De zijkanten zijn wat korter maar er zijn geen opvallend grote lengteverschillen.

Dit vrij korte herenkapsel is supercool en geeft je een echte look. Het is vooral geschikt voor heren met een vrij regelmatig gezicht (maar dat gold natuurlijk des te meer voor de buzz cut). Heb je een wat terugtrekkende haargrens dan kun je die camoufleren door het haar bovenop nog wat langer te laten en het dan naar voren te halen.

Overigens betekent het niet dat een superkort herenkapsels niet meer kan. We zagen tijdens de Fashion Weeks nog vrij veel heren met gemillimeterd haar. Maar mocht je zin hebben in iets nieuws, denk dan eens aan een French cut! De stap van buzz naar French is maar klein.

Krullen vragen om ‘groot’

Heb je van jezelf krullend haar, dan vragen de actuele haartrends om ‘grote volumes’. The bigger the better. Laat je krullen maar groeien en uitdijen (maar wel even bijknippen zodat het er toch nog wel enigszins geordend uitziet). Deze trend heeft te maken met de actuele hang naar alles wat ‘natuurlijk’ en ‘individueel’ is. Ga niet tegen de natuur in door je krullen af te knippen of weg te stylen maar let them show. Ze maken deel uit van jouw eigen, individuele look!

Langere haarlengtes

De haartrends voor de man wijzen ook richting langere herenkapsels. Een voorloper op dit gebied is Nederlands topmodel Ton Heukels. Zijn natuurlijke bijna schouderlange haar met een sexy rock twist is zijn signatuur. Ga je voor dit herenkapsel doe dan één ding niet: maak er geen topknot van want zo’n herenknot is zo passé.

Verder gaan we ook weer gelaagde middellange herenkapsels zien waarbij het haar in grote, bijna ronde volumes op kunstige wijze om het hoofd is gestyled. Dit soort herenkapsels zagen we onder meer op de catwalk van John Varvatos en vergen enige handigheid.

Herenkapsels met jaren ’70 invloeden

Het shag kapsel (think Mick Jagger!) dat de afgelopen seizoenen een sterke comeback maakte blijft ook dit seizoen in de mode. Dit jaren ’70 kapsel met lange lagen, vrij veel beweging en een spannende rock twist blijft op de catwalks en in de haarmode terugkomen. Een voorbeeld van een shag kapsel (met pony) is dat van het model Àkos Sógor.

Herenkapsels met pony

Zo ongeveer elk herenkapsel kan het komende seizoen met een pony worden gecombineerd. Dat heren geen pony’s zouden mogen hebben, is nu wel een taboe dat doorbroken is. Botte en rechte pony’s zijn hot en komen in alle lengtes voor, van superkort tot bijna in de ogen. Is een pony toch net iets teveel voor je, dan kun je altijd nog voor een lange lok gaan die je nonchalant opzij draagt.

De wet look is terug

Bijna elke hair stylist backstage bij de Fashion Weeks vertelde ons dat haartrends ook weer ‘zichtbare’ haarproducten omvatten. Met andere woorden: je mag weer producten gebruiken die je in het haar ziet zitten. Een goed voorbeeld hiervan is de wet look. Die is weer cool.

Haartrends en haarkleuren

Haarkleuren gaan ook steevast deel uitmaken van de haartrends voor de heren. Er gebeurt op dit moment van alles op haarkleurengebied voor de man. Steeds meer mannen durven het aan om hun haar te laten verven en de haarkleuren van nu zijn supercool. Denk aan bleach – puur wit haar – en vintage haarkleuren maar ook heel natuurlijke haarkleuren waarvan niemand zou denken dat je je haar geverfd hebt.

Herenkapsels die op z’n retour zijn

Herenkapsels die op z’n retour zijn (of we nauwelijks meer zien), zijn: de undercut, de quiff en de pompadour. Klassieke kapsels met een wat langere bovenkant en kortere zijkanten daarentegen zijn ‘evergreens’ en kunnen altijd.

Geen baarden meer!

En neem nu even de tijd om terug te scrollen en nog eens goed naar de kapelfoto’s hierboven te kijken. Zie jij een baard? Wij niet! Trek je conclusie 🙂 of lees: ‘De hipster is dood en begraven, Sorry, het klinkt hard maar het zij zo 🙂‘

