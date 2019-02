Haartrends. Lang haar heren lente zomer 2019. Dit is de nieuwe lange haarlengte

Ook voor lente en zomer 2019 blijven we voor de heren lang haar zien. Anders dan de vorige seizoenen is de haarlengte voor lang haar echter iets korter. Voorheen zagen we ook heel lang haar, tot ver over de schouders. De meest gangbare haarlengte voor lente zomer 2019 is echter rond de schouders: er net boven of onder.

Opvallend is ook dat we niet alleen rechte, bot afgeknipte lange haarlengtes zien, maar ook langere haarlengtes die in laagjes zijn geknipt.

Schouderlang haar is cool als je steil haar hebt – ga voor die rock star look! – maar mag ook zeker als je krullen hebt. Zoals altijd geldt in de haarmode dat je moet doen waar je zelf zin in hebt. Onderstreep met je kapsel je eigen persoonlijkheid. Wees niet bang om uniek te zijn!

