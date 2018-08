Haartrends mannen 2019: korte herenkapels met pony. Bekijk de kapselfoto’s

De haartrends voor mannen voor winter 2018 2019 laten opnieuw korte kapsels met een pony zien. Deze herenkapsels hebben een vrij lange voorkant. De meest gangbare lengte voor het komende seizoen is tot ongeveer halverwege het voorhoofd.

Heb je sluik of steil haar, ga dan voor een ietwat gerafelde pony die nonchalant over je voorhoofd ligt. Denk bij het woord ‘pony’ (vooral voor mannen kan dat wat akelig klinken) dus niet aan een dikke, recht afgeknipte ‘fringe’ maar eerder aan wat haar dat in de strijd van het dagelijks leven op een toevallig heel charmante manier over je voorhoofd is gevallen.

Heb je krullend haar, ga je pony dan niet steil maken maar laat het op een natuurlijke manier over je voorhoofd krullen. Bespreek dit met je kapper want als deze in de veronderstelling is dat je je pony steil wilt gaan maken, dan kan hij ‘m wel eens véél te kort knippen. Ook voor herenkapsels met pony’s geldt voor herfst winter 2018 2019 dus dat je ALTIJD de textuur van je haar moet respecteren.

Waarom een pony? Een pony maakt je herenkapsel modern en trendy. Het geeft je haar iets extra’s. De pony’s van nu zijn heel eigentijds, met soms ook een coole Indie twist. Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens en geef zo’n kapsel voor herfst winter 2018 2019 een kans!

