Haartrends zomer 2017. Blonderen voor hem màg (en het is cool)!

Tijdens de modeweek in Milaan viel het direct op: geblondeerd mannenhaar is weer terug. Lang leve de waterstofperoxide.

Misschien zijn het de jaren ’80 invloeden die weer opspelen, misschien laat David Bowie hier ons nog een verlate erfenis na, of misschien is het gewoon een reactie op al die pastelkleurige hoofden die we – ook onder mannelijke fashionista’s – de afgelopen jaren hebben gezien, feit is: geblondeerd haar is terug.

Tijdens de Milan Fashion Week zagen we verschillende vakmensen met platinablond haar. En backstage bij de Fashion Show van MSGM zagen we meerdere modellen met witachtige manen en deed ook stylist Luke Day een duit in het zakje met een geblondeerd hoofd.

Model Olaf Kallstrom had zijn op zich al blonde (en lange) haar net nog even een paar tinten lichter laten bleken waardoor hij een soort etherisch uiterlijk krijgt wat in de modewereld goed aanslaat. Zo te zien zijn ook de wenkbrauwen van dit Zweedse model kunstmatig opgelicht.

Een ander model (we hebben zijn naam zo snel niet kunnen achterhalen) had een gemillimeterde coupe met een blondroze waas eroverheen (dat het niet ‘naturel’ was, hebben we voor de zekerheid nog wel even bij hem gecheckt). ‘Het is puur voor de show’, bevestigde hij. Stoer is het in elk geval wel.

Zo’n korte coupe heeft bovendien een paar voordelen als je gaat blonderen. Ten eerste is het snel weer uitgegroeid en raakt je haar niet al te zeer beschadigd en ten tweede is het effect niet zo kunstmatig omdat je lichte haar als een waas over je hoofd heen ligt. De zachtroze gloed maakte deze look nog cooler. Dit in combinatie met donkere wenkbrauwen is wel heel erg apart.

De geblondeerde coupe van stylist Luke Day is meer mainstream, maar daarom niet minder interessant. Op een donkere ondergrond komt het platinablond nog beter uit.

Er zijn dus heel veel manieren om eens te experimenten met platina(roze). Zeker als je een buzz cut hebt, is het een weinig ingrijpend experiment waar je je misschien best wel, al was het maar voor een zomer, aan wilt wagen.