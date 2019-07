Haarverzorging. Deze haarproducten heb je nodig!

De laatste jaren zijn haarproducten steeds belangrijker geworden. Dat is mede te danken aan de hipster hype die de man bewuster heeft gemaakt in zijn keuze van haarstyling producten. Nu de herenkapsels langer worden, worden ook haarverzorgingsproducten steeds belangrijker.

Hoe houd je je haar gezond? Welke haarverzorgingsproducten moet je gebruiken? Het zijn vragen die we steeds vaker horen. Vooral als je streeft naar een wat langere haarlengte, zijn haarproducten van belang.

Een goede shampoo is de basis voor een goede haarverzorging. Een shampoo reinigt niet alleen je haar maar ook je hoofdhuid. Een gezonde hoofdhuid is de basis voor gezond haar. Bij de keuze van je shampoo moet je dus zowel rekening houden met de conditie van je haar als met die van je hoofdhuid. Veel mensen met droog haar maken bijvoorbeeld de fout om te focussen op shampoo voor droog haar. Voordat je je keuze maakt, moet je echter ook kijken naar waar de hoofdhuid baat bij heeft. Stem daar je shampoo op af. Daarna ga je droge haarpunten te hydrateren met bijvoorbeeld een conditioner of een masker op basis van keratine.

Zeker als je je haar wilt laten groeien, is een conditioner een must. Een conditioner die heel goed werkt, is Natural Tech Well-Being van Davines. Deze conditioner is geschikt voor alle haartypes. Het fijne is ook dat het product in een tube zit. Je gooit ‘m zo in je sporttas. Het is nu eenmaal bekend dat mannen minder geduld hebben met dingen als haarverzorging. Daarom moet je het jezelf gemakkelijk maken. Overigens moet een conditioner wel altijd uitgespoeld worden. Dat geldt voor alle haarverzorgingsproducten, tenzij je met een finishing product te maken hebt.

Om het nog even samen te vatten: je haar heeft dus in ieder geval een geschikte shampoo nodig – de keuze daarvan wordt bepaald door de kwaliteit van je haar én hoofdhuid -, en verder een conditioner om de punten te hydrateren.

